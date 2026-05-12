Ramaphosa de Sudáfrica se niega a dimitir por escándalo de efectivo

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció el lunes que no dimitirá y dijo que impugnará ante los tribunales el proceso de impeachment en su contra por el escándalo del robo de efectivo.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el parlamento sudafricano anunciara su intención de establecer un comité de acusación como lo ordenó el tribunal más alto del país la semana pasada.

“Por lo tanto, respetuosamente quiero dejar claro que no dimitiré”, dijo Ramaphosa en un discurso televisado.

“Hacerlo sería adelantarse a un proceso definido por la Constitución. Hacerlo sería dar crédito a un informe del panel que lamentablemente tiene graves fallas”.

¿De qué se acusa a Ramaphosa?

El presidente sudafricano fue acusado de ocultar un robo de 2020 y el robo de grandes sumas de divisas a la policía y a las autoridades fiscales en lo que se conoció como el escándalo “Farmgate”.

Los fondos, 580.000 dólares (492.000 euros), que Ramaphosa dijo que eran producto de la venta de búfalos, supuestamente estaban escondidos dentro de un sofá en la lujosa granja Phala Phala de Ramaphosa en la provincia norteña de Limpopo.

Un robo de efectivo quedó oculto entre los muebles de la granja de caza de Ramaphosa. [FILE: June 2022] Imagen: AP Photo/Picture Alliance

En 2022, un informe de un comité parlamentario independiente encontró que Ramaphosa “pudo haber cometido” violaciones y malas conductas graves. En ese momento, el partido Congreso Nacional Africano (ANC) de Ramaphosa tenía mayoría en el parlamento y se negó a abrir un proceso de juicio político tras el informe.

El caso resurgió la semana pasada cuando el Tribunal Constitucional anuló el rechazo del informe parlamentario de 2022.

En respuesta a una denuncia presentada por el partido radical de izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF), el Tribunal Constitucional ordenó que el informe se remitiera a un comité de acusación.

¿Cuál es el procedimiento de juicio político?

Según la Constitución de Sudáfrica, para destituir a Ramaphosa se necesitaría el apoyo de al menos dos tercios de los 400 legisladores del Parlamento.

El comité de acusación multipartidista debe realizar primero una investigación antes de realizar una votación de acusación. La declaración del Parlamento del lunes no proporcionó un plazo para esta investigación.

El partido ANC de Ramaphosa perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones de 2024 y ahora forma parte de una coalición de 10 partidos conocida como Gobierno de Unidad Nacional. Sin embargo, aún podría sobrevivir a una votación de impeachment si los legisladores de su partido lo respaldan.

Editado por: Zac Crellin