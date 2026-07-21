Chismes de fútbol: Kone, Summerville, Williams, Torres, Diop

Manchester United y Arsenal se disputan a Manu Koné de Francia, Nico Williams podría estar rumbo a los campeones de la Premier League, y West Ham rechaza la última oferta por Crysencio Summerville.

Manchester United lidera la búsqueda del centrocampista Manu Koné, de 25 años, de Roma y Francia, pero enfrenta competencia por su firma de Arsenal. (L’Equipe – en francés), externo

Los Gunners también han revivido su interés en el extremo de Athletic Club Nico Williams, quien formó parte del equipo ganador de la Copa del Mundo de España, con el creencia de que el jugador de 23 años tiene una cláusula de rescisión de 77 millones de euros. (Teamtalk), externo

West Ham ha rechazado una segunda oferta de Roma por el delantero holandés Crysencio Summerville y el club italiano, cuya primera oferta era de 46 millones de euros, está trabajando en una propuesta final para el jugador de 24 años. (Sky Sports Italia – en italiano) , externo

Aston Villa está considerando fichar a Summerville mientras buscan reemplazar al centrocampista ofensivo inglés de 23 años, Morgan Rogers, quien está por unirse a Chelsea. (Talksport), externo

Barcelona ha programado una reunión con el delantero de 26 años Ferran Torres, quien marcó el gol de la victoria de España en la final de la Copa del Mundo contra Argentina, para averiguar cuáles son sus planes con un año restante en su contrato y el interés de Paris St-Germain. (Mundo Deportivo – en español), externo

Ipswich Town ha acordado fichar al defensor central marroquí de 29 años Issa Diop de Fulham por alrededor de 10 millones de euros. (Foot Mercato – en francés), externo

Newcastle y Leeds están entre los clubes de la Premier League considerando fichar al delantero de FC Midtjylland, Franculino Dju, de 22 años, con el club danés buscando más de 21 millones de euros por el internacional de Guinea-Bissau. (Teamtalk), externo

AC Milan ha identificado al joven extremo de Genk Konstantinos Karetsas, de 18 años, como su próximo objetivo de fichaje para el verano, pero puede que tengan que vender al delantero portugués Rafael Leao, de 27 años, para financiar la operación. (Gazzetta – en italiano), externo