Proyecto de Aeronave Solar Skydweller Continúa Después de la Pérdida del Prototipo

La aeronave no tripulada Skydweller alimentada por energía solar que se perdió el mes pasado parece destinada a repetir el mito de Ícaro, cuyas alas caseras se fundieron cuando voló demasiado cerca del sol. Impactantes accidentes han puesto fin a una serie de proyectos a lo largo de tres décadas. La pérdida del único prototipo de aeronave solar de Skydweller el mes pasado podría reforzar la impresión de que esta tecnología siempre estará fuera de alcance. Sin embargo, el CEO de Skydweller Aero, Robert Miller, se mantiene optimista. Porque, según explica, esto fue muy diferente a los accidentes que pusieron fin a otros proyectos solares, y la tecnología de Skydweller no solo es madura, sino que sigue mejorando.

A diferencia de un satélite, puede ser reposicionado a voluntad y puede aterrizar y ser actualizado siempre que sea necesario. Un avión eterno es un premio digno de ganar.

El problema es que los aviones solares tienden a ser criaturas frágiles. En los cincuenta años desde que el Astro Flight Sunrise hizo el primer vuelo con energía solar, este tipo ha presentado desafíos de ingeniería.

Muchos otros siguieron un camino similar. El programa solar eterno de Google fue terminado poco después de que una sección del ala se desprendiera de su aeronave Solara 50 en vuelo en 2015. El proyecto Aquila de Facebook nunca se recuperó después de sufrir daños en un aterrizaje brusco en 2016. Un dron solar Zephyr operado por los británicos se desintegró después de enfrentar un clima severo en 2019, y el Ministerio de Defensa colocó sus Zephyrs restantes en almacenamiento indefinido.

La entidad Skydweller es muy diferente a este trío. Tiene una envergadura de 232 pies, similar al original de la NASA Helios, pero pesa alrededor de seis veces más. Esto se debe a que Skydweller fue adaptado del avión tripulado Solar Impulse 2 que voló alrededor del mundo en 2016.

Skydweller es significativamente más robusto que otros aviones solares y la falla estructural no fue un problema. Miller dice que la pérdida el mes pasado se debió a un problema más simple: se quedaron sin energía de la batería.

El evento de la pérdida ocurrió después de un ejercicio de flota de la Marina de los EE. UU. en el Caribe, durante el cual el Skydweller voló durante ocho días y realizó las actividades que realizaría en una misión real.

Mientras tanto, otros aviones solares están avanzando discretamente, incluido el PHASA-35 de BAE Systems.

Visto en este contexto, el futuro de Skydweller parece mucho más seguro. A diferencia de los gigantes frágiles como Helios, que siempre estaban a merced de una ráfaga de viento al descender desde la estratósfera, el más robusto Skydweller no es probable que se desintegre. Como señala Miller, su equipo es líder mundial en aeroelasticidad. Su avión está diseñado para flexionarse en lugar de romperse y no fue dañado por la turbulencia.

Ha perdido el prototipo, pero el programa continúa con lecciones aprendidas. Esperamos tener la próxima aeronave de Skydweller volando en 12-18 meses, con actualizaciones tecnológicas incorporadas. Y mientras los proyectos anteriores de aeronaves solares fallaron en las etapas de prueba y experimentación, Skydweller ha demostrado que está listo para su uso operacional.