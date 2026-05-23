El Departamento de Justicia elimina comunicados de prensa sobre los cargos contra los alborotadores del 6 de enero

El Departamento de Justicia eliminó de su sitio web los comunicados de prensa que detallan los cargos contra cientos de personas que participaron en el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021, confirmó el departamento el viernes.

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“No hay nada ‘tranquilo’ en esto”, dijo la cuenta DOJ Rapid Response X en una publicación en respuesta a las acusaciones de que el Departamento de Justicia había eliminado comunicados de prensa relacionados con el 6 de enero.

“Estamos orgullosos de revertir el uso de armas por parte del Departamento de Justicia bajo la administración Biden”, continuaba la publicación. â€œHaremos todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar la integridad de aquellos que fueron perseguidos por motivos políticos. Esto incluye eliminar la propaganda partidista del sitio web del Departamento de Justicia”.

Una revisión de NBC News encontró que la gran mayoría de los comunicados de prensa relacionados con los acusados ​​del 6 de enero habían sido eliminados del sitio web del Departamento de Justicia a partir del viernes por la noche.

La medida de borrar cientos de comunicados de prensa del sitio oficial del gobierno es el último intento de la administración Trump de replantear el asedio del 6 de enero y presentar a los alborotadores que participaron en él como víctimas.

En su primer día de regreso al cargo, el presidente Donald Trump indultó en masa a los alborotadores. Poco después, los funcionarios del Departamento de Justicia y los agentes del FBI que formaron parte de la investigación y los procesamientos del 6 de enero fueron despedidos.

Y esta semana, el Departamento de Justicia anunció un fondo “antiarmamentismo” de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a quienes “sufrieron armamentismo y violencia legal”.

Después de que el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, no descartó que los alborotadores del 6 de enero tuvieran derecho a recibir pagos del fondo, la indignación aumentó tanto entre los demócratas como entre los republicanos en el Congreso.

El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, escribió el miércoles que la “noción de que el gobierno federal reparta compensaciones a los alborotadores” era “absurda y ofensiva”, en una carta a Blanche. El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, llamó el jueves al fondo un “bote de pagos para punks”.

Los legisladores no son los únicos que están luchando contra el fondo.

Un fiscal despedido el 6 de enero y un profesor de derecho absuelto en un caso federal presentado por la administración Trump presentaron una demanda el viernes, argumentando que el fondo crea un proceso políticamente discriminatorio que excluye a ciertas personas que dicen haber sido maltratadas por funcionarios republicanos.

Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, una organización de vigilancia en DC, también presentó una demanda el viernes, calificando el fondo como “un acto asombroso de corrupción presidencial”. Argumentó que el fondo no fue aprobado por el Congreso, a diferencia de fondos anteriores que tenían como objetivo compensar a las víctimas.

Y el miércoles, dos oficiales que protegieron el Capitolio el 6 de enero presentaron una demanda por separado, alegando que el fondo “financiaría directamente las operaciones violentas de los alborotadores, los paramilitares y sus partidarios”.

Las demandas se producen después de que Ed Martin, quien fue destituido de su cargo como jefe del grupo de trabajo de “armamentización” del Departamento de Justicia a principios de este año, predijera que el Departamento de Justicia daría millones de dólares a los acusados ​​por sus acciones el 6 de enero.