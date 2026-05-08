Chile y Argentina reportan aumento en casos mortales de hantavirus

El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que el lunes tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud informó un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el barco que navegaba en el Océano Atlántico.Foto de Elton Monteiro/EPA

7 de mayo (UPI) — Un aumento sostenido de las infecciones por hantavirus en Argentina y un fuerte aumento de los casos fatales en Chile este año han generado preocupación entre las autoridades sanitarias, que vinculan la situación al cambio climático y la capacidad de transmisión de la cepa andina del virus.

Lo que comenzó como una preocupación estacional en las zonas rurales del Cono Sur de América del Sur se ha convertido en una alerta sanitaria internacional tras un brote detectado a bordo del crucero de expedición MV Hondius.

El barco, que zarpó de Ushuaia, Argentina, en marzo en un viaje hacia el Ártico, se ha convertido en un símbolo de los riesgos asociados con la cepa de los Andes, la única variante de hantavirus que se sabe que se propaga entre humanos a través del contacto cercano, según la Organización Mundial de la Salud.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el jueves que se han identificado cinco casos confirmados de hantavirus y tres casos sospechosos relacionados con el crucero. Tres de los pasajeros infectados han muerto, mientras uno permanece en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, y otro está hospitalizado en Suiza, informó el diario español El País.

En lo que va de 2026, Chile ha confirmado 39 casos de hantavirus hasta mayo, con una tasa de letalidad del 33%. Las cifras superan los totales de 2025, cuando Chile registró 44 casos y ocho muertes durante todo el año. La mayoría de los pacientes infectados son hombres involucrados en actividades rurales y forestales, según el Ministerio de Salud de Chile.

En Argentina, el Boletín Epidemiológico Nacional reporta 42 casos confirmados este año. Las autoridades locales están particularmente preocupadas por la tasa de mortalidad, que osciló entre el 31% y el 39% en 2026, muy por encima del promedio histórico de alrededor del 22%.

Los expertos en salud advierten que los primeros síntomas del hantavirus a menudo se confunden con la influenza o el COVID-19, lo que retrasa el tratamiento médico a pesar de que la enfermedad puede progresar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar grave.

Los investigadores vinculan el aumento de infecciones con el cambio climático. Los inviernos más suaves y más cortos en la Patagonia y el centro de Argentina han permitido que poblaciones más grandes de ratas arroceras pigmeas de cola larga, los principales portadores del virus, sobrevivan y se reproduzcan con mayor frecuencia.

Las autoridades también han detectado la propagación del virus a zonas más pobladas. En Argentina, la región central, que incluye las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, representa ahora más del 70% de los casos notificados, superando a la región andina históricamente afectada.

Los investigadores creen que el brote a bordo del MV Hondius puede haberse originado por la exposición inicial a roedores infectados cerca de los puertos o sitios de excursiones antes de propagarse entre los pasajeros y miembros de la tripulación.

Según informes de los medios, la pareja holandesa que murió después del crucero había viajado mucho por Argentina, Chile y Uruguay antes de abordar el barco. Las autoridades sospechan que pudieron haber contraído el virus durante una excursión cerca de Ushuaia.

Los funcionarios de salud argentinos dijeron que han desplegado operaciones para capturar y probar roedores en la provincia de Tierra del Fuego para determinar si las infecciones relacionadas con los cruceros se originaron allí.

El Ministerio de Salud de Chile dijo en un comunicado que los casos primarios reportados habían viajado a través de Chile durante un período inconsistente con el cronograma de incubación del virus, lo que sugiere que la exposición probablemente no ocurrió en el país.

Las autoridades sanitarias encabezadas por la Organización Mundial de la Salud han descartado hasta ahora el riesgo de una epidemia global y han descrito el brote como un evento de salud pública de importancia internacional limitada.

Aunque persisten las preocupaciones sobre la capacidad de la cepa de los Andes para propagarse entre humanos, los expertos dijeron que el hantavirus no se transmite tan fácilmente como los virus respiratorios como el COVID-19 porque requiere un contacto cercano prolongado.

Por ello, las autoridades consideran que el riesgo para la población fuera de las zonas afectadas es muy bajo, siempre que se mantengan protocolos de aislamiento y medidas de seguimiento para los pasajeros que estuvieron en contacto con personas infectadas.