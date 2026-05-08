Sony apunta al crecimiento de beneficios de dos dígitos a pesar de la desaceleración en las ventas de PlayStation 5 debido a la escasez de precios de la memoria.

Sony, el gigante del entretenimiento japonés, anunció el viernes que espera que sus beneficios anuales aumenten, ya que los ingresos de algunos segmentos comerciales en el cuarto trimestre ayudaron a compensar los vientos en contra de la crisis de precios de la memoria.

Aquí están los resultados del cuarto trimestre de Sony en comparación con las estimaciones de LSEG:

– Ingresos: 3.036 billones de yenes japoneses (19.4 mil millones de dólares) en comparación con las estimaciones de los analistas de 2.896 billones de yenes. – Beneficio operativo: 164 mil millones de yenes en comparación con las estimaciones de los analistas de 278 mil millones de yenes.

Aunque las ventas de hardware cayeron a 110 mil millones de yenes en el cuarto trimestre, en comparación con los 183 mil millones de yenes del mismo período del año pasado, los ingresos se vieron impulsados por los sólidos resultados de los negocios de sensores de imagen y música de Sony. Las ventas totales de la PlayStation 5 cayeron a 1.5 millones de unidades en el cuarto trimestre, frente a los 2.8 millones del año anterior. Sony predijo que el beneficio neto para su próximo año fiscal, que termina en marzo de 2027, aumentará un 13% a 1.16 billones de yenes, en comparación con los 1.03 billones de yenes de beneficio de este año. La compañía también dijo que recomprará hasta 500 billones de yenes en acciones durante el próximo año. Las acciones de la empresa se mantuvieron estables, con las acciones cotizando a la baja un 0.5% al cierre del mercado el 8 de mayo.

(Subida de precios de memoria) Sony se enfrenta a un aumento sin precedentes en los precios de la memoria. La memoria es un componente clave de la PS5 y los precios han aumentado significativamente a medida que los fabricantes de memoria dirigen sus stocks a la gran demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, lo que significa que la oferta sigue siendo limitada. En marzo, Sony dijo que aumentaría los precios de sus consolas estrella PlayStation 5 por segunda vez en menos de un año debido a “presiones en el panorama económico mundial.” La compañía dijo el viernes que espera contener el impacto de los aumentos de precios de la memoria en su pronóstico de 2026 en alrededor de 30 mil millones de yenes. También espera que la rentabilidad del hardware en su próximo año fiscal sea la misma que en los últimos 12 meses. “En el cuarto trimestre del año fiscal 2025, el impacto de las condiciones del mercado de la memoria se hizo gradualmente más evidente en el mercado de los teléfonos inteligentes, especialmente en el segmento de baja gama, pero nuestras ventas de sensores móviles superaron nuestras previsiones, principalmente debido a los fuertes envíos a nuestro cliente principal,” dijo Sony en su presentación de resultados. Agregó que las ventas de la PS5 dependen de su capacidad para garantizar precios razonables de la memoria para la consola. Las acciones de Sony han caído alrededor del 23% desde el inicio de 2026, después de ganancias anuales de más del 20% en cada uno de los tres años anteriores. El beneficio operativo en el cuarto trimestre estuvo muy por debajo de las expectativas, ya que la compañía registró pérdidas en su desechada empresa conjunta de vehículos eléctricos con Honda y su compra en 2022 del desarrollador de videojuegos Bungie resultó en deterioros. Sony pronosticó una ligera caída en los ingresos para el próximo año fiscal, previendo 12.3 billones de yenes en comparación con los 12.5 billones de yenes que alcanzó la compañía este año.