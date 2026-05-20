El calor extremo persiste en todo el Atlántico Medio mientras se espera que las tormentas entrantes enfríen los estados

El miércoles será otro día sofocante para quienes se encuentran en el Atlántico medio, ya que las temperaturas se elevan a mediados de los 90 grados una vez más, justo antes de que un frente de tormenta se apodere de la costa este.

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Los residentes desde Boston hasta Raleigh se enfrentan a temperaturas máximas de entre 91 y 96 grados después de alcanzar máximas récord para el mes de mayo en algunos lugares el día anterior. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el martes se registró una máxima de 101 grados en Nueva Jersey.

“Vale la pena señalar que el máximo histórico para el mes de mayo en Nueva Jersey es 102 en Paterson el 31 de mayo de 1895”, dijo la agencia en una publicación en X.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, instó a la gente a mantenerse hidratada y buscar centros de enfriamiento de la ciudad, ya que se emitió un aviso de calor en los cinco condados. Advirtió que podrían llegar tormentas a última hora de la tarde, pero que el calor sería peor entre el mediodía y las 3 p.m., hora del Este.

“Y por favor, controle a sus vecinos”, escribió Mamdani en X.

Se espera que el calor disminuya más tarde el miércoles a medida que las tormentas lleguen al noreste por la tarde o noche. Los pronósticos indican que las temperaturas caerán más de 20 grados en toda la zona el jueves y viernes.

Se prevé que la lluvia persista durante varios días en lo que probablemente podría ser un fin de semana húmedo del Día de los Caídos en algunos estados.

Una mujer usa un ventilador en Times Square durante un aviso de calor el martes en Nueva York. Adam Gray / Foto AP/Adam Gray

También existe cierto riesgo de tormentas eléctricas severas el miércoles desde las llanuras del sur hasta el valle de Ohio y la región inferior de los Grandes Lagos, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una amenaza de granizo en el oeste de Texas antes de que se espera que el sistema de tormentas se traslade al centro-sur de Texas por la noche.

En la costa oeste, las llamas estallaron en California apenas unas semanas antes del pico de la temporada de incendios forestales. Casi 1,700 acres se han quemado cerca del Valle de Simi debido al incendio Sandy hasta el miércoles por la mañana, con el 15% de las llamas contenidas, según CalFire.

Un bombero trabaja para controlar el incendio Sandy en Simi Valley, California, el martes. Carolina Brehman / AP

Dos incendios forestales diferentes están arrasando el condado de Riverside, cerca de Los Ángeles, los incendios de Verona y Bain. El incendio de Bain está contenido en un 25% en 1,375 acres, mientras que el incendio de Verona es significativamente más pequeño con menos de 500 acres, informó la agencia estatal.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur emitió una alerta de humo para los condados de Riverside, San Bernardino y Los Ángeles. Aconsejó a las personas en las áreas afectadas que utilicen purificadores de aire, eviten la “actividad física vigorosa” y limiten la exposición permaneciendo en el interior con las ventanas cerradas.

“Dependiendo de la actividad del incendio, se espera que las condiciones del humo mejoren durante el día en áreas no adyacentes a incendios activos”, dijo la agencia.