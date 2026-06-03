Inglaterra: El centrocampista del Bournemouth Alex Scott podría hacer su debut en amistosos de primera división

El centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, está listo para hacer su debut con Inglaterra en los próximos partidos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Scott, Rio Ngumoha, Josh King, Jason Steele y Ethan Nwaneri han viajado como miembros suplementarios del equipo de Inglaterra para su campo de preparación en Florida.

Se espera la llegada de los cuatro jugadores adicionales del Arsenal: Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke, así como del portero del Crystal Palace, Dean Henderson, después de su participación en finales europeas.

Se entiende que los cinco jugadores adicionales, a pesar de no haber sido seleccionados en el equipo completo de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo, son elegibles para jugar en los amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica.

El quinteto también se quedará en Florida durante la duración del campo de entrenamiento y no regresará cuando los otros cinco jugadores se incorporen.

Scott fue nombrado en la lista provisional de 55 jugadores de Tuchel para el torneo, lo que significa que de los cinco jugadores suplementarios, solo él tiene la oportunidad de entrar en el equipo completo de la Copa del Mundo en esta etapa en caso de lesiones.

Con eso presente, el joven de 22 años tiene una gran oportunidad de hacer su debut internacional en uno de los próximos amistosos antes de irse de vacaciones.

Scott recibió su primera convocatoria senior para los partidos de noviembre contra Serbia y Albania, pero no tuvo participación.

Luego, Tuchel dejó fuera a Scott del equipo que enfrentó a Japón y Uruguay en marzo antes de omitirlo de su plantilla final de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Pero al explicar por qué decidió llevar a cinco jugadores extra a Estados Unidos para su campo previo al torneo, el entrenador en jefe de Inglaterra dijo: “Estoy muy feliz de que estos chicos estén con nosotros, especialmente Alex, quien estuvo en la lista de 55 y tuvo una llamada telefónica algo decepcionante también, al no ser parte del primer corte. Pero su reacción fue sobresaliente, su compromiso, su deseo de estar en el campo previo y estar un paso más cerca del equipo ni siquiera fue una pregunta para él.

“Me mostró su carácter y su espíritu, así que estoy encantado de que esté con nosotros porque fue una decisión ajustada.”