Si entras a una casa sin ropa, ten un poco de respeto, no te acuestes en el sofá y fumes crack.

Solíamos tener una sociedad adecuada. Desafortunadamente, eso es cosa del pasado. ¿Alguna vez recuperaremos lo que hemos perdido? Es difícil decirlo, pero las probabilidades de que eso suceda pronto no parecen muy buenas.

No busque más que un robo durante el fin de semana en Boston. El intruso entró en la casa y, en lugar de lo que solíamos llamar un allanamiento de morada estándar, este tipo se sintió como en casa.

No parecía estar allí para robar nada de valor. No estaba allí para llevar a cabo un robo a mano armada ni ningún otro delito al que nos hemos acostumbrado cuando alguien entra a una casa sin ser invitado.

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El hombre que la policía identificó como Jainel Roman, de 28 años, de Boston, estaba en la residencia de Beacon Hill aparentemente para sentirse como en casa. El residente le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 8 am del sábado y bajó las escaleras.

Cosas bastante típicas para un sábado por la mañana, excepto por el hecho de que había un hombre desnudo en el sofá de la sala de estar “fumando lo que parecía ser una pipa de crack”, según un informe del Departamento de Policía de Boston.

Se dio la vuelta, subió las escaleras y dejó al intruso desnudo en su sofá. Aseguró a sus hijos y luego llamó al 911. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Roman, todavía desnudo, sentado en el inodoro de un baño del segundo piso.

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Mira lo que quiero decir. La absoluta falta de respeto que se muestra aquí es una locura. Si vas a entrar por la fuerza, no podrás sentirte como en casa. Eso va más allá de cualquier tipo de etiqueta criminal adecuada.

Los niños estaban en casa. No necesitan que su sábado por la mañana les arruine un extraño desnudo en el sofá fumando lo que parece ser una pipa de crack y ciertamente tampoco necesitan que ese tipo obstruya el inodoro del segundo piso.

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La policía dice que Roman fue transportado a la cárcel de Nashua Street para ser fichado y que esperan que sea procesado en el Tribunal Municipal de Boston por los siguientes cargos:

â€¢ Allanamiento de morada durante el dÃa por delito grave, persona con miedo

â€¢Vandalizar propiedad

â€¢Lascivia, abierta y grosera