Los fiscales de Luigi Mangione pueden utilizar una pistola y un cuaderno como prueba, dictamina el juez

El juez que supervisa el juicio estatal por asesinato de Luigi Mangione, el hombre acusado de matar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, dictaminó el lunes que los fiscales pueden utilizar como pruebas una pistola y un cuaderno previamente descrito como un “manifiesto”.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

El fallo del juez Gregory Carro rechazó efectivamente el argumento del equipo de la defensa de que esos artículos fueron incautados ilegalmente, lo que supuso una victoria parcial para los fiscales.

Luigi Mangione compareció ante el tribunal de Nueva York el año pasado. Shannon Stapleton / AFP – Archivo Getty Images

Sin embargo, Carro dijo que los fiscales no pueden admitir otros elementos encontrados durante una búsqueda inicial de La mochila que llevaba Mangione cuando fue arrestado en un restaurante McDonald’s en Pensilvania hace dos años, incluía una revista cargada, un teléfono celular, un pasaporte, una billetera y un chip de computadora.

Carro dijo que los oficiales que lo arrestaron realizaron un “registro inapropiado sin orden judicial” en el McDonald’s, y destacó que ocurrió a la vista del público y de los empleados del restaurante.

Pero el juez dijo que un registro posterior de la mochila de Mangione en la jefatura de policía de Altoona era “válido”, negando el intento del equipo de la defensa de suprimir el silenciador y el cuaderno recuperados en la comisaría.

El arresto de Mangione se produjo cinco días después de que Thompson, de 50 años y padre de dos hijos, fuera asesinado a tiros afuera de un hotel de Manhattan mientras caminaba hacia una conferencia de inversionistas. La matanza diurna desató una frenética persecución en todo el noreste.

Finalmente, los agentes de policía fueron llamados al restaurante McDonald’s en Altoona, Pensilvania, donde vieron a Mangione desayunando. Altoona está aproximadamente a 280 millas al oeste de Manhattan.

Los abogados de Mangione han argumentado que algunas de las pruebas se obtuvieron mediante registros e interrogatorios inconstitucionales durante ese encuentro, mientras que los fiscales insisten en que se obtuvieron legalmente.

El acusado de 28 años se declaró inocente de nueve cargos de delitos graves estatales, incluido asesinato en segundo grado y varios cargos relacionados con la posesión de un arma.

“Este tipo de violencia armada premeditada y selectiva no puede ser tolerada ni será tolerada, y mi oficina ha estado trabajando día tras día para llevar al acusado ante la justicia”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en diciembre de 2024.

Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua. (Nueva York no tiene la pena de muerte después de que su estatuto de pena capital fuera declarado inconstitucional en 2004).

Mangione también se declaró inocente en un caso federal separado que lo acusa de dos cargos de acoso, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional.

En ambos casos, los fiscales pueden resaltar las pruebas encontradas en la escena del asesinato de Thompson. Las autoridades han dicho que recuperaron casquillos de bala con las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer” escritas en ellos, términos asociados con las prácticas de la industria de la salud con fines de lucro.

El juicio estatal en el Tribunal Penal de Manhattan está programado tentativamente para comenzar en septiembre, seguido de un juicio federal más adelante en el otoño. Mangione ha estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano federal en Brooklyn desde diciembre de 2024.