¿Por qué el alcalde de Nueva York, Mamdani, quiere arrestar al primer ministro israelí Netanyahu en septiembre?

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu; Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel; y el comandante militar de Hamas, Mohammed Deif. Los tres fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En ese momento, Israel afirmaba que ya había matado a Deif, mientras que Hamas lo negaba; posteriormente, Hamas confirmó que Israel tenía razón.

La CPI fue establecida por el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor en 2002. Se considera un tribunal de última instancia para las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresiones. Israel y Estados Unidos no son signatarios del Estatuto de Roma, aunque otras 125 naciones sí lo son. Sin embargo, la CPI ha rechazado la insistencia de Israel de que no está bajo la jurisdicción del tribunal, porque las presuntas acciones de Israel que llevaron a las órdenes de arresto tuvieron lugar no en Israel, sino en los territorios palestinos.

Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, también rechaza la jurisdicción de la CPI, y el secretario de Estado Marco Rubio se comprometió a desmantelar el tribunal “ladrillo a ladrillo”.

¿Por qué la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant? Un comunicado de prensa del 21 de noviembre de 2024 emitido por la corte aclara eso y proporciona bastante detalle sobre los presuntos crímenes. Algunos extractos:

“La Sala encontró motivos razonables para creer que durante el tiempo pertinente, el derecho internacional humanitario relacionado con el conflicto armado internacional entre Israel y Palestina se aplicó. Esto se debe a que son dos Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra de 1949 y porque Israel ocupa al menos partes de Palestina. La Sala también encontró que la ley relacionada con el conflicto armado no internacional se aplicó a los enfrentamientos entre Israel y Hamas. La Sala encontró que la presunta conducta del Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant se refería a las actividades de organismos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente civiles en Gaza. Por lo tanto, se refirió a la relación entre dos partes en un conflicto armado internacional, así como a la relación entre una potencia ocupante y la población en territorio ocupado. Por estas razones, en relación con los crímenes de guerra, la Sala consideró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con la ley del conflicto armado internacional. La Sala también encontró que los presuntos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.