‘Taiwán Travelogue’ gana el Premio Internacional Booker 2026

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Yáng ShuÄ ng-zÇ’s Diario de viaje de Taiwán ha ganado el Premio Internacional Booker 2026, que se otorga cada año a la mejor obra de ficción traducida al inglés. Es la primera obra traducida del chino mandarín que gana el International Booker.

Yang y el traductor Lin King son también los primeros ganadores taiwaneses y taiwaneses-estadounidenses del premio, que celebra su décimo aniversario este año. Se repartirán el premio de 50.000 libras esterlinas (alrededor de 67.000 dólares).

Los jueces describen Diario de viaje de Taiwánque ganó el Premio Nacional del Libro 2024 de literatura traducida, como un libro “cautivador y astutamente sofisticado”. La novela se presenta como una memoria de viaje redescubierta (y ficticia) del Taiwán ocupado por Japón en la década de 1930, mientras sus dos personajes principales se embarcan juntos en un viaje culinario por Taiwán.

“Diario de viaje de Taiwán “Logra una doble hazaña increíble”, escribió Natasha Brown, presidenta del jurado, en un comunicado de prensa. “Tiene éxito como romance y como incisiva novela poscolonial”.

Yang concibió la novela con una perspectiva comparada en mente:

“Tanto Corea como Taiwán fueron alguna vez colonias del Imperio japonés, pero los coreanos parecen sentirse uniformemente resentidos por esa historia, mientras que los taiwaneses la ven con una mezcla mucho más conflictiva de disgusto y nostalgia”, dijo en una entrevista con la Fundación Premio Booker. “Quería desenredar las complejas circunstancias que enfrentó el pueblo de Taiwán en el pasado y explorar hacia qué tipo de futuro deberíamos luchar”.

En la misma entrevista, Diario de viaje de TaiwánLa traductora de Lin King dijo que a ella “personalmente no le gusta[s] ficción histórica que es estrictamente miserable.”

Diario de viaje de Taiwándijo, refleja la amplitud del “humor, la buena comida, el cine, la escuela, las pequeñas peleas y el romance” que persiste durante los períodos difíciles de la historia. Y como romance histórico queer, la novela también funciona como una ventana a un pasado en gran medida oculto, uno en el que, como dijo King, las identidades y experiencias de los personajes no son “arrasadas por su sufrimiento”.

Jueces Booker seleccionados Diario de viaje de Taiwán como ganador entre 128 libros presentados por los editores, seis de los cuales fueron preseleccionados.

Los títulos preseleccionados para el premio incluyeron el de Shida Bazyar. Las noches son tranquilas en Teherán Ana Paula Maia En la Tierra como está debajo, Marie N Diaye La bruja, la directora. por Daniel Kehlmann y La que queda por René Karabash.A

Cada autor y traductor preseleccionados recibirá 5.000 libras esterlinas del comité del premio que se dividirán entre ellos.

El Premio Internacional Booker del año pasado fue para Lámpara de corazónuna colección de cuentos del autor Banu Mushtaq sobre las vidas de niñas y mujeres en las comunidades musulmanas del sur de la India.