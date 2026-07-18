Cuba se acerca al colapso a medida que los cortes de energía y la intromisión de Estados Unidos empujan a la sociedad al borde.

Cuando la red nacional de Cuba colapsa, como lo hizo por tercera vez en 10 días el martes, un gemido colectivo se extiende por sus ciudades y la gente se pregunta, una vez más, si el sistema eléctrico anticuado de la isla pronto podría volverse irrecuperable. La isla caribeña de 777 millas habitada por 9.5 millones de personas ha estado sofocándose bajo un bloqueo de petróleo de seis meses impuesto por Estados Unidos, como parte de una campaña de presión para derrocar a su gobierno comunista. Pero el precario estado de la infraestructura cubana se remonta mucho más atrás. “El esqueleto del sistema todavía son las grandes plantas eléctricas”, dijo Jorge Piñón, un investigador senior en energía en la Universidad de Texas. “Y están viejas, rotas y cansadas”. Los apagones se han convertido en una parte regular de la vida en Cuba. Con las temperaturas veraniegas ahora rondando los 30 grados y la humedad en el 80%, los ánimos en la calle han comenzado a romperse. Para muchos, los colapsos nacionales se suman perfectamente a los apagones locales que ya estaban ocurriendo. Antes, la salsa llenaba las calles, ahora el sonido de cacerolas y sartenes se ha convertido en la banda sonora del país, cacerolazos que representan la miseria compartida de no poder dormir, alimentos arruinados y esperanzas que se desvanecen. El gobierno, sin embargo, afirma tener pocas opciones. “Lo hemos dicho antes, hay una total ausencia de combustible”, dijo Vicente de la O Levy, el ministro de energía. “Y no tenemos acceso a repuestos para nuestras unidades termoeléctricas”. Desde el 3 de enero, cuando el ejército de EE. UU. secuestró al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, Donald Trump ha prometido que Cuba caerá. “Ya sea que lo libere, lo tome, creo que puedo hacer lo que quiera con él”, le dijo a los reporteros en la Casa Blanca en marzo. En sus esfuerzos por lograr esto, Washington ha utilizado sanciones para destruir las industrias de Cuba. Empresas extranjeras que hacían negocios en la isla, desde operadores hoteleros, aerolíneas, mineros y empresas de envío, han sido expulsadas (o, en casos como el de la minera de níquel canadiense Sherritt, han elaborado planes para quedarse vendiendo sus intereses a Ray Washburne, ex asesor de Trump). “Tenemos siete contenedores en Kingston y otros 40 en China, pero no tenemos idea de cuándo, o si, llegarán”, dijo un importador de coches eléctricos. En mayo, un tribunal de Florida acusó al ex presidente de 95 años, Raúl Castro, de asesinato, 30 años después de la caída de pequeños aviones desde Miami que arrojaban panfletos sobre La Habana, abriendo la posibilidad de una extracción al estilo de Venezuela. E incluso antes de que EE. UU. intensificara la presión, el estado cubano era débil, habiendo caído en la gripa de la hiperinflación durante la pandemia. Ahora, los servicios están fallando. Cuba fue durante años uno de los países más seguros de América Latina, ahora el crimen está floreciendo con peleas en las calles, coches y casas siendo asaltados y atracos con violencia. La policía, una vez omnipresente, es difícil de encontrar y las víctimas se quejan de que tardan horas en aparecer. Todavía están allí. Prisoners Defenders, un grupo con sede en Madrid, dijo que el número de presos políticos había aumentado a 1,306, con recién llegados como Héctor Ochoa Vergara “detenido después de participar en una manifestación pacífica contra los apagones y la falta de agua en Ciego de Ávila”. Pero el prisionero político más famoso de Cuba, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, estaba camino al exilio en EE. UU. el sábado después de cumplir una condena de cinco años por desorden público, está siendo retenido en un lugar desconocido durante una semana mientras se tramita su visa. La determinación del gobierno cubano de mostrar unidad parece estar bajo presión. Durante meses, EE. UU. ha estado filtrando sus conversaciones sobre un posible acuerdo sobre reformas políticas y económicas, negociaciones canalizadas a través de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro. La semana pasada, el joven Rodríguez Castro dio una entrevista a USA Today, invitando a los reporteros a una de las antiguas oficinas de su abuelo en La Habana, luego a Antojos, un elegante restaurante de la ciudad. Vestía zapatillas Hermès, un Rolex y llevaba documentos oficiales en una bolsa Salvatore Ferragamo. “Me duele que muchas personas no puedan vivir de la forma en que yo lo hago”, le dijo a los reporteros, añadiendo que, aunque no tiene interés en la política, “si en algún momento la revolución necesita que yo asuma un papel, lo haré”. El resultado fue un alboroto entre músicos, académicos, ex diplomáticos y simplemente gente en la calle, que se indignaron por tal exhibición de alguien que es, en palabras del respetado académico Julio César Guanche, “sin funciones públicas institucionales reconocidas”. La indignación de los cubanos más jóvenes asociados con el gobierno fue especialmente reveladora. “Asumir funciones de gobierno, asumir un papel público para el que nadie te ha elegido, proclamarte portavoz de medidas o nuevas direcciones para el país… ¿se le permitiría a cualquiera hacer eso?”, escribió Michel Torres Corona, cuyo programa Con Filo en la televisión cubana fue considerado recientemente el epítome de la propaganda estatal. Al comienzo de la crisis, EE. UU. dejó en claro que estaba buscando a alguien que fuera su “Delcy”, el equivalente de Delcy Rodríguez en Venezuela, quien asumió la posición de presidente de Venezuela en lugar de Maduro y ahora está trabajando codo a codo con Washington. Pero Michael Bustamante, presidente de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en la Universidad de Miami, cree que la entrevista de Rodríguez Castro a USA Today podría indicar un colapso en tales negociaciones, llamándola en cambio “un grito de relevancia”. Dijo: “Creo que hay una pregunta abierta sobre quién exactamente representa, y si el canal de comunicación con él está en curso o no”. Sin duda, habiendo entrado en una pausa durante la Copa del Mundo, nuevamente resuenan los tambores de guerra en EE. UU., a 90 millas al norte. En un lugar insólito como el hotel Biltmore en Coral Gables, Jeb Bush, ex gobernador de Florida, se paró junto a un dron iraní Shahed e intentó vincular a Cuba con Irán a raíz de informes (no confirmados) de que Cuba ha comprado 300 drones de ataque. “Creo que es importante reconocer que Irán ha estado trabajando consistentemente con Cuba”, dijo. En la Casa Blanca, Trump siguió, diciendo: “No vamos a permitir que eso suceda”. Mientras tanto, los esfuerzos del gobierno cubano por mostrar buena voluntad al abrir la economía, anunciando 176 medidas aún por promulgar que amplían el sector privado e invitan la inversión, fueron desestimados por el departamento de estado de EE. UU. como “señales de humo superficiales”. La red se reconectó a las 7 am del miércoles, con personas animadas si su bloque recibió electricidad. Pero todos sabían que era solo temporal y, desde entonces, en toda Cuba, los apagones han sido peores que antes. Laura García, ilustradora y madre soltera del barrio 10 de Octubre de La Habana, dijo que sus vecinos ahora viven solo en el presente. “Lo que escucho es un nivel de desesperación que no permite la distancia para discutir el futuro”, dijo. Acababa de pasar 72 horas sin electricidad, y cuando se le presionó para que comentara más, solo murmuró: “Lo que tiene que caer, no cae”.