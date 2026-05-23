La vida después de la jubilación de Joey Votto: chef de sushi, instructor de yoga, viajero mundial.

Se ganó su acreditación oficial de chef de sushi del gobierno de Japón. Ahora es instructor certificado de yoga en Cádiz, España.

Fue a surfear frente a la costa de Irlanda. Presenció un partido de cricket en Dubai. Viajó en “un autobús al azar” en Egipto y en un tuk-tuk en Sri Lanka.

Así que no sé qué has estado haciendo durante el último año y medio. Pero comparado con lo que ha estado haciendo Joey Votto, hay una buena posibilidad de que todos seamos considerados las personas más aburridas de la Tierra.

El experimentado bateador de los Cincinnati Reds se tomó un respiro de sus meses y meses de viajes por el mundo después de su retiro para unirse a mí y a mi coanfitrión, Doug Glanville, en la nueva edición de Starkville del podcast Rates and Barrels de The Athletic. Y esto es lo que aprendimos:

Por mucho que amara el béisbol, el plan de juego de Votto después de su retiro fue completamente opuesto a quedarse sentado deseando seguir yendo 1 de 3, con un doble y dos bases por bolas.

Deberías escuchar la conversación completa. Confieso que podría haberlo escuchado hablar durante la próxima semana y media. Pero si solo quieres un adelanto, hemos reunido algunos momentos destacados. (Citas editadas por claridad y longitud).

Dónde fue, qué vio, qué aprendió

Durante las primeras tres semanas después de su retiro, en agosto de 2024, Votto ayudó a cuidar a su madre después de una cirugía de tobillo. Luego, dijo: “como un buen chico, pregunté permiso: ‘Hey, ¿puedo irme ahora? ¿Estás lo suficientemente bien como para que pueda irme ahora?’ Y ella dijo que sí. Y me subí a un avión, y comencé en Italia”.

¿Listo para un resumen parcial de su itinerario de viaje? Ahí va.

“Estuve tres meses en Japón”, dijo. “Pasé un montón de tiempo en Europa. Visité Auschwitz-Birkenau. Vi Petra en Jordania. He visto todo tipo de cosas, todo lo que hay que visitar en Egipto. He estado en muchos lugares. Pasé mucho tiempo en España, México, continuando refinando mi español.

“Y simplemente pasé un tiempo realmente encantador explorando, y tratando lo mejor que pude de ‘reducirme’. Y creo que exponerte al mundo y darte cuenta de cuántas personas realmente no les importa (que fuera un famoso jugador de béisbol en otra vida) … creo que ayudó a mi bienestar”.

El hombre más ubicuo del mundo es un jugador de béisbol

En todos esos meses de recorrer el mundo, Votto nunca estuvo buscando béisbol. Pero eso no significaba que el béisbol no apareciera en su campo de visión de vez en cuando.

Mientras paseaba por las calles de Tokio, no pudo evitar notar que aparentemente hay un superhéroe llamado Ohtani. Es posible que estés familiarizado con él. Y ese hombre al que llaman Shohei parecía estar esperando a Votto, cada vez que giraba en otra esquina.

“Cuando caminas por Tokio, Shohei Ohtani es omnipresente”, dijo. “Está en cada edificio, en cada máquina expendedora, en cada farmacia, en cada producto. Quiero decir, no puedo pensar en una comparación adecuada para él. No puedo pensar en nadie comparable en mi vida”.

Entonces le pregunté, ¿hubo un momento en el que Ohtani salió a batear al otro lado del Pacífico y – porque todo el país estaba viendo en la televisión – todo se detuvo?

“Interesante que hagas esa pregunta”, respondió Votto, “¡porque fue casi lo contrario!

“Así que la hora de los juegos de los Dodgers es aproximadamente a las 11 de la mañana en Japón, y me lesioné intercostal, en una costilla, surfeando cuando estaba en Sri Lanka. Volé a Tokio después, y realmente me molestaba mucho. Así que tuve que hacer terapia física en Tokio. Y todos los días, mientras estaba acostado en la mesa, tenían el juego puesto, y siempre era el juego de los Dodgers.

“Así que mientras estaba acostado en la mesa viéndolo, estaba atrapado, porque creo que es imprescindible verlo. Y ellos (los fanáticos japoneses en la habitación) estaban mirando, pero estaban, ya sabes, relajados. Creo que es porque él es tan común allí.

“Das la vuelta y es Shohei Ohtani en un cartel. O está en el producto que compras en CVR, que es como Walgreens allí. O está en tu bola de arroz, ese tipo de cosas. Así que creo que es casi como si no se cansaran de él. No quiero hablar de su mentalidad. Pero está en todas partes, incluyendo en un uniforme de los Dodgers”.

En otras palabras, ¿los japoneses simplemente dan por sentado este acto de superhéroe en estos días?

“No lo sé”, dijo Votto. “Es casi como si estuviera en el flujo de: Lo ha hecho durante tanto tiempo que se espera la grandeza. Tiene 31 años y ha estado aquí por mucho tiempo, y es realmente genial. Lo ha convertido en algo mundano”.

¿Alguna vez Votto sueña con jugar béisbol?

Votto ya pasó los 40 años. No ha jugado un juego oficial de Grandes Ligas (fuera de los entrenamientos de primavera) durante 32 meses. Entonces sus días gloriosos están muy en el espejo retrovisor. Pero es un hombre con muchos pensamientos, pensamientos sobre béisbol y otras cosas, que constantemente giran sobre sus cejas. Así que le pregunté:

“¿Alguna vez sueñas con béisbol? ¿Alguna vez sueñas que sigues jugando béisbol?”

Principalmente estaba tratando de responder: No. Pero eso habría sido la respuesta menos parecida a Votto. Así que en su lugar, entretenía una fantasía sobre lo que podría haber sido y lo que podría estar haciendo en este momento en ese universo alterno.

¿Podrías imaginarte a un Joey Votto de 42 años como un especialista en batazos largos al estilo de Kyle Schwarber? ¡Votto podría!

“Lo único que me afecta”, comenzó, “es… cuando tenía 37 u 38 años, conecté muchos jonrones. Conecté como 36 jonrones (en 2021). Y hice eso en 120 juegos o 130 juegos o algo así. Y pensé que había descubierto algo.

“Y me he sentido físicamente bastante bien (recientemente), en cuanto a sentirme fuerte y sentir que tengo buena fuerza de agarre y buena rotación. Y pensé que era un poco triste que no me mantuve lo suficientemente sano como para haber tenido este período de tiempo en mi carrera, donde todo lo que hacía era tratar de conectar jonrones. Y me habría salido bastante naturalmente”.

Haz una pausa por un momento para imaginar a este hombre trabajando conteos y lanzando 40 bombazos majestuosos al año en los asientos del Great American Ball Park. ¿Podría haber sido él? ¿Por qué no? Hay otra estrella de la vieja NL Central que tuvo un acto final justo así. Votto lo recuerda bien.

“Así que creo que es lo único decepcionante”, dijo. “Porque cuando ves a Albert Pujols conectar su jonrón 700 cuando tiene unos 43 años, 42 años, piensas para ti mismo: Eso hubiera sido genial, añadiendo otros dos o tres años… porque él lo estaba haciendo básicamente mientras estoy sentado aquí ahora mismo. Y yo tengo 42 años ahora.

“Así que no, no sueño con eso. No echo de menos el deporte – por lo desafiante que era y cuánto se me pedía. Pero, seguro, estuve agradecido de tener la oportunidad de jugar hasta que las ruedas se cayeran”.

Oh, hubo mucho más. Mucho más. Te instamos a encontrar este show en YouTube o donde sea que obtengas tus podcasts. Si lo haces, aprenderás todo sobre…

– La lección de vida que desea que la gente le hubiera advertido cuando se retiró. – Cómo piensa que el ABS habría cambiado una característica principal de su juego ofensivo, y la sorpresa del ABS que acecha en esta postemporada. – Dónde estaba el octubre pasado, como un famoso residente de Toronto, cuando los Blue Jays estaban animando a todo Canadá y llegando a la Serie Mundial. – El joven jugador que cree que es tan bueno en su posición como “nunca antes ha habido en la historia del deporte”. – Cómo ve la temporada de “toma eso” de Bryce Harper y los desafíos que Harper aún tiene que superar. – Lo que aprendió, de sus viajes, sobre cómo difieren el esfuerzo y la dedicación de las personas comunes del esfuerzo y la dedicación de los jugadores de béisbol. – El evento imperdible que organizaría después de la Serie Mundial que sacudiría el mundo del béisbol. – Lo que hará como miembro del nuevo equipo de Sunday Night Baseball de NBC – y cómo le gustaría hacer ese trabajo. – Y en qué se equivoca “la generación mayor” sobre el béisbol en 2026: “Lo que más hago ahora es tratar de entender lo que entiendo y lo que no entiendo”.

Lo resumiré de esta manera: He estado conversando con jugadores de béisbol durante muchos años, pero nunca he tenido una conversación como esta.

Así que únete a nosotros en Starkville. Los visitantes siempre son bienvenidos.