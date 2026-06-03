SpaceX aspira a hacer su debut en bolsa con un valor de 1,77 billones de dólares

SpaceX de Elon Musk anunció el miércoles que tiene la intención de hacer su debut en el mercado de valores la próxima semana con una valoración de 1,77 billones de dólares.

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Se espera que la tan esperada oferta pública inicial sea la más grande jamás realizada y recaudará 75 mil millones de dólares en efectivo fresco para la compañía. SpaceX dijo en una presentación ante la SEC que espera vender más de 555 millones de acciones a 135 dólares cada una.

Musk es el director ejecutivo, director técnico y presidente de la empresa. Después de la oferta pública inicial, “tendrá aproximadamente el 82,4% del poder de voto de nuestras acciones ordinarias”, dijo SpaceX en el documento.

Si el precio de las acciones de 135 dólares se mantiene hasta el debut de la compañía en el Nasdaq, probablemente en aproximadamente una semana, Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo.

Sin embargo, aún no se ha fijado el precio final al que comenzarán a cotizar las acciones de SpaceX.

La compañía planea utilizar los fondos recaudados a través de la oferta para invertir en sus numerosos negocios. En los últimos meses, SpaceX se expandió a varias industrias no espaciales cuando adquirió la compañía de inteligencia artificial xAI de Musk, que también es propietaria de la red social X.

SpaceX también se convertirá instantáneamente en una de las empresas públicas más grandes del mundo cuando comience a cotizar. Con un valor de 1,77 billones de dólares, la ubicaría como la séptima empresa que cotiza en bolsa más grande del mundo.

SpaceX también será la segunda empresa pública de un billón de dólares de Musk. Su primero, Tesla, valía 1,6 billones de dólares al cierre de operaciones del miércoles.

La forma particular en que Musk y SpaceX están comenzando a comparar precios en torno a la IPO es muy inusual.

Normalmente, una empresa propone un rango de precios en el que quiere vender sus acciones. Luego, la noche antes de que comiencen las operaciones, la empresa fija un precio final en torno a ese rango.

Pero en la presentación del miércoles, SpaceX ofreció sólo el precio fijo de 135 dólares.

Dado el reconocimiento mundial del nombre de Musk, la oferta puede requerir muy poco en cuanto a su comercialización entre posibles inversores, a diferencia de muchas otras OPI.

La compañía dice que prevé ofrecer a los inversores minoristas individuales la oportunidad de comprar acciones cuando debute a través de plataformas comerciales, incluidas Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi y E*Trade.