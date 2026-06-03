Mientras Honeywell Aerospace se prepara para su debut independiente, su CEO pronostica un gran crecimiento.

SCOTTSDALE, ARIZONA â€” Para Jim Currier, CEO de Honeywell Aerospace, es hora de mostrar a los inversores lo que su empresa puede hacer como un negocio independiente.

“Tenemos un equipo de gestión creado a medida, centrado únicamente en una estrategia, una misión, en lugar de misiones dispersas de un conglomerado”, dijo Currier a CNBC en el día del inversor de su empresa.

Cuando se separe oficialmente de su empresa matriz a finales de este mes, Honeywell Aerospace empujará agresivamente sus ventajas en aviónica, sistemas de control de motor y una serie de tecnologías desde la nariz hasta la cola de aviones comerciales, jets empresariales y aeronaves militares.

La esperanza es acelerar el crecimiento.

Como empresa independiente, Honeywell Aerospace espera generar ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de $4.65 mil millones a $4.75 mil millones para el año completo 2026, con flujo de efectivo libre en la segunda mitad del año entre $1 mil millones y $1.5 mil millones.

Para 2030, Honeywell tiene como objetivo ganancias anuales de al menos $6.5 mil millones y flujo de efectivo libre anual de al menos $4 mil millones.

“El mayor crecimiento para nosotros está ocurriendo en el mercado de transporte comercial y en defensa y espacio”, dijo Currier el miércoles. “Tenemos oportunidades donde estamos bien posicionados en nuestros productos y tecnologías.”

Currier agregó que Honeywell tiene órdenes de backlog “récord” de Airbus y Boeing.

¿Por qué separar Honeywell?

Como parte de Honeywell International durante las últimas décadas, la división aeroespacial se convirtió en uno de los mayores fabricantes y proveedores en los mercados de aviación comercial y empresarial, así como en la industria de defensa.

Desde sistemas de gestión de vuelo en la cabina hasta controles de motor debajo del ala y la unidad de energía auxiliar en la cola, su tecnología y componentes están en miles de aviones. El año pasado, el negocio generó ganancias superiores a $4.2 mil millones con márgenes del 24.5%.

Esas ganancias no impresionaron a los inversores, sin embargo, porque estaban empañadas por los resultados generales de Honeywell, un conglomerado que luchaba por generar los retornos bursátiles disfrutados por el mercado y empresas competidoras en los últimos años.

Desde junio de 2023, las acciones de Honeywell han aumentado aproximadamente un 20%, en comparación con las ganancias del S&P 500 de aproximadamente un 77%.

Esa bajo rendimiento es una razón principal por la cual Honeywell decidió en 2024 dividir las operaciones eventualmente en tres empresas separadas: Solstice Advanced Materials, Honeywell Technologies y Honeywell Aerospace.

“Essentially, en el otro lado de la separación … cada negocio está posicionado tan bien para el mercado que atiende”, dijo el CEO de Honeywell, Vimal Kapur, a CNBC el mes pasado.

Convirtiendo a los escépticos aeroespaciales

Para los inversores, Honeywell Aerospace representa una apuesta pura por el crecimiento de la aviación comercial y la industria de defensa.

Ese enfoque en aviación y defensa ha dado sus frutos para GE Aerospace, cuyas acciones han aumentado alrededor del 125% desde que se convirtió en una empresa independiente en abril de 2024, superando fácilmente al S&P 500, que ha subido casi un 45% en el mismo período, y a Honeywell, que ha subido casi un 20%.

Currier cree que Honeywell Aerospace tiene el equipo y las tecnologías para aprovechar la esperada demanda continuada de viajes aéreos en todo el mundo.

La empresa tiene como objetivo un crecimiento anual de las ventas orgánicas del 6% al 8% hasta 2030, con un crecimiento anual de las ganancias del 9%.

Aunque Currier es optimista sobre el crecimiento de las ganancias como empresa independiente, Honeywell Aerospace ha enfrentado una serie de preguntas sobre los recientes desafíos con los proveedores clave durante el primer trimestre.

La empresa dice que los problemas temporales estaban relacionados con la guerra en Oriente Medio, que afectó a sus divisiones de motores y sistemas de control en enero y febrero.

Desde entonces, los ejecutivos de Honeywell Aerospace dicen que los problemas con algunos de sus proveedores se han corregido.

No obstante, es probable que los analistas presionen a Currier para tener un mayor entendimiento del estado de la cadena de suministro de Honeywell Aerospace.

“En resumen: esta es una oportunidad para que la gerencia convierta a un grupo generalmente escéptico de especialistas aeroespaciales”, dijo el analista de Wolfe Research, Nigel Coe, en una nota reciente.