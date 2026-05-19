CDC dice que un estadounidense da positivo por Ébola en África, el riesgo en EE. UU. sigue siendo bajo

Un estadounidense ha dado positivo por Ébola en la República Democrática del Congo en relación con el brote mortal en África Central que las agencias de salud globales están luchando por contener, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades el lunes.

La persona fue expuesta como parte de su trabajo en el Congo, desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo tarde el domingo, dijo el Dr. Satish Pillai, gerente de incidentes de respuesta al Ébola de los CDC, a los periodistas en una llamada. Los CDC y el Departamento de Estado están trabajando para trasladar a esa persona y a otros seis estadounidenses expuestos a Ébola a Alemania para tratamiento, cuidado y monitoreo.

Sin embargo, Pillai enfatizó que no se han confirmado casos relacionados con el brote en los EE. UU., y que el riesgo general para el público estadounidense y los viajeros sigue siendo bajo.

Aun así, los CDC también anunciaron el lunes que, durante los próximos 30 días, restringirán la entrada al país de personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas.

La actualización llega un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la epidemia de Ébola como una “emergencia de salud pública de preocupación internacional”. El brote no cumple con los criterios de una “emergencia de pandemia”, pero la OMS advirtió que la alta tasa de positividad y el aumento de casos y muertes apuntan hacia un “posiblemente un brote mucho más grande” de lo que se está detectando y reportando.

Hasta el domingo, se han informado más de 300 casos sospechosos y 88 muertes sospechosas, principalmente en el Congo pero también en Uganda vecina, según los CDC.

El virus específico involucrado en este brote, llamado Bundibugyo, no tiene vacuna ni tratamiento. Históricamente, ese virus tiene tasas de mortalidad que van desde el 25% al 50%, agregaron los CDC.

Los síntomas de la enfermedad del Ébola pueden ser repentinos e incluir fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, según la OMS. Esos síntomas parecidos a los de la gripe pueden ser seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupción cutánea y funciones renales e hepáticas alteradas.

“Una preocupación, específicamente con este brote, es que esta cepa de Ébola no es muy común y realmente no se ha visto recientemente, y realmente no sabemos si la vacuna actual de Ébola será efectiva para prevenir la enfermedad, prevenir la infección”, dijo el Dr. Dean Blumberg, jefe de la división de enfermedades infecciosas pediátricas en UC Davis Health, en una entrevista.

Funcionarios de los CDC dijeron a los periodistas el lunes que se está trabajando para desarrollar una terapia de anticuerpos monoclonales como un posible tratamiento para esta cepa específica de Ébola. Pero no está claro cuánto tiempo llevaría ese proceso.

Blumberg dijo que los casos en EE. UU. pueden aparecer, pero enfatizó que es poco probable que el brote escale a una pandemia al estilo de Covid.

Eso se debe a que “no hay transmisión de persona a persona en la fase presintomática, por lo que no hay riesgo para alguien que parece estar bien”, dijo. Los pacientes que tienen Ébola van a estar “muy enfermos” y no estarán en público para exponer a otros, por lo que debería haber “transmisión limitada”.

La conciencia global de este brote también debería provocar la detección de pacientes que hayan viajado a las áreas afectadas, añadió. Aquellos que muestren síntomas deben ser colocados inmediatamente en aislamiento y probablemente necesitarán tratamiento en un centro de atención médica.