Disneys Star Wars: The Mandalorian y Grogu registra las ventas previas más bajas de un jueves en la historia de la franquicia

El regreso de “Star Wars” a la gran pantalla marca esta semana un hito después de siete años, impulsado por las estelas de un jetpack mandaloriano.

“Star Wars: The Mandalorian and Grogu” de Disney recaudó $12 millones en ventas preliminares en la noche del jueves, la colección más baja de boletos anticipados en la historia de la franquicia, según datos de Comscore. La película “Solo: Una Historia de Star Wars” tenía el récord anterior, con $14.1 millones en boletos previos en 2018.

Los analistas de taquilla esperan que la película, basada en el exitoso programa de Disney+ “The Mandalorian”, genere alrededor de $80 millones en su fin de semana de apertura de tres días y alrededor de $95 millones durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos de cuatro días. Algunos expertos menos conservadores han estimado que la recaudación de tres días podría ser de $95 millones y el fin de semana festivo podría alcanzar los $115 millones.

Este sería uno de los estrenos más pequeños de una película de Star Wars en la historia cinematográfica moderna. “Solo” recaudó $84.4 millones durante su estreno hace ocho años. Desde 2015, solo “Solo” ha tenido un estreno nacional de menos de $100 millones, según datos de Comscore.

“El Mandaloriano y Grogu” probablemente se beneficiarán de la popularidad del programa de televisión, del largo fin de semana del Día de los Caídos y de la limitada competencia de nuevos títulos, especialmente en pantallas de formato grande premium.

Además, esta película servirá como una prueba de estrés para futuros estrenos teatrales de Star Wars en medio de una carrera cinematográfica poco entusiasta para Star Wars y Marvel, las franquicias principales que ayudaron a Disney a dominar la taquilla mundial en la década de 2010. El estudio lanzará “Starfighter” en cines en 2027, protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy.

Los nuevos títulos de Star Wars han estado ausentes de los cines desde “El Ascenso de Skywalker” de 2019. Esta última película de la Saga Skywalker y la tercera de lo que se conoce como la trilogía secuela generó más de $1 mil millones, pero fue ampliamente criticada por críticos y fanáticos. Disney y su estudio Lucasfilm pausaron las producciones teatrales para reestablecer la franquicia en el servicio de streaming Disney+.

“El Mandaloriano”, que se estrenó justo un mes antes de “El Ascenso de Skywalker”, fue un gran éxito para la compañía e inspiró una serie de proyectos de Star Wars en vivo para tener una serie en lugar de una película. Estos incluyen “Andor”, “Obi-Wan Kenobi”, “Ahsoka”, “Skeleton Crew”, “The Acolyte” y “The Book of Boba Fett”.

Lucasfilm eligió al director Jon Favreau, quien trabajó junto al recién nombrado jefe del estudio, Dave Filoni, para llevar “El Mandaloriano” a Disney+, para dirigir “El Mandaloriano y Grogu”. La película tiene un presupuesto ligeramente menor que las películas típicas de Star Wars, con un costo de producción estimado en alrededor de $165 millones. Otros proyectos de Star Wars lanzados teatralmente en la década anterior tuvieron presupuestos de producción de $250 millones o más, según datos de The Numbers.

Esto significa que “El Mandaloriano y Grogu” tiene un umbral de rentabilidad más bajo que los títulos anteriores de la franquicia. Por supuesto, estos presupuestos de producción no incluyen el gasto en marketing.

Para la empresa matriz Disney, no se trata solo de los números de taquilla. La película tiene un sólido lanzamiento de productos de consumo vinculado a su estreno.

La franquicia de Star Wars ha sido consistentemente un gran vendedor en el comercio minorista incluso sin un estreno teatral. Por lo tanto, tener nuevos productos en diversas categorías y marcas podría ser un gran impulso para la compañía, especialmente después de que el personaje Grogu, conocido como “Baby Yoda”, fue un gran éxito entre los fanáticos.

Es importante destacar que después del lanzamiento de “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” en 2015, el primero de la última trilogía de Star Wars de Lucasfilm, solo Hasbro vio ventas de productos de Star Wars alcanzar casi los $500 millones.

Disney ya está realizando colaboraciones en sus parques temáticos, incluyendo mercancía especializada y una renovación de su atracción Smugglers Run con Grogu.