Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán después de la muerte de dos soldados: ¿cuál es la última novedad?

Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra Irán después de que dos de sus soldados murieran en ataques iraníes en Jordania el viernes por la noche.

El sábado marcó la octava noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán desde que se reanudó el conflicto entre los dos países este mes, erosionando las frágiles negociaciones de alto el fuego.

Historias recomendadas lista de 4 artículosfin de la lista

Aquí hay un resumen de lo que sucedió el sábado por la noche y la madrugada del domingo, y lo que han dicho los líderes de ambos lados:

¿Dónde fue atacado Irán?

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo a las 03:30 GMT del domingo que atacó instalaciones militares iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones.

CENTCOM añadió que sus “activos militares” atacaron a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) que lanzaron ataques contra el ejército estadounidense en Jordania el viernes, que era el sábado hora local.

“Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania anoche”, dijo CENTCOM.

Resul Serdar Atas, de Al Jazeera, informando desde la capital iraní, Teherán, dijo que los ataques estadounidenses tienen como objetivo “aislar” el sur de Irán del resto del país.

“Varios puentes han sido afectados, además de ferrocarriles, túneles, aeropuertos y carreteras… La destrucción de la infraestructura civil está limitando significativamente el movimiento de personas, bienes y suministros logísticos”, dijo, añadiendo que los hospitales están siendo evacuados y los exámenes en las escuelas se están posponiendo.

“Estados Unidos está intentando degradar la capacidad del IRGC, pero estas infraestructuras también son utilizadas por civiles. Los estadounidenses están intentando aislar el sur del país del resto de Irán. Por otro lado, el IRGC dice que no cederá el Estrecho de Ormuz. Creen que la razón por la que Estados Unidos se está centrando en estas provincias a lo largo de la vía fluvial es para garantizar que el IRGC no la controle”, añadió Serdar Atas.

Tohid Assidi de Al Jazeera, también informando desde Teherán, dijo, citando los últimos informes, que se escucharon sonidos de aviones sobre los cielos de la isla de Kish y que hubo informes de explosiones en la ciudad de Sirik.

Dijo que Sirik es un lugar geoestratégico importante porque supervisa el Estrecho de Ormuz.

Según los medios iraníes, se han escuchado varias explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, junto con informes de múltiples ataques en la cercana isla de Qeshm.

La agencia de noticias Mehr informó el domingo por la mañana que un lugar cerca de Qeshm fue objeto de un ataque militar estadounidense. La agencia de noticias Tasnim informó que al menos seis misiles alcanzaron zonas en las afueras de la isla.

Aviones estadounidenses atacaron un lugar cerca de la ciudad de Shadegan, en la provincia de Juzestán, al suroeste de Irán, informó Tasnim el domingo, citando al vicegobernador de seguridad de la provincia.

¿En qué parte del Golfo ha atacado Irán?

Kuwait: El ejército de Irán dijo el domingo que lanzó un ataque con drones a gran escala contra dos “instalaciones militares estadounidenses” en Kuwait, un depósito de municiones en Camp al-Adiri y radares de defensa aérea en la base aérea Ali Al Salem, informaron medios iraníes.

El ejército kuwaití dijo el domingo que sus defensas aéreas estaban “enfrentando ataques hostiles con misiles y drones” después de la “pecaminosa agresión iraní”.

Bahréin: El domingo sonaron las sirenas de ataque aéreo en el reino del Golfo, incluida la capital, Manama.

“Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano”, dijo el Ministerio del Interior de Bahréin en un comunicado.

¿Qué han dicho los funcionarios de ambos lados?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la muerte de los soldados estadounidenses en el ataque iraní a Jordania el viernes fue “algo muy triste”.

“Nunca permitiremos que Irán tenga un arma nuclear”, añadió.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió el sábado que Estados Unidos sufrirá “lecciones inolvidables” a manos de Teherán y sus aliados regionales, acusando a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento (MoU) entre los dos países.

En la televisión estatal se leyó una declaración escrita atribuida a Jamenei, en la que decía que las violaciones por parte de Washington del MoU del mes pasado demostraban que la firma de Trump era “completamente inútil e inválida”.

El general de división Ali Abdullahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya en Irán, advirtió a Estados Unidos diciendo que “cualquier agresión o barbarie se enfrentará a una respuesta decisiva y devastadora” por parte de las fuerzas armadas del país.

En una declaración difundida por los medios estatales iraníes el domingo, Abdullahi describió a Estados Unidos como “el Gran Satán”, así como “el enemigo criminal, traicionero y engañoso”.