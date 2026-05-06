El voleibol masculino de Ryle avanza hacia otra aparición estatal de KHSAA

El año pasado, en la temporada inaugural de voleibol masculino como deporte autorizado por la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Kentucky, los Ryle Raiders fueron la crema de la cosecha en el norte de Kentucky.

Con la entrenadora en jefe Meredith Heater, Ryle obtuvo marca de 22-4, ganando el campeonato de la Sexta Región antes de caer ante Louisville Trinity en el torneo estatal.

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Ahora, un año después, y con una nueva entrenadora en jefe en Heather Kidd, los Raiders están en camino a otro posible título regional y aparición en un torneo estatal.

Ryle en 2026 tiene marca de 12-3, habiendo perdido solo ante Walnut Hills, Louisville Trinity y Louisville St. Xavier. Su historial también incluye una marca de 8-0 contra rivales de la región. Ryle ocupa el quinto lugar en el informe RPI de KHSAA para este deporte, detrás de St. Xavier, South Warren, DeSales y Trinity.

1 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers se enfrentan en un partido de voleibol masculino de secundaria, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky.

1 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers se enfrentan en un partido de voleibol masculino de secundaria, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 2 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Pioneros de Simon Kenton Henry Alo (30) sirve el balón en el primer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 3 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Ryota Kondo (11) sirve el balón en el primer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 4 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Max Kidd (21) golpea a Simon Kenton Henry Alo (30) en el primer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 5 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Simon Kenton Pioneers Henry Alo (30) prepara el balón para un golpe en el primer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 6 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Simon Kenton Pioneers Nehemiah Kaai (23) golpea la pelota en el primer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 7 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Simon Kenton Pioneers Collin Mcculley (10) golpea la pelota sobre la red en el primer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 8 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Ishan Senthil (12) se lanza por el balón en el segundo set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Ky. 9 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los pioneros de Simon Kenton, Nehemiah Kaai (23) y Nicholas Nartker (15), chocan en el segundo set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 10 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Andrew Stropko (10) golpea la pelota en el segundo set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 11 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Lacey Maley, entrenador en jefe de Simon Kenton Pioneers, llama a los jugadores en el segundo set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 12 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los pioneros de Simon Kenton, Nicholas Nartker (15), se lanzan por el balón en el tercer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 13 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los Ryle Raiders Andrew Stropko (10) y Max Kidd (21) fallan el bloque con un golpe de los pioneros de Simon Kenton Christian De La Cruz (11) durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y los pioneros de Simon Kenton, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 14 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos La entrenadora en jefe de los Ryle Raiders, Heather Kidd, habla con los jugadores reunidos durante un partido de voleibol de escuela secundaria entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 15 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los pioneros de Simon Kenton Mitchell Ball (7) y Nehemiah Kaai (23) fallan el bloque con un golpe de Ryle Raiders Ryota Kondo (11) en el tercer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 16 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Los pioneros de Simon Kenton Henry Ali (30) golpean la pelota en el tercer set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 17 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Oliver Breckenridge (23) y Collin Kemper (18) fallan el golpe de la pelota en el cuarto set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Ky. 18 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Collin Kemper (18) golpea la pelota en el cuarto set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Kentucky. 19 / 19 Ryle recibe a Simon Kenton en voleibol masculino | Fotos Ryle Raiders Ryota Kondo (11) lanza el balón para anotar contra los Simon Kenton Pioneers en el cuarto set durante un partido de voleibol de escuela secundaria masculina entre los Ryle Raiders y Simon Kenton Pioneers, el martes 21 de abril de 2026, en Ryle High School en Union, Ky.

“Hemos jugado contra todos menos contra dos equipos de nuestra región”, dijo Kidd. “Los muchachos están jugando muy bien en este momento y lo han hecho durante toda la temporada. Sin embargo, tenemos muchos regresadores, por lo que tenemos un grupo sólido de muchachos”.

Los dos enemigos regionales que Ryle no ha visto hasta ahora son el condado de Oldham y Collins. El condado de Oldham recibirá a los Raiders el 28 de abril. Ambos equipos están invictos en la región y ambos clasificaron a nivel estatal el año pasado.

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Ryota Kondo y Andrew Stropko, que regresaron del equipo del año pasado, están liderando a los Raiders nuevamente.

Kondo tiene 209 asistencias para Ryle, así como 82 ataques, 53 remates y 44 ases. Stropko, estudiante de segundo año, tiene 165 asistencias, 81 remates, 74 ataques y 29 ases. Junior Max Kidd lidera el equipo con 114 remates y 35 bloqueos totales y Eddie Rieffer tiene 80 remates. Collin Kemper lidera con 132 ataques.

Su temporada hasta ahora, especialmente las derrotas ante St. Xavier y Trinity, ha preparado a los Raiders para la recta final.

El junior de Ryle, Max Kidd, lidera a los Raiders con 114 remates en 2026.

“Es realmente importante (jugar contra equipos de Louisville)”, dijo Kidd. “Primero, te da una idea de dónde necesitas estar si quieres competir por un título estatal. Segundo, nos brinda la competencia que necesitamos para prepararnos para jugar en nuestra región.

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“Preferiría jugar contra un buen equipo y perder para conseguir esa competencia y la experiencia para los muchachos”.

A diferencia de la temporada pasada, cuando los clasificados de la Región 6 se enfrentaron contra la Región 5 (donde residen Trinity y St. Xavier), los equipos de la Región 6 visitarán los clasificados de la Región 8 para comenzar el torneo estatal. Pikeville y el condado de Powell, finalistas de la Región 8 del año pasado, nuevamente lideran la región esta temporada.

Este artículo apareció originalmente en Cincinnati Enquirer: El voleibol masculino de Ryle busca otra aparición estatal en KHSAA en 2026