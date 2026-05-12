Hombre arrestado en tiroteo que mató a empleado de cervecería en Seattle

La policía de Seattle arrestó a un sospechoso del tiroteo contra un empleado de una cervecería de 25 años que murió mientras cerraba el negocio el viernes por la noche.

Los detectives de Homicidios detuvieron el lunes a un hombre de 20 años por la muerte de Quusaa Margarsa, conocido por muchos como “Q”.

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El sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de King para investigar el asesinato.

La policía dijo que Margarsa estaba trabajando en The Growler Guys en Lake City Way Northeast cuando lo mataron a tiros.

Un compañero de trabajo lo descubrió a la mañana siguiente.

A lo largo del fin de semana, amigos, familiares y clientes pasaron por la cervecería al aire libre del norte de Seattle para dejar flores, velas y mensajes en un creciente monumento en honor a Margarsa.

Margarsa, graduada de la escuela secundaria Nathan Hale, fue miembro del equipo de baloncesto del campeonato de la escuela en 2017, según la asociación de ex alumnos de la escuela. Sus amigos lo describieron como un “alma gentil” lleno de humor.

La policía de Seattle no ha revelado detalles sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo, ni siquiera si los investigadores creen que fue un robo que salió mal o un ataque dirigido.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la línea de información sobre crímenes violentos del Departamento de Policía de Seattle al 206-233-5000. Los consejos anónimos son bienvenidos.