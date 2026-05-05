Lo último: Emiratos Árabes Unidos dice que saldrá de la OPEP, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de uno de sus mayores productores. Si bien el anuncio no tendrá un impacto inmediato en los suministros mundiales de petróleo, limitados por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, podría ayudar a bajar los precios del petróleo después de la guerra si los Emiratos Árabes Unidos aumentan su capacidad de producción. El martes, el petróleo crudo Brent cotizaba por encima de los 111 dólares el barril, más de un 50% más que su precio de antes de la guerra.

Irán ofreció poner fin a su estrangulamiento en el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta su bloqueo contra el país y pone fin a la guerra, en una propuesta que pospondría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, dijeron el lunes dos funcionarios regionales. Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.

Aquí está lo último:

Ministro de Bahréin dice que es hora de encontrar soluciones para restaurar la paz después de los ataques de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, instó a la comunidad internacional en este momento crítico a “pasar de la gestión de crisis a encontrar soluciones” a la crisis iraní.

Esto debería incluir un diálogo constructivo que garantice el cumplimiento por parte de Irán de los principios de buena vecindad y del derecho internacional, el respeto por la soberanía de los estados y la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz y otras vías navegables vitales, dijo.

Al-Zaysni, quien presidió una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo a los diplomáticos que Irán también debe detener sus programas nucleares, de misiles y drones, abstenerse de armar o financiar a sus representantes y milicias armadas, y dejar de atacar a Bahréin y otros países del Golfo y a Jordania.

Un contratista militar israelí muere en un ataque con drones en el Líbano

Una breve declaración del ejército israelí dijo que el empleado civil de una empresa de ingeniería estaba trabajando con el ejército en proyectos en el sur del Líbano.

Un oficial militar israelí confirmó que el contratista era un civil y murió en un ataque con drones. El funcionario habló bajo condición de anonimato según las reglas de información militar.

A pesar de un alto el fuego en el Líbano, las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbolá se han estado atacando intermitentemente entre sí en el sur, donde los soldados israelíes ocupan una porción de territorio a lo largo de la frontera. — Por Josef Federman

El ataque israelí a una patrulla del ejército libanés mató a 5 personas, incluidos 3 paramédicos, y hirió a 2 soldados.

Así lo indicó el Ministerio de Salud libanés, que dijo que la cifra aún es preliminar. El ataque israelí tuvo lugar en la ciudad sureña de Majdal Zoun, cerca de la ciudad costera de Tiro.

Las fuerzas israelíes atacaron una patrulla del ejército que acompañaba a equipos médicos y excavadoras de Defensa Civil durante una operación de rescate en el lugar de un ataque israelí anterior, dijeron el ejército libanés y la Defensa Civil. Algunos de los socorristas quedaron atrapados bajo los escombros por el segundo ataque, dijeron.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó la huelga y dijo que era parte de un patrón de ataques israelíes contra trabajadores de rescate y emergencia en violación del derecho internacional.

El ejército libanés, respaldado por Occidente, se ha mantenido en gran medida al margen durante las recientes rondas de combates entre Israel y Hezbolá, aunque decenas de sus soldados han muerto.

El presidente israelí invita a Netanyahu y a los fiscales a conversar para resolver los cargos de corrupción

La oficina del presidente Isaac Herzog pidió una respuesta el domingo a su invitación, que se produjo días después de que anunciara que no decidiría sobre la solicitud de indulto de Netanyahu y en cambio instaría a las partes a llegar a un acuerdo.

Netanyahu pidió a Herzog en noviembre pasado que cancelara su juicio, diciendo que retirar los cargos ayudaría a unificar el país. Trump ha hecho múltiples llamamientos a Herzog para que ponga fin al juicio.

La invitación de Herzog dice que cree que los esfuerzos para llegar a un acuerdo “primero deben agotarse” antes de que pueda considerar la solicitud de indulto. No hubo comentarios inmediatos de la oficina de Netanyahu ni de la oficina del fiscal general.

Netanyahu está acusado de abuso de confianza, fraude y aceptación de sobornos en tres casos distintos, acusándolo de intercambiar favores con socios ricos. Él niega todos los cargos.

El juicio se ha prolongado durante seis años en un caso que ha dividido amargamente al público israelí. Netanyahu y sus partidarios afirman que es víctima de una caza de brujas con motivos políticos por parte de los medios de comunicación, la policía y los fiscales.

Los países árabes del Golfo condenan conjuntamente las acciones de Irán en el Estrecho de Ormuz

Los líderes de varias naciones ricas del Golfo rechazaron las “acciones ilegales” de Irán para cerrar el estrecho y amenazar la navegación, advirtiendo contra cualquier interrupción del transporte marítimo o cobro de tarifas por un paso seguro.

La declaración se produjo tras una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo celebrada el martes en Arabia Saudita, presidida por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y a la que asistieron líderes de Qatar y Bahréin, el príncipe heredero de Kuwait y el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.

Pidieron restaurar la “seguridad y libertad de navegación” a los niveles anteriores a la guerra e instaron a una integración militar más profunda, incluidos proyectos conjuntos de infraestructura y un sistema de alerta temprana de misiles balísticos.

Las aerolíneas económicas estadounidenses buscan miles de millones en ayuda en medio del aumento de los costos del combustible

Su grupo comercial está pidiendo a la administración Trump 2.500 millones de dólares para compensar el aumento de los costos del combustible para aviones y mantener asequibles los precios de los billetes. La Association of Value Airlines dijo que las aerolíneas más pequeñas están siendo las más afectadas por el aumento de los precios del combustible, a pesar de transportar a más de 90 millones de pasajeros el año pasado.

“El apoyo gubernamental temporal” ayudaría a “preservar la competencia vital de la industria”, dijo la asociación.

El grupo comercial representa a Frontier, Allegiant, Avelo y Sun Country. Otro miembro, Spirit, está en conversaciones por separado con el gobierno de EE. UU. sobre un posible acuerdo de financiación destinado a mantener en vuelo a la aerolínea en dificultades mientras navega por las crisis de los precios del combustible durante su segunda quiebra desde 2024.

Manifestantes instan a boicotear el Festival de Eurovisión por la participación de Israel

Decenas de manifestantes se reunieron el martes frente a la emisora ​​estatal serbia RTS, ondeando banderas palestinas y acusando a Israel de atrocidades en Gaza mientras exigían que el país balcánico se retirara del Festival de la Canción de Eurovisión debido a la participación de Israel.

La principal competición del año, en la que participarán 35 países, se celebrará del 12 al 16 de mayo en Viena. Serbia, que tiene estrechos vínculos con Israel, estará representada por Lavina, una banda de metal de seis miembros.

El concurso se esfuerza por anteponer la música pop a la política, pero se ha visto envuelto repetidamente en acontecimientos mundiales. Rusia fue expulsada en 2022 tras su invasión a gran escala de Ucrania. La decisión de permitir que Israel compita provocó la salida de Eslovenia, Islandia, Irlanda, Países Bajos y España.

RTV Eslovenia dijo que transmitirá un programa palestino durante el concurso de Eurovisión.

El embajador israelí dice que el gobierno libanés debe desarmar a Hezbollah

El gobierno del Líbano ha exigido que Hezbolá se desarme, pero Israel dice que eso no ha sucedido. Recientemente se prorrogó por tres semanas un alto el fuego en el último conflicto entre Israel y Hezbolá.

Danon dijo que si el Consejo de Seguridad de la ONU quiere ayudar al Líbano, debería preguntar al gobierno cuántas armas de Hezbollah ha confiscado, “qué túneles han sido destruidos y qué se está haciendo para detener el contrabando de armas desde Irán”.

“El apoyo internacional al Líbano debe depender de los resultados sobre el terreno y no de más declaraciones vacías”, dijo Danon.

El enviado de Israel ante la ONU dice que Hezbolá es “el mayor obstáculo del Líbano a la soberanía”

El embajador Danny Danon dijo que es imposible hablar de paz en el Líbano sin mencionar a Hezbollah, el grupo militante con áreas de influencia en el sur, en la frontera con Israel y en otras partes del país.

“Hezbolá no sólo está decidido a destruir a Israel. Es el mayor obstáculo del Líbano a la soberanía. Ha debilitado al gobierno libanés”, dijo en una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Este artículo ha sido actualizado para corregir la cotización. La cita anterior estaba en comentarios distribuidos por la Misión de Israel ante la ONU, pero fue cambiada cuando el embajador pronunció su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ministro palestino dice a la ONU que Israel debe dejar de matar civiles

Varsen Aghabekian acusó a Israel de buscar el colapso de la Autoridad Palestina y a los colonos israelíes de aterrorizar a los palestinos en Cisjordania a diario.

“Esto tiene que terminar de inmediato”, dijo. “La situación de la población civil palestina debe ser una máxima prioridad”.

Aghabekian dijo que no hay justificación para que Israel impida la entrada de materiales de refugio a Gaza y restrinja la ayuda y el acceso de los trabajadores humanitarios.

Ministro palestino dice que “Palestina debe seguir siendo una prioridad” para la acción hacia un Estado independiente

El ministro de Asuntos Exteriores, Varsen Aghabekian, dijo que se debe mantener el alto el fuego en Gaza y que se debe detener la búsqueda de Israel de “desplazamiento forzoso y anexión”, no sólo en Gaza sino también en Cisjordania y Jerusalén Este.

Mientras se pone en marcha la segunda fase del plan de paz de Gaza, dijo: “Reiteramos nuestra visión de un Estado, un gobierno, una ley y un arma y la necesidad de una retirada total de Israel de la Franja de Gaza”.

Aghabekian dijo en una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU el martes que la transición de Gaza debe estar en consonancia con su reunificación con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina, “que conduzca a la autodeterminación palestina y a un Estado independiente”.

Se prorroga la detención del director del hospital de Gaza

Médicos por los Derechos Humanos-Israel dice que un tribunal de Israel ha extendido indefinidamente la detención del Dr. Hossam Abu Safiya, quien se convirtió en el rostro de la lucha de los trabajadores de la salud en Gaza para seguir tratando a los pacientes bajo el bombardeo israelí.

El ejército israelí ha dicho que Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, estaba siendo investigado bajo sospecha de cooperar o trabajar para Hamás. El personal y los grupos de ayuda internacional que trabajaron con él han negado las afirmaciones.

El grupo de derechos humanos en un comunicado el martes dice que se encuentra recluido en duras condiciones en la prisión de Negev. Dice que el Tribunal de Distrito de Beersheba aprobó la prórroga de su detención sin que se hubieran presentado cargos, después de que su defensa hubiera pedido su liberación inmediata.

BP genera reacciones en línea ya que sus ganancias se duplican durante la guerra de Irán

El gigante energético británico informó el martes ganancias trimestrales de 3.840 millones de dólares, o 1,47 dólares por acción, muy superiores a los 687 millones de dólares, o 26 centavos por acción, del año pasado. Las enormes ganancias superaron las elevadas expectativas de los analistas y generaron inmediatamente vitriolo en línea.

“Las familias están siendo empujadas al borde del abismo por las crecientes facturas de energía, mientras que las compañías de combustibles fósiles convierten una guerra en una ganancia inesperada”, escribió Clémence Dubois, directora de campañas globales de 350.org.

“Estas ganancias astronómicas son un sorprendente recordatorio de que cuando el conflicto hace subir el precio del petróleo y el gas, las compañías energéticas se benefician y los hogares pagan”, escribió Simon Francis, coordinador de End Fuel Poverty Coalition.

Las acciones de BP subieron más del 1%, cerca de un máximo de 52 semanas, al igual que las acciones de otros importantes productores de petróleo. Fue el primer informe de ganancias de BP desde que comenzó la guerra de Irán, y anticipa lo que se puede esperar cuando Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips informen sus ganancias a finales de esta semana.

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Ataque israelí hiere a 2 soldados y atrapa a 3 rescatistas en el sur del Líbano

Dos soldados libaneses resultaron heridos y tres miembros del personal de la Defensa Civil quedaron atrapados bajo los escombros después de que un ataque israelí tuviera como objetivo una patrulla del ejército acompañada por equipos de rescate y dos excavadoras en la ciudad sureña de Majdal Zoun, cerca de Tiro, según el ejército libanés y la Defensa Civil.

El ejército israelí no ha comentado de inmediato sobre el ataque, que se produjo mientras continúan los enfrentamientos y ataques aéreos intermitentes a pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Al menos siete soldados del ejército libanés han muerto desde que se reavivó el conflicto entre Hezbolá e Israel el 2 de marzo.

Los precios del petróleo vuelven a subir en medio de mayor incertidumbre sobre la guerra de Irán

Otro aumento en los precios del petróleo debido a la guerra de Irán está ayudando a detener el repunte récord de Wall Street. El precio del barril de crudo Brent que se entregará en junio subió un 2,7% hasta 111,18 dólares. El Brent que se entregará en julio, que es donde los operadores se centran más en el mercado del petróleo, subió un 2,6% a 104,33 dólares el martes.

Después de situarse en torno a los 70 dólares a finales de febrero, los precios del Brent se están acercando a su máximo de 119 dólares, alcanzado cuando las preocupaciones sobre la guerra estaban en su punto máximo.

Parecía poco probable que la administración Trump aceptara el martes la oferta de Irán de reabrir el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta su bloqueo. Irán también quiere posponer las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, algo que Rubio pareció descartar.

Los precios promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron los 4,18 dólares el galón el martes, el máximo desde 2022, según el club automovilístico AAA.

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El enviado estadounidense dice que Hamas es el “obstáculo” para que los palestinos en Gaza vivan en paz y prosperidad

El embajador Mike Waltz instó a los países con influencia sobre Hamás a presionar al grupo militante para que se desmilitarice y acepte que no tendrá un papel directo o indirecto en Gaza “mediante armas, terrorismo e intimidación violenta”.

“En el momento en que Hamás acepte desmilitarizarse, se escribirá un nuevo capítulo en la historia de Gaza”, dijo en una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio.

“Cada día nos acercamos más a un futuro en el que los palestinos de Gaza y Cisjordania vivan en libertad y prosperidad, en paz con Israel, o volvemos al caos, los cohetes, los rehenes y los escombros”, dijo Walz.

Dijo que hay un plan para la reconstrucción y el desarrollo de Gaza y financiación, y que hay un camino hacia la paz y la flexibilización de las restricciones de seguridad, pero Hamás está frenando a Gaza.

El ejército estadounidense aborda otro barco mientras impone el bloqueo a los puertos iraníes

El ejército estadounidense dijo el martes en una publicación en las redes sociales que abordó y liberó otro barco comercial que se sospechaba que se dirigía a Irán.

La publicación del Comando Central de EE. UU. en X incluía un video que mostraba a los marines saltando con cuerdas rápidas desde un helicóptero hacia el buque, que, según decía, era el M/V Blue Star III, con bandera de las Comoras. Ocurrió en el Mar Arábigo, al este del Estrecho de Ormuz.

â€œEE.UU. Las fuerzas liberaron el barco después de realizar una búsqueda y confirmar que el viaje del barco no incluiría una escala en un puerto iraní”, dijo el comando.

El comando dijo que ha redirigido 39 buques desde el inicio del bloqueo a barcos que van hacia y desde puertos iraníes.

Israel destruye la supuesta red de túneles de Hezbolá en el sur del Líbano

El ejército detonó una gran explosión el martes por la noche en Qantara, y el Servicio Geológico de Israel dijo que la explosión fue tan poderosa que se registró como un “evento sísmico”.

El ejército dijo que la red incluía dos grandes túneles, uno de unos 800 metros de largo y el otro de 1,2 kilómetros, que estaban equipados con dormitorios, baños, cocinas y lanzadores dirigidos a Israel. Publicó fotografías y videos de lo que dijo eran los túneles.

Un oficial militar israelí dijo que la red incluía grandes salas donde podían reunirse más de 100 combatientes de Hezbollah a la vez. También dijo que pasaba por debajo y al lado de una mezquita, una escuela y un campo de fútbol.

El funcionario habló bajo condición de anonimato según las reglas de información militar.

En una declaración, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el ejército ha recibido instrucciones de destruir cualquier infraestructura de Hezbolá que encuentre, “al igual que en Gaza”.

Por Josef Federman

Amnistía Internacional insta a Israel a dejar de destruir bienes civiles en el sur del Líbano

La organización de derechos humanos hizo la declaración el martes después de que circulara en las redes sociales un vídeo que mostraba a excavadoras militares israelíes destruyendo paneles solares para la aldea fronteriza libanesa de Debel y su estación de agua.

El sábado, el ejército israelí dijo que estaba investigando el incidente después de que aparecieran las imágenes. Debel es el mismo pueblo donde a principios de este mes se filmó a un soldado destrozando una estatua de Jesús, lo que provocó la condena internacional.

“Amnistía Internacional ha documentado previamente una extensa destrucción por parte del ejército israelí a lo largo de la frontera del Líbano antes y después del alto el fuego de noviembre de 2024”, dijo el grupo, y agregó que había pedido reparaciones e investigaciones sobre crímenes de guerra. “Hasta ahora, ninguno de los dos ha aparecido”.

Lejos de los focos, la situación en Gaza y Cisjordania está “empeorando constantemente”, dice un funcionario de la ONU

El subsecretario general de la ONU, Khaled Khiari, dijo que Gaza enfrenta “ataques israelíes continuos y mortíferos y condiciones humanitarias terribles”, con 1,8 millones de personas (casi toda su población) viviendo en campamentos y dependiendo de la ayuda.

Dijo en una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU el martes que en Cisjordania, “la violencia, incluidos los ataques desenfrenados de los colonos, el desplazamiento y la aceleración de la actividad de asentamientos, está amenazando a comunidades enteras y erosionando aún más las perspectivas de un proceso político” hacia una solución de dos Estados.

En Gaza, dijo, “el alto el fuego es cada vez más frágil a medida que continúan los ataques israelíes y la actividad armada de Hamás y otros grupos”.

Khiari, cuya cartera incluye Medio Oriente, advirtió que si bien se están realizando esfuerzos diplomáticos para consolidar el alto el fuego e implementar la Fase II del plan de paz, “las conversaciones sobre el desarme de Hamas y otros grupos armados hasta ahora no han resultado en un acuerdo, lo que genera preocupaciones sobre el posible retorno a hostilidades generalizadas”.

La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no ampliará el suministro mundial de petróleo de inmediato

La medida de los Emiratos Árabes Unidos parece ser parte de un esfuerzo por afirmarse como líderes y actores independientes en la región, y vender petróleo y gas cuando y como mejor les parezca, dijo Karen Young, investigadora principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

“Esta salida de la OPEP encaja también en la necesidad de flexibilidad de los Emiratos Árabes Unidos con los principales consumidores de energía, incluida una relación futura con China y una relación más competitiva con Arabia Saudita”, dijo.

La salida no cambiará inmediatamente la capacidad de exportación, ya que el único oleoducto de los EAU que rodea el Estrecho de Ormuz hasta el puerto de Fujairah en el Golfo de Omán ya está funcionando a plena capacidad, señaló.

El Ministerio de Salud del Líbano eleva a 2.534 el número de muertos en la guerra entre Israel y Hezbolá

El ministerio añadió el martes que 7.863 han resultado heridos desde que estalló la guerra el 2 de marzo.

La guerra ha desplazado a más de un millón de personas y ha causado una destrucción por valor de miles de millones de dólares.

El cenit del petróleo significa vender barriles ahora o dejar dinero sobre la mesa

León dijo que el pico que se acerca en la demanda mundial de petróleo ha cambiado el incentivo para los productores de la moderación colectiva a ganar dinero con sus reservas ahora.

Dijo que los Emiratos Árabes Unidos, con su capacidad de producción de 4,8 millones de barriles por día y su potencial para aumentar la producción, están “particularmente bien posicionados para seguir esa estrategia fuera del grupo”.

Una OPEP sin los Emiratos Árabes Unidos podría aumentar la volatilidad del suministro mundial de energía, dice un analista

La retirada de los Emiratos Árabes Unidos elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con capacidad para aumentar rápidamente la producción, el mecanismo a través del cual el cártel gestiona los precios del petróleo, dijo Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.

“A una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedente concentrada dentro del grupo, le resultará cada vez más difícil calibrar la oferta y estabilizar los precios”, dijo León. “El efecto neto apunta a un panorama de suministro más fragmentado y un mercado petrolero potencialmente más volátil con el tiempo a medida que disminuye la capacidad de la OPEP para suavizar los desequilibrios”.

Trump afirma que Irán “acaba” de informar a Estados Unidos que está en un “estado de colapso”

“Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan determinar su situación de liderazgo”, publicó Trump en las redes sociales.

Añadió que cree que podrán resolver las divisiones reportadas dentro del gobierno de la República Islámica sobre las negociaciones con los EE.UU.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre quién del lado iraní entregó el mensaje, quién en la administración republicana lo recibió y si las comunicaciones se realizaron directamente con Estados Unidos o a través de un intermediario.

Israel investigará el barco que transporta lo que Ucrania dice que es “grano robado”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo el martes que la autoridad fiscal de Israel abrió una investigación sobre un barco que se espera atraque en el puerto de Haifa y que, según Ucrania, transporta grano robado.

Anteriormente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, escribió en X que Ucrania está preparando sanciones contra las empresas que se lucran con los cereales cosechados en zonas de Ucrania bajo control ruso. Saar desestimó los comentarios de Zelenskyy como “diplomacia de Twitter” y dijo que Ucrania no había proporcionado información sobre el contenido del cargamento ni una solicitud de asistencia legal.

â€œEl barco no ha entrado en el puerto y todavÃa no ha presentado sus documentos. No es posible verificar la veracidad de las afirmaciones ucranianas sobre la falsificación del conocimiento de embarque”, afirmó Saar.

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Israel “no tiene ambiciones territoriales” en el Líbano, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Israel

Gideon Saar dijo que la “zona de amortiguamiento” ocupada por el ejército israelí que se extiende 10 kilómetros (6 millas) hacia el Líbano es necesaria para proteger a los residentes en el norte de Israel.

“Hezbollah ha transformado toda la línea del frente del sur del Líbano en una red de infraestructura terrorista, y esta amenaza no ha sido abordada adecuadamente por el gobierno libanés”, dijo durante una conferencia de prensa con el Ministro de Asuntos Exteriores serbio, Marko ÄuriÄ‡, en Jerusalén.

Saar se negó a comentar sobre el frágil alto el fuego con Hezbollah, que ambas partes han violado varias veces desde que Trump lo anunció la semana pasada, y si Israel podría expandir sus operaciones militares más allá del sur del Líbano. Sí destacó las primeras negociaciones directas de Israel con el Líbano en décadas.

La economía de Irán ha sido golpeada. Sus líderes todavía creen que Trump será el primero en parpadear

Los ataques aéreos estadounidenses e israelíes paralizaron miles de fábricas en Irán, y el daño económico está repercutiendo: millones de iraníes más podrían perder sus empleos. Lo más dañino fue que los ataques israelíes acabaron con la mayor parte de la producción de acero y petroquímicos, provocando un aumento en los precios de los metales y el plástico. Las cosas podrían empeorar a medida que Estados Unidos bloquee los puertos iraníes.

Los problemas económicos desencadenaron las protestas masivas que fueron sofocadas antes de la guerra y que podrían empujar nuevamente a los iraníes a las calles. Pero los líderes de Irán están apostando a que la autosuficiencia económica construida bajo décadas de sanciones puede ayudarlos a soportar el dolor por más tiempo que Trump.

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