Las facturas de electricidad de verano aumentan a medida que aumenta el costo de la refrigeración

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Las temperaturas están subiendo y también el precio de la electricidad. Se trata de un golpe doble que podría resultar en facturas de servicios públicos mucho más altas este verano.

“Los científicos del clima creen que este podría ser el verano más caluroso registrado o al menos cerca de él”, dice Mark Wolfe, quien dirige la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA). “Así que las familias necesitan usar más de un producto cada vez más caro para mantenerse frescos este verano. Y eso va a ser difícil”.

NEADA proyecta que las facturas de electricidad serán un 8,5% más altas este verano que el año pasado, en promedio, y los residentes de algunos estados del sur verán aumentos aún mayores.

Robin Westphal vive aproximadamente a medio camino entre Houston y Galveston, Texas, donde la temperatura agradable en pleno verano puede superar fácilmente los 100 grados.

“Es muy difícil venir aquí y tratar de respirar con este tipo de humedad y calor”, dice Westphal.

Aunque su casa está bien aislada, dice Westphal, sus facturas de aire acondicionado en verano superaron los 300 dólares al mes el año pasado. Se está preparando para una energía de mayor precio este año, por lo que ella y su esposo están tomando atajos en otros aspectos.

“Es posible que no podamos gastar tanto en el supermercado”, dice Westphal, profesora de matemáticas de tercer grado. “Tal vez no salir a comer. Limitar nuestras actividades adicionales”.

En el noroeste de Arkansas, el estudiante de seminario Matthew Kolb ha comenzado a donar plasma dos veces por semana para ayudar a cubrir sus facturas, que incluyen alrededor de 250 dólares al mes para la electricidad. Kolb dice que el dinero es escaso a pesar de que tiene un trabajo de tiempo completo y sirve en la Reserva del Ejército.

“Tenemos dos niños menores de 2 años”, dice Kolb, señalando que su esposa y su hija mayor son especialmente sensibles al calor. “Los servicios públicos más altos en el verano siempre nos exigen un poco y hacen que el presupuesto sea una tarea un poco más complicada”.

A nivel nacional, el costo del kilovatio-hora ha aumentado más rápido que la inflación general: más del 6% en el último año y el 39% en los últimos cinco años. Es más, en muchas partes de EE.UU., los clientes tendrán que comprar más kilovatios-hora este verano, ya que el clima extremadamente cálido debido a El Niño mantiene a los ventiladores y acondicionadores de aire trabajando horas extras.

El gobierno federal brinda cierta ayuda a las familias de bajos ingresos para pagar sus facturas de servicios públicos. Pero el financiamiento para ese programa, conocido como LIHEAP, se ha mantenido estable durante los últimos tres años, incluso cuando el costo de la electricidad ha aumentado considerablemente.

“La combinación de [higher-priced] El gas natural, la reconstrucción de la red y los centros de datos están haciendo subir el precio de la electricidad”, afirma Wolfe.

Las oficinas de asistencia energética reciben cada vez más noticias de familias de ingresos medios que tienen dificultades para pagar sus facturas de energía. Delia Anderson, que dirige la Agencia de Oportunidad Económica, una organización sin fines de lucro que distribuye ayuda en 10 condados de Arkansas, dice que la electricidad es sólo uno de los muchos gastos con los que las familias tienen que hacer malabarismos.

“Los precios de la gasolina están aumentando. Los comestibles son más altos. Por lo tanto, a esto se le suman los costos de la electricidad”, dice Anderson. “Vamos a ver un aumento en el uso de energía porque hace calor”.

Cada año, unos 13 millones de clientes en Estados Unidos se atrasan tanto en sus facturas que se les corta temporalmente el suministro eléctrico. Algunos estados limitan los cortes de energía en los días más calurosos del verano, pero la mayoría no tiene esa restricción.

En Texas, las empresas de servicios públicos están invirtiendo en mejoras de la red eléctrica para que pueda resistir mejor las condiciones climáticas extremas y satisfacer la creciente demanda de los centros de datos que consumen mucha energía. Sin embargo, eso está contribuyendo a mayores costos. Y a Westphal todavía le preocupan los continuos cortes de energía, que son muy comunes cuando la temperatura sube demasiado.

“Si es durante el día, es miserable”, dice. “Terminamos comprando un generador. Eso es beneficioso, pero tuvimos que gastar dinero para poder sobrevivir en el calor si se corta la electricidad”.

Westphal no espera mucho alivio hasta que llegue un clima más fresco a mediados de octubre.