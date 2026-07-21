Offset recibe 50 horas de servicio comunitario por agresión lamentable a guardia de dispensario de marihuana.

Offset evitará la cárcel por un cargo de asalto menor derivado de una altercado con un guardia de seguridad en una dispensario de marihuana, al menos por ahora. Un juez de Los Ángeles ha aprobado la solicitud del rapero y miembro de Migos para un programa de desvío, según una orden obtenida por Rolling Stone.

Según los términos del acuerdo, el cargo criminal será desestimado si Offset completa 50 horas de servicio comunitario, asiste a un programa de control de ira y evita violaciones legales adicionales durante los próximos 12 meses.

El rapero, cuyo nombre legal es Kiari Cephus, había solicitado un período de desvío de seis meses, pero el juez lo duplicó a un año completo en una audiencia el 15 de julio, a la que el músico no asistió. El plazo más largo aún fue una victoria considerando que los fiscales se oponían al acuerdo de desvío en su totalidad, argumentando que el caso debería ir a juicio.

En su oposición por escrito a la petición, los fiscales describieron el episodio como un “crimen de violencia contra la víctima”. Según el expediente, obtenido por Rolling Stone, Cephus se negó a proporcionar identificación en la dispensario MedMen cerca del aeropuerto de LAX el 13 de marzo de 2025, preguntando repetidamente: “¿Sabes quién soy?”

Citando un relato del LAPD incluido en los documentos, los fiscales dijeron que el guardia de seguridad le pidió nuevamente ver la identificación, momento en el que Cephus “lo empujó en su chaleco y luego lo golpeó con su puño derecho una vez en la mejilla izquierda”. Dijeron que Cephus huyó del lugar después de que el guardia le rociara gas pimienta en la cara.

“Han pasado más de 14 meses desde el vergonzoso y lamentable incidente que dio lugar al cargo actual. Desde entonces, el Sr. Cephus ha mantenido su conducta y ha trabajado constantemente para mantenerse a sí mismo y a sus hijos”, escribió la abogada de Cephus, Christy O’Connor, en su solicitud de desvío.

La defensa afirmó que Cephus fue criado por una madre soltera en Atlanta y “luchó por encontrar su camino” sin un modelo masculino que lo guiara. También retrató al guardia de seguridad como alguien que busca un pago.

“Un minuto después del enfrentamiento, el guardia de seguridad retoma su posición en la puerta principal, saluda a los clientes y escanea sus identificaciones. No se toca ni se frota la cabeza o la mejilla. No aplica hielo. Se le puede ver sonriendo y riendo con sus compañeros mientras continúa realizando sus funciones laborales”, dice la solicitud de la defensa. Asegura que el guardia solo solicitó una ambulancia después de que su compañero le dijera que Cephus era un “famoso rapero”.

El guardia, Jim Leobardo Sanchez, presentó una demanda contra Cephus en octubre pasado. “Sin justificación legal o provocación, el acusado Cephus se volvió hostil, confrontacional verbalmente y atacó físicamente al demandante golpeándolo en la cara”, se lee en la queja de siete páginas. “Varias personas no identificadas que acompañaban al acusado Cephus procedieron luego a agarrar, empujar y continuar agrediendo y golpeando al demandante”.

Sanchez afirma que sufrió lesiones que le causaron “dolor inmediato y severo”. Dice que desarrolló dolores de cabeza y dolor de cuello y fue atendido por paramédicos en el lugar antes de ser trasladado a un hospital local. Sanchez dice que continúa experimentando “dolores de cabeza persistentes, dolor de cuello y síntomas relacionados”.

Los abogados de Sanchez no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario el lunes. Una audiencia en el caso civil está programada para el 5 de agosto.