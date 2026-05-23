Una rutina de bajo impacto puede ayudar a los adultos a reducir la presión arterial en casa

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Historias destacadas

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Nuevas drogas, nueva esperanza

â†’ Una nueva píldora contra el cáncer de páncreas podría remodelar el tratamiento mientras los primeros resultados sorprenden a los investigadores

â†’ Una nueva terapia contra la obesidad puede ayudar a preservar los músculos durante la pérdida de peso

Iniciadores de conversación

â†’ Mujer dice que está detenida contra su voluntad después del susto por hantavirus en un crucero

â†’ Rudy Giuliani revela que tuvo una ‘experiencia espiritual’ mientras estaba en coma relacionado con una neumonía

â†’ El riesgo de exposición al hantavirus puede ser mayor de lo que se cree en algunas partes de EE. UU., según un estudio

“Realmente apenas estamos empezando a comprender cuán extendido y complejo es este virus en las poblaciones de roedores aquí”.

Vivir más y mejor

â†’ El ‘gen de la longevidad’ puede proteger el cerebro del Alzheimer al estimular la reparación del ADN

â†’ Las visitas frecuentes a museos están relacionadas con un envejecimiento celular reducido, según una investigación