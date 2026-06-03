No. 1 Sabalenka está fuera

PARÍS — La búsqueda de Aryna Sabalenka por su primer título del Abierto de Francia se desmoronó de manera sorprendente el miércoles, ya que dejó escapar una ventaja contundente y perdió en los cuartos de final ante la rusa Diana Shnaider 3-6, 7-5, 6-0 en condiciones ventosas en Roland Garros.

La número 1 del mundo lideraba 6-3, 4-1 y estaba a dos puntos de la victoria con 5-3, pero Shnaider contraatacó brillantemente — y a medida que el juego de Sabalenka se desmoronaba, Shnaider se alzó con la victoria.

La 25ª cabeza de serie, que nunca había llegado más allá de la tercera ronda en un evento importante, se enfrentará a la no cabeza de serie Maja Chwalinska de Polonia en las semifinales el jueves por un lugar en la final.

Con la eliminación de Sabalenka, se coronará a un ganador de Grand Slam por primera vez. Así es lo que sucedió el miércoles — y lo que podría suceder a continuación.

Sabalenka luchó mentalmente Aunque Sabalenka estaba controlando con un set de ventaja, la bielorrusa ya había mostrado algunas señales de vulnerabilidad cuando fue arrastrada de un 5-1 a un 5-3 en el primer set. Pero desde el 4-1 arriba en el segundo, sufrió uno de los colapsos más sorprendentes en la historia reciente (excluyendo la derrota de Jannik Sinner aquí).

“Creo que tuve oportunidades decentes en el segundo set, la arruiné, y luego ella intervino y jugó muy bien”, dijo Sabalenka. “Siento que mentalmente no pude recuperarme después del segundo set. Ese fue mi mayor error. Mentalmente caí en un agujero muy profundo y oscuro y simplemente no pude recuperarme mentalmente”.

El viento afectó a Sabalenka Sin lluvia en el pronóstico, el techo estaba abierto y el viento fue un factor importante. A pesar de que Sabalenka estaba en total control al principio del partido, una vez que comenzó a desmoronarse, todo sucedió rápido. El viento había sido fuerte durante todo el partido y Sabalenka, con sus golpes planos que ofrecían poco margen de error, comenzó a desmoronarse. Su movilidad, también, comenzó a fallarle, y su juego se desmoronó.

Cometió 57 errores no forzados en total, incluidos 17 en el tercer set, ganando solo 14 puntos. Aunque su porcentaje de saque inicial se mantuvo alto, solo ganó el 43% con el primer saque y el 25% con el segundo saque en el tercer set mientras Shnaider se alejaba.

“No sé por qué mantuvieron el techo abierto cuando hacía tanto viento”, dijo Sabalenka después del partido. “Pero ¿cómo puedo quejarme si casi durante todo el partido todo funcionaba bien para mí, pero luego se deslizó. Siento que se estaba volviendo loco, tal vez porque mentalmente no estaba muy bien”.

Shnaider encontró el equilibrio correcto La zurda Shnaider se tomó su tiempo para descubrir la mejor manera de lidiar con Sabalenka en el viento. Durante un set y medio, fue expulsada de la pista por la potencia del juego de la número 1 del mundo. Pero a medida que el viento se intensificaba, su topspin le daba más margen y usaba los ángulos de forma inteligente para mover a Sabalenka por la pista y obligarla a arriesgar demasiado desde posiciones incómodas.

El revés de Shnaider cruzado fue particularmente efectivo, mientras que descolocó a Sabalenka en varias ocasiones. También estuvo firme bajo presión, manteniendo su saque abajo 5-3 en el segundo set y luego quebrando a Sabalenka cuando esta servía para el partido.

En el tercer set, habiendo resuelto las cosas, Shnaider cambió el ritmo, el giro y la trayectoria de manera excelente y se escapó con la victoria.

“Siento que en el tercer set finalmente encontré mi ritmo y cómo jugar, dónde ser más ofensiva y dónde defender”, dijo.