Rumores de transferencias, noticias: Chelsea, Liverpool y Man United miran la mudanza de Bowen

Capitán del West Ham United Jarrod Bowen ha llamado la atención de Chelsea, Liverpool y Manchester United, mientras que el defensa de la Juventus Gleison Bremer También es de interés para dos de esos clubes. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias y rumores sobre transferencias de todo el mundo.

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RUMORES DE TENDENCIA

El delantero del West Ham, Jarrod Bowen, estará en los radares de muchos clubes. Foto de Adrian Dennis / AFP vía Getty Images

– Chelsea, Liverpool y Manchester United se encuentran entre los clubes que están preparando un posible acuerdo para fichar al capitán del West Ham United. Jarrod Bowen este verano, según The Guardian. Es probable que los Hammers desciendan de la Premier League durante el fin de semana y, según se informa, necesitarán recaudar alrededor de £ 100 millones de las salidas de jugadores si es así. Bowen, de 29 años, ha estado con el West Ham desde 2020 desde que llegó procedente del Hull City, y el delantero suma ocho goles y 10 asistencias esta temporada.

– Manchester United y Liverpool se interesan por el defensa de la Juventus Gleison Bremerdice la Gazzetta dello Sport. Bremer, de 29 años, está listo para considerar su futuro si la Juve no logra llegar a la Liga de Campeones para la próxima temporada y tiene un contrato que expira en 2029. El internacional brasileño ha llamado la atención de los clubes de la Premier League, mientras que las demandas anteriores de la Juve de una transferencia de 70 millones de euros han caído.

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– Arsenal, Chelsea y Manchester United aumentan el interés por el extremo del Club Brugge Cristos Tzolisafirma TEAMtalk. Tzolis, de 24 años, ha estado en el radar de los clubes de la Premier League en los últimos meses, habiendo marcado 20 goles y asistido 27 en 50 apariciones en todas las competiciones esta temporada. Se informa que los tres clubes vinculados enviaron ojeadores para observar al internacional griego, lo que podría conducir a una transferencia.

– El Barcelona necesitará desplazar a algunos defensores para sellar un trato por el Inter de Milán. Alessandro Bastonisegún Marca. El blaugrana han estado fuertemente vinculados con un movimiento de 70 millones de euros para el central italiano, pero han surgido dudas sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Ronald Naranja y Jules Koundé han sido promocionados como opciones potenciales que pueden necesitar dejar paso, mientras todavía hay incertidumbre sobre Andreas Christensen y si firmará un nuevo contrato en Barcelona.

– Centrocampista del Manchester City Rodri Me encantaría fichar por el Real Madrid este verano, según Marca. La voluntad del jugador de 29 años de mudarse a Madrid “facilitaría el trato” y fortalecería una posición en la que el club está ansioso por mejorar de cara a la próxima temporada con el nuevo técnico José Mourinho. La salida de Pep Guardiola del City también puede influir en la decisión.

– Paulo Dybala está abierto a cambiar a la Premier League este verano, ya que se acerca el final de su contrato con la AS Roma. Sky Sports afirma que al delantero de 32 años le gustaría mudarse a Inglaterra, aunque ya se están negociando un nuevo acuerdo en el Stadio Olimpico. Dybala ha jugado casi toda su carrera absoluta en Italia en Palermo, Juventus, y ahora ha pasado cuatro años en la Roma, disputando más de 130 apariciones, 45 goles y 28 asistencias.

jugar 1:12 Gómez no está convencido de que Ricardo Pepi prospere en la Premier League Hérculez Gómez se pregunta si Ricardo Pepi ha superado la Eredivisie, después de marcar 19 goles en liga con el PSV esta temporada.

OTROS RUMORES

– Chelsea lateral izquierdo Marco Cucurella es el fichaje “prioritario” del Atlético de Madrid este verano, aunque el club es consciente de que su llegada no será sencilla. Mientras tanto, el Atlético espera defensas José Giménez y Clément Lenglet para partir. (Marca)

– El Atlético de Madrid estaría encantado de sancionar una salida de mucho dinero del delantero Julián Álvarez este verano, ya que generaría fondos para gastar en una ventana de transferencias muy ocupada. (Cadena SER)

– lateral izquierdo Valentin Barco está listo para unirse al Chelsea después de que anunció su salida del club hermano Estrasburgo, con un contrato de seis años en oferta. (L’Equipe)

– El Bayern de Múnich muestra interés por el defensa del Inter de Milán Yann Bisseck25 años, aunque tiene contrato hasta 2029. (Nicolo Schira)

– El portero del Manchester United, Altay Bayindir, podría dejar el Club este verano, y el Besiktas está mostrando interés. (Fabricio Romano)

– El Mónaco se prepara para el interés por el extremo Maghnes Akliouche del Manchester United y Liverpool. Le quedan dos años de contrato con el club de la Ligue 1. (Discusión en equipo)

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– FC Porto joven Guillermo Gómezde 20 años, es una opción para el Atlético de Madrid, ya que para el extremo se ha abierto el contacto entre ambos clubes. (Fabricio Romano)

– El Chelsea ha colocado al Crystal Palace y al defensa francés Maxence Lacroix como objetivo clave para la ventana de transferencias, ya que al jugador de 26 años le quedan tres años de contrato. (Ekrem Konur)

– El Marsella espera un posible cambio de plantilla, con Madera Quinten entre los que podrían abandonar el club. Aston Villa y Crystal Palace están mostrando interés por el centrocampista de 24 años. (Ekrem Konur)

– El Barcelona está dispuesto a “hacer todo lo posible” para retener a los cedidos Marcos Rashford y joão cancelo at the club. (Mundo Deportivo)

– Defensa del Burnley Maxime EsteveA , de 23 años, se le ha relacionado con un traslado al Everton, Bournemouth, Nottingham Forest y Bayer Leverkusen después de sufrir el descenso de la Premier League. (L’Equipe)