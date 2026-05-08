EE. UU. choque con Irán en Hormuz a medida que la guerra escala: qué pasó, por qué es importante.

Estados Unidos e Irán intercambiaron fuego en el estrecho de Ormuz, lo que generó temores de que el ya frágil alto el fuego entre las naciones en conflicto pudiera colapsar.

La escalada de enfrentamientos el jueves se produjo mientras Washington espera una respuesta de Teherán a sus últimas propuestas para un acuerdo que ponga fin a la guerra, la cual comenzó con ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Esto es lo que sabemos sobre la magnitud de los últimos choques y lo que cada bando está intentando lograr.

¿Qué sucedió en el Golfo el jueves?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que tres destructores de la Armada de EE. UU. fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, un canal por el cual se envía durante tiempos de paz una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, pero que Irán ha cerrado casi por completo desde el inicio del conflicto. El mes pasado, EE. UU. lanzó un bloqueo naval de los puertos iraníes en respuesta.

“Tres destructores de clase mundial estadounidenses acaban de transitar, con mucho éxito, fuera del estrecho de Ormuz, bajo fuego. No hubo daño alguno a los tres destructores, pero gran daño a los atacantes iraníes”, escribió Trump en Truth Social.

Trump luego dijo a los reporteros que el alto el fuego, que comenzó a principios de abril entre EE. UU. e Irán, seguía en efecto y trató de restar importancia al intercambio.

“Jugaron con nosotros hoy. Les dimos una paliza”, dijo Trump en Washington.

Sin embargo, el alto mando militar conjunto de Irán acusó a EE. UU. de violar el alto el fuego al atacar a un petrolero iraní y otro barco. También afirmó que EE. UU. llevó a cabo ataques aéreos en zonas civiles en la isla de Qeshm, un punto estratégico en la entrada al estrecho de Ormuz donde se cree que se encuentra gran parte de la fuerza naval de Irán, y en áreas costeras cercanas en Bandar Khamir y Sirik, en el sur de Irán. Las defensas aéreas iraníes también se activaron sobre Teherán occidental. El ejército dijo que había respondido a estos incidentes atacando a buques militares estadounidenses al este del estrecho y al sur del puerto de Chabahar.

Un portavoz de la sede operativa de las Fuerzas Armadas de Irán, Khatam al-Anbiya, afirmó que los ataques iraníes infligieron “daños significativos”, en contraste con la afirmación del Comando Central de EE. UU. de que ninguno de sus activos había sido alcanzado.

Press TV de Irán informó más tarde que, tras varias horas de fuego, “la situación en las islas iraníes y ciudades costeras en el estrecho de Ormuz ha vuelto a la normalidad”.

Sigue sin estar claro qué bando inició los enfrentamientos del jueves, pero desde que el alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, los dos bandos han intercambiado disparos ocasionalmente, con Irán atacando blancos en países del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos.

El viernes, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo que “las explosiones audibles reportadas en toda la nación se deben a operaciones activas para interceptar y enfrentar misiles y drones entrantes procedentes de Irán”. Desde que comenzó la guerra, Irán ha atacado con frecuencia activos e infraestructura militar de EE. UU. en países vecinos del Golfo, siendo los Emiratos Árabes Unidos los más afectados.

A principios de esta semana, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que misiles iraníes habían sido disparados contra el puerto en su emirato de Fujairah, donde una refinería de petróleo se incendió.

¿Qué tan significativos son los últimos enfrentamientos?

Un alto el fuego entre EE. UU. e Irán ha estado en vigor desde el 8 de abril. Si bien se ha desarrollado un enfrentamiento naval en el golfo con el cierre de Irán del estrecho de Ormuz y el bloqueo de los puertos iraníes por parte de Washington, los enfrentamientos del jueves parecían marcar una escalada brusca por primera vez desde el alto el fuego.

El exdiplomático estadounidense y especialista en seguridad Donald Jensen caracterizó el último choque naval en el estrecho de Ormuz el jueves como una “escalada controlada” en lugar de “meras escaramuzas”, argumentando que ambas naciones están “tratando de mostrar su determinación” al intentar “ponerse de acuerdo en un marco sobre algunos temas clave”, refiriéndose a los esfuerzos diplomáticos para llegar a un acuerdo.

Jensen dijo a Al Jazeera que si bien es probable que se llegue a una resolución entre los dos, “no va a ser el tipo de acuerdo integral que cualquiera de los lados quiere”, sino que será “mucho más limitado para centrarse principalmente en el paso a través del estrecho”.

También advirtió que los objetivos diplomáticos más amplios, “especialmente en lo que respecta al programa nuclear de Irán, tendrán que dejarse de lado por el momento” a medida que la prioridad internacional cambia hacia “que la economía mundial vuelva a funcionar”.

Informando desde Washington, DC, Kimberly Halkett de Al Jazeera dijo que el Comando Central de EE. UU. en Tampa, Florida, ha insistido en que la acción de Washington en el estrecho el jueves fue una medida de autodefensa y señaló que esta declaración es consistente con lo que han estado diciendo los funcionarios de EE. UU. durante toda la semana, ya que ha habido una escalada en el estrecho de Ormuz.

“El secretario de Estado Marco Rubio dijo esta semana que Estados Unidos actuará en legítima defensa, y el presidente de Estados Unidos básicamente dijo lo mismo en una publicación en Truth Social en las últimas horas”, dijo Halkett.

“Al igual que el CENTCOM, dijo que Estados Unidos ha tenido mucho éxito en el estrecho. Culpan a Irán por tener que defender los intereses de EE. UU., y lo más interesante es que hay una verdadera diferencia de opinión sobre si hay o no daños en los buques de EE. UU.,” añadió.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft, un grupo de expertos en política exterior de EE. UU., dijo a Al Jazeera que es probable que Irán perciba los últimos ataques de EE. UU. como un esfuerzo por crear en el Golfo “lo que Israel ha creado en Gaza, en Cisjordania y en Líbano, donde un alto el fuego es esencialmente unilateral”.

Parsi señaló: “Si Estados Unidos decide disparar, entonces eso, por sí solo, no es una violación del alto el fuego”.

“Esta situación puede ser más compleja; hay historias conflictivas sobre si los iraníes comenzaron a disparar primero o no. Pero la idea de que algo así pueda hacerse es muy difícil para los iraníes aceptar”, dijo.

“Ya sea que haya una posibilidad de volver a un alto el fuego y asegurarse de que esto no se intensifique aún más es otra historia; ambos probablemente tienen interés en asegurarse de que esto no se salga de control”, agregó.

Contexto: – EE. UU. e Irán han estado en un alto el fuego desde el 8 de abril. – Los Emiratos Árabes Unidos han sido uno de los países más afectados por los ataques de Irán desde el inicio del conflicto.

Verificación de hechos: – Los Emiratos Árabes Unidos informaron que los supuestos estallidos audibles en todo el país se debían a operaciones para interceptar y enfrentar misiles y drones provenientes de Irán.