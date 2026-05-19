Noticias del mundo en breve: Más ataques en Ucrania, violencia contra niños en Haití, identificaciones de refugiados en África.

Noticias del mundo en breve: Más ataques en Ucrania, violencia contra niños...

Durante los últimos tres días, los ataques frontales han matado al menos a 11 civiles e hirieron a casi 200 personas, incluidos cinco niños, según informaron las autoridades ucranianas. Las ciudades de Dnipro y Odesa estuvieron entre las más afectadas.

Al mismo tiempo, en las regiones de Jersón, Zaporizhzhia y Dnipro, los ataques dañaron edificios residenciales, vehículos civiles, instalaciones de salud y educativas, así como infraestructura ferroviaria y de transporte público.

En respuesta, las organizaciones humanitarias han movilizado rápidamente primeros auxilios, apoyo psicosocial, comidas calientes, materiales de refugio y otras ayudas de emergencia. Sin embargo, los trabajadores humanitarios mismos están cada vez más en el punto de mira.

El 15 de mayo, un vehículo marcado de una ONG ucraniana sufrió un ataque directo de un dron mientras entregaba comidas calientes a una zona del frente difícil de alcanzar en la región de Jersón, dejando gravemente herido a un trabajador humanitario, quien sigue en estado crítico. El conductor también resultó herido en el ataque.

En un incidente separado el 14 de mayo, un dron golpeó un vehículo blindado operado por un socio local de World Central Kitchen en Jersón, dañando el vehículo pero sin causar lesiones.

Según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, en abril, la ciudad de Jersón registró el mayor número de víctimas civiles en un solo mes desde julio de 2025, con 26 personas muertas y más de 200 heridas.

Los niños enfrentan la mayor parte de la violencia de pandillas en Haití.

Los niños en Haití se enfrentan a una escalada de violencia a medida que las pandillas armadas reclutan cada vez más a menores, matan e hieren a niños y usan la violencia sexual para aterrorizar a las comunidades.

Funcionarios de la ONU advirtieron que el reclutamiento y uso de niños por las pandillas casi se triplicó en 2025 en comparación con el año anterior, estimándose ahora que los niños representan entre el 30 y el 50 por ciento de los miembros de las pandillas.

Los asesinatos y lesiones que involucran a niños también casi se duplicaron en el mismo período. La violencia sexual contra los niños es generalizada y se usa como táctica para aterrorizar a las comunidades.

Durante una visita a Haití, la Representante Especial de la ONU para la Infancia y el Conflicto Armado, Vanessa Frazier, describió el lunes a los niños que viven en un “miedo constante” debido al desplazamiento, la intimidación y el trauma causado por la violencia de pandillas.

La ONU subrayó que los niños encontrados durante operaciones de seguridad deben ser tratados principalmente como víctimas y entregados a los servicios de protección infantil.

“Sin proteger a estos niños y apoyar a todos los niños afectados por la violencia, no será posible lograr una estabilidad duradera en Haití”, agregó la Sra. Frazier.

Los funcionarios piden una mayor inversión en los esfuerzos de reintegración, incluida la educación y el apoyo comunitario, ya que muchos niños afectados por la violencia siguen expresando el deseo de regresar a la escuela y vivir de manera segura.

La ONU impulsa la inclusión de identificación digital para refugiados y personas apátridas.

Representantes de la ONU se reunieron el lunes en Côte d’Ivoire junto con funcionarios gubernamentales, sociedad civil y expertos en identidad para avanzar en la inclusión de refugiados y personas apátridas en los sistemas nacionales de identificación digital en África.

La reunión anual ID4AFRICA2026 se basó en nuevos enfoques de Chad, Côte d’Ivoire, Kenia, Malí, Namibia y Uganda para hacer que los sistemas de identificación sean más inclusivos, y fue facilitada por la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) y el Banco Mundial.

La inclusión en los sistemas nacionales de identificación digital fundamentales es fundamental para la agenda más amplia del ACNUR de reducir la dependencia a largo plazo de la asistencia humanitaria.

“La universalidad es la prueba definitoria de cualquier ecosistema público digital”, dijo Patrick Eba, Director Adjunto de la División de Protección e Soluciones Internacionales del ACNUR. “Si un sistema no puede reconocer a todos los residentes habituales en el territorio, no puede servir plenamente a todos. Y si no puede servir a todos, no puede ser plenamente confiable”.

“Necesitamos la inclusión temprana de refugiados y personas en riesgo de apatridia en los sistemas de identificación fundamentales liderados por el gobierno, junto con sólidas salvaguardias legales, de gobernanza y de protección de datos para construir confianza y prevenir la discriminación”, dijo el Sr. Eba.

A nivel mundial, se estima que hay 4.4 millones de personas sin nacionalidad o de nacionalidad indeterminada, aunque se considera que la cifra real es significativamente mayor. Millones de refugiados más carecen de credenciales de identidad confiables, lo que limita su acceso a los servicios y la autosuficiencia.