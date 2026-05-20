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Lo que hacemos con los surfistas de CT antes de que compitan (no es lo que piensas)

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Martina López
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Lo que hacemos con los surfistas de CT antes de que compitan (no es lo que piensas)

Una sesión de entrenamiento cruda con Griffin y Crosby Colapinto mientras se preparan para el Corona Cero New Zealand Pro inaugural en Manu Bay, Raglan. Esta es la cuarta parada del Championship Tour 2026 y la primera vez que el CT llega a la izquierda más famosa de Nueva Zelanda.

Estas sesiones no tratan de desarrollar fuerza o acondicionamiento. El trabajo duro ya está hecho. Cuando los surfistas compiten a este nivel y surfean todos los días, el objetivo de una sesión previa al evento es la conexión: aumentar la conciencia corporal, restaurar el alcance y asegurarse de que todo se mueva y hable entre sí antes de llegar al agua. Piense en ello como afinar el instrumento, no como construirlo.

En este vídeo verás cómo preparamos a los surfistas de nivel CT para la competición, cómo se ve una sesión de movimiento cuando la prioridad es sentir la sobrecarga y cómo Griffin y Crosby abordan el entrenamiento entre series en un point break de izquierda en el que ninguno de ellos ha competido antes.

Los chicos se ven bien. No puedo esperar a ver qué daño hacen en la primera ronda.

Sobre los atletas:
Griffin Colapinto: dos veces finalista entre los 3 primeros del CT, olímpico en 2024 y uno de los contendientes más consistentes del circuito. Ahora tiene 27 años y persigue el título mundial en 2026.
Crosby Colapinto: Novato del Año de la WSL 2024, terminó décimo en su temporada de debut, regresó de una lesión en el codo en 2025 y ya ha estado ganando impulso en la etapa de Australasia este año.

Sobre el evento:
El Corona Cero New Zealand Pro se llevará a cabo del 15 al 25 de mayo en Manu Bay, Raglan. Es el primer evento CT masculino en Nueva Zelanda desde 1976 y el primer point break de izquierdas rippable en el calendario del Championship Tour en años.

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