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Perro policía sigue su nariz para encontrar a un adolescente autista desaparecido que grita pidiendo ayuda

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Gabriel Sánchez
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¡Buen chico, Ruger! Un héroe cachorro de policía siguió su olfato para encontrar a un adolescente autista desaparecido en un estacionamiento de Florida, lo que llevó a la policía directamente al rescate.

La búsqueda de alto riesgo comenzó el 21 de abril después de que el joven aterrorizado desapareciera de su casa, dijo la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

Fue entonces cuando K-9 Ruger y su compañero, el oficial Chris Havens, se abalanzaron para salvar el día. El oficial de cuatro patas olió el calcetín del adolescente desaparecido y comenzó su búsqueda, dijo la policía.

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Perro policía sigue su nariz para encontrar a un adolescente autista desaparecido que grita pidiendo ayuda

K-9 Ruger de la Oficina del Sheriff de Jacksonville ayudó a localizar a un adolescente con autismo desaparecido el 21 de abril de 2026. (Oficina del Sheriff de Jacksonville)

El video de la cámara corporal capturó el rescate, con Ruger sin perder el ritmo y arrastrando a los oficiales de patrulla a través de la maleza hasta la intersección de Beach Boulevard y Ryar Road.

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El final “pawsitive” se produjo cuando los policías escucharon los gritos del niño pidiendo ayuda provenientes de un negocio cercano.

“Hiciste un buen trabajo llamándonos”, se escucha a un oficial decirle al adolescente en el video de la cámara corporal. “Cuando ves a la policía, les dices algo”.

“Estamos contentos de haberlo encontrado, estábamos muy preocupados”, dijo.

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K-9 Ruger y el oficial Chris Havens respondieron a los informes de un adolescente desaparecido, usando el olor de su calcetín para rastrearlo, dijo la Oficina del Sheriff de Jacksonville en una publicación de Facebook. (Oficina del Sheriff de Jacksonville)

Después de un chequeo, el niño se reunió con su frenética familia.

“Cuando su ser querido desaparece, implementamos nuestras mejores herramientas para encontrarlo de forma rápida y segura”, dijo el departamento.

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Un perro policía de Jacksonville está siendo elogiado después de rastrear con éxito a un adolescente autista desaparecido siguiendo el olor de un calcetín. (Oficina del Sheriff de Jacksonville vía Facebook)

En cuanto a Ruger, la policía dijo que el perro se ganó un juguete para masticar.

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“Debido a que pudo guiar a los oficiales cerca del adolescente desaparecido, K9 Ruger se ganó su juguete favorito y muchos “¡Buen chico!”

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Gabriel Sánchez
Gabriel Sánchez
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Soy Gabriel Sánchez, graduado en Comunicación Social con orientación en deportes de la Universidad Nacional de La Plata. Inicié mi carrera en 2016 en Radio Continental Formosa, informando sobre competencias locales y nacionales. Me especializo en fútbol profesional y ligas regionales, con énfasis en estadísticas y análisis de rendimiento de los jugadores.

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