Lo que sabemos sobre las víctimas del tiroteo en San Diego, los sospechosos, el posible motivo y más

Se cree que dos adolescentes armados mataron a tres personas en una mezquita de San Diego el lunes antes de quitarse la vida, dijeron las autoridades.

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Los investigadores están trabajando para determinar un motivo, pero el jefe de policía de San Diego dijo que la violencia estaba siendo investigada como un posible crimen de odio.

El jefe Scott Wahl dijo que el evento fue “la peor pesadilla de toda comunidad”.

Sigue aquí la cobertura en vivo.

Esto es lo que sabemos sobre los tiroteos.

La gente se encuentra detrás de una cinta policial en la escena de un tiroteo afuera del Centro Islámico de San Diego el lunes. Gregorio Toro / AP

las victimas

Las autoridades respondieron a un informe de un tirador activo en el Centro Islámico de San Diego, descrito en el sitio web del centro como la mezquita más grande del condado de San Diego, a las 11:43 am, dijo Wahl.

La mezquita está en el barrio Clairemont de San Diego, aproximadamente a 8 millas al norte del centro de la ciudad.

Los agentes llegaron cuatro minutos después y encontraron a tres hombres muertos frente a la mezquita, dijo Wahl.

Uno de los hombres era un guardia de seguridad que, según Wahl, fue “fundamental” para evitar más derramamiento de sangre.

“A estas alturas, creo que es justo decir que sus acciones fueron heroicas”, dijo Wahl. “Sin lugar a dudas, hoy salvó vidas”.

Las víctimas no fueron identificadas el lunes.

Un imán del Centro Islámico dijo que todos los profesores, estudiantes y otros miembros del personal escolar que estaban en la mezquita estaban a salvo.

Mientras los oficiales desplegaban lo que Wahl describió como una respuesta de tirador activo en la mezquita y en una escuela adyacente, se reportaron más disparos a cuadras de distancia, dijo.

A El paisajista que estaba trabajando en el área recibió disparos pero no fue alcanzado, dijo Wahl.

¿Dónde fueron encontrados los sospechosos?

A menos de un cuarto de milla del paisajista, la policía encontró un vehículo en medio de la calle con los dos adolescentes que se cree que eran los tiradores adentro, dijo Wahl.

Se cree que ambos murieron por heridas de bala autoinfligidas, dijo.

Dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informaron sobre la investigación y un funcionario federal identificó a los sospechosos como Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vázquez, de 18.

La policía responde a informes de un tirador activo en el Centro Islámico de San Diego. Zoë Meyers/AFP vía Getty Images

La madre de uno de los sospechosos llamó a la policía el lunes por la mañana y dijo que su hijo, su arma y su automóvil habían desaparecido, dijo Wahl.

Ella describió al adolescente como suicida y dijo que probablemente estaba con un amigo, dijo Wahl. Ambos vestían uniformes de faena, recordó que ella le dijo.

Los oficiales estaban hablando con la mujer y tratando de descubrir dónde podría estar su hijo cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo en el centro islámico, dijo Wahl.

Ellos “inmediatamente se enviaron a la mezquita”, dijo.

Lo que sabemos sobre un posible motivo

La madre le dijo a la policía que su hijo dejó una nota, dijo Wahl. Se negó a proporcionar detalles adicionales al respecto.

Wahl dijo que en el tiroteo estuvo involucrada “retórica de odio”, que según dijo está siendo investigado como un crimen de odio. Los investigadores están examinando posibles escritos antiislámicos encontrados en el coche de los adolescentes, dijeron dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un imán de la mezquita, Taha Hassane, dijo que el centro nunca antes había experimentado una tragedia como el tiroteo del lunes, y dijo que es “indignante” que alguien ataque un lugar de culto.

“La gente viene al centro islámico para orar, celebrar y aprender”, dijo a los periodistas.

El lunes fue el primer día de Dhul Hijjah, el último mes del calendario islámico y uno de sus períodos más sagrados.

En un comunicado de prensa, la mezquita dijo que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.