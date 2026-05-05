Perro policía sigue su nariz para encontrar a un adolescente autista desaparecido que grita pidiendo ayuda

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

¡Buen chico, Ruger! Un héroe cachorro de policía siguió su olfato para encontrar a un adolescente autista desaparecido en un estacionamiento de Florida, lo que llevó a la policía directamente al rescate.

La búsqueda de alto riesgo comenzó el 21 de abril después de que el joven aterrorizado desapareciera de su casa, dijo la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

Fue entonces cuando K-9 Ruger y su compañero, el oficial Chris Havens, se abalanzaron para salvar el día. El oficial de cuatro patas olió el calcetín del adolescente desaparecido y comenzó su búsqueda, dijo la policía.

SÍGUENOS EN X

El video de la cámara corporal capturó el rescate, con Ruger sin perder el ritmo y arrastrando a los oficiales de patrulla a través de la maleza hasta la intersección de Beach Boulevard y Ryar Road.

PERRO HÉROE 2024 DE AMERICAN HUMANE’S CORONADO GIGANTE GENTIL POR ENCONTRAR NIÑOS DESAPARECIDOS Y MÁS

El final “pawsitive” se produjo cuando los policías escucharon los gritos del niño pidiendo ayuda provenientes de un negocio cercano.

“Hiciste un buen trabajo llamándonos”, se escucha a un oficial decirle al adolescente en el video de la cámara corporal. “Cuando ves a la policía, les dices algo”.

“Estamos contentos de haberlo encontrado, estábamos muy preocupados”, dijo.

NIÑOS CON AUTISMO APOYADOS POR PERROS DE SERVICIO, COMO LAS INVESTIGACIONES Y LAS FAMILIAS OBSERVAN ‘CAMBIOS INCREÍBLES’

Después de un chequeo, el niño se reunió con su frenética familia.

“Cuando su ser querido desaparece, implementamos nuestras mejores herramientas para encontrarlo de forma rápida y segura”, dijo el departamento.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

En cuanto a Ruger, la policía dijo que el perro se ganó un juguete para masticar.

RECIBE NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA POR CORREO ELECTRÓNICO

“Debido a que pudo guiar a los oficiales cerca del adolescente desaparecido, K9 Ruger se ganó su juguete favorito y muchos “¡Buen chico!”