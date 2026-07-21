Carney dice que los aranceles de Trump violan el Acuerdo de Libre Comercio, pero está abierto a conversaciones.

El primer ministro canadiense Mark Carney dijo el lunes que las últimas tarifas del 50% impuestas por el presidente Donald Trump a una serie de bienes clave de su país son las últimas de una serie de acciones que violan el pacto comercial de América del Norte, pero señaló que Canadá está preparado para dialogar con Estados Unidos para abordar cualquier “asunto pendiente”.

Datos clave: – Trump firmó el lunes una orden imponiendo el 50% de aranceles a una variedad de bienes canadienses, incluyendo vino, lácteos, cemento, muebles y equipo de hockey sobre hielo. – Los aranceles fueron impuestos bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una ley oscura de la era de la Gran Depresión que permite a los presidentes imponer aranceles de hasta el 50% a países que se consideren que discriminan los bienes fabricados en Estados Unidos. – La declaración de la Casa Blanca señaló que los aranceles contra Canadá son en respuesta a su discriminación contra los automóviles, el alcohol y los productos lácteos fabricados en EE. UU. y entrarán en vigor en 30 días. – La declaración de Carney señaló que esta fue la última de una serie de acciones unilaterales tomadas por EE. UU. que violaron el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que Trump ayudó a negociar durante su primer mandato. – En respuesta a los comentarios de la Casa Blanca sobre discriminación, el líder canadiense dijo que su país simplemente igualó el arancel anterior de Trump al sector automotriz de Canadá. – Carney, en lugar de amenazar con aranceles de represalia, dijo que su país está listo para “comprometerse intensamente para abordar los asuntos pendientes con EE. UU.”

Cita crucial: La declaración de Carney añadió: “Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas y completas para resolver esta disputa y modernizar el CUSMA. Estamos listos para intensificar esas discusiones en las próximas semanas. Esta disputa comercial ha aumentado los costos para las familias, particularmente en EE. UU.”

Principal crítico: A diferencia de la declaración más cautelosa de Carney, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien ha criticado las tarifas de Trump en el pasado, tuiteó: “Nunca dejaré de luchar para proteger a Ontario. Si estos aranceles continúan, Canadá debería responder arancel por arancel, dólar por dólar.”

¿Qué han dicho los funcionarios de la administración Trump? En una declaración después de que se anunciaran los aranceles, el Representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, atacó al gobierno canadiense, diciendo: “Canadá, a diferencia de otros socios y aliados, continúa tomando represalias contra Estados Unidos por sus esfuerzos para reequilibrar el comercio y proteger la industria estadounidense en sectores sensibles de seguridad nacional. Específicamente, Canadá ha retirado los productos alcohólicos de EE. UU. de los estantes canadienses, ha brindado un mejor acceso al mercado a los productos lácteos de la Unión Europea y ha puesto un límite a las exportaciones de vehículos de EE. UU. a Canadá de empresas que vuelven a instalarse en Estados Unidos.”