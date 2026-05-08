Rumores de transferencia, noticias: Man City tiene en la mira a Vinícius Júnio…

Manchester City está esperando en las alas en caso de que Vinícius Júnior esté disponible este verano. Además, grandes clubes se alinean para el jugador del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo. PÁGINA DE INICIO DE TRANSFERENCIAS | Calificaciones de invierno masculinas | Calificaciones femeninas

RUMORES MÁS POPULARES Vinícius Júnior tiene poco más de 12 meses en su contrato con el Real Madrid. Alex Pantling – UEFA/UEFA vía Getty Images – Manchester City está interesado en el extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, según informa TEAMtalk. Se dice que el Madrid ha informado al jugador de 25 años que buscarán venderlo si no firma un nuevo contrato para el verano, y el club de la Premier League está siguiendo de cerca su situación. Se cree que Vinícius Jr. no está cerca de llegar a un acuerdo para quedarse en el Bernabéu, con múltiples problemas aún sin resolver durante las negociaciones recientes. – El extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, está en la mira del Liverpool, Barcelona y Arsenal. Sky Germany informa que las conversaciones ya han comenzado con los representantes del jugador de 23 años, y se cree que el PSG podría estar dispuesto a dejarlo ir si se cumple su valoración. Se dice que el Barcelona está interesado en fichar a un atacante que se destaque en enfrentar directamente a los defensores, mientras que el Liverpool podría ver a Barcola como un posible reemplazo para Mohamed Salah, aunque sus mejores actuaciones esta temporada han sido desde el lado opuesto. – Manchester United, Chelsea y Tottenham Hotspur se encuentran entre los clubes interesados en el lateral del Sporting CP, Maxi Araújo, según Diario AS. Se dice que los ojeadores han estado siguiendo de cerca al jugador de 26 años en las últimas semanas después de su impresionante actuación contra el Arsenal en la Champions League, y se cree que el interés podría aumentar si brilla para Uruguay en la Copa del Mundo de la FIFA este verano. Una cláusula en su contrato le permite ser fichado por 80 millones de euros, pero el lado de la Liga Portugal podría estar dispuesto a aceptar una oferta por valor de 50 millones de euros. – Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Chelsea están interesados en el defensa central del Werder Bremen, Karim Coulibaly. El periodista de transferencias italiano Nicolo Schira dice que varios clubes han estado monitoreando al jugador de 18 años esta temporada, con varias actuaciones destacadas en 23 titularidades para Bremen en la Bundesliga. Coulibaly hizo su debut con la selección sub-21 de Alemania durante una victoria por 3-0 contra Irlanda del Norte en marzo, y sigue contratado en el Weserstadion hasta el verano de 2029. – El delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic, prioriza un movimiento hacia el Bayern Munich o el Barcelona, según Diario Sport. Se informa que los representantes del jugador de 26 años han informado a ambos clubes de su disposición a unirse a ellos en verano, y está dispuesto a aceptar un papel de suplente para mejorar sus posibilidades de concretar un acuerdo. Se espera que el Barcelona espere para ver si el delantero Robert Lewandowski permanece en el club más allá de este verano antes de explorar la opción de fichar a otro delantero.

OTROS RUMORES – Aurelien Tchouameni está en la mira de clubes de la Premier League. (Nicolo Schira) – Manchester United ha descartado hacer un movimiento por el extremo del Chelsea, Cole Palmer, en el verano. (Daily Mirror) – Liverpool se está preparando para comenzar conversaciones para fichar al centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton. (Nicolo Schira) – El Barcelona sigue interesado en el portero de la Real Sociedad, Alex Remiro. (Marca) – Se espera que la Juventus haga un esfuerzo por fichar al centrocampista del Atalanta, Ederson. Anteriormente ha sido vinculado con el Manchester United. (Gazzetta dello Sport) – El Bayern Munich ha comenzado conversaciones con el Newcastle sobre un movimiento para el extremo Anthony Gordon. (Daily Mail) – Marseille ha decidido no activar la cláusula de opción permanente para fichar al defensor cedido de Inter de Milán, Benjamin Pavard. (Nicolo Schira) – Manchester United y Barcelona han enfriado su interés en el extremo del AC Milan, Rafael Leão. (Gazzetta dello Sport) – Manchester City está en conversaciones con el defensor Josko Gvardiol y el centrocampista ofensivo Phil Foden sobre nuevos contratos. (Sky Sports) – AC Milan ha añadido al delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, a su lista de posibles fichajes. (Corriere dello Sport) – El Atlético de Madrid está interesado en el centrocampista del Brighton, Matt O’Riley. (Sky Sports) – El Tottenham Hotspur está ansioso por fichar al centrocampista del Bayern Munich cedido, Joao Palhinha, de forma permanente. (Daily Mail) – El Bayer Leverkusen está observando al defensor del Burnley, Maxime Esteve. (Sky Sports)