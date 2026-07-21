La mayor empresa de gestión de activos de la India tiene un debut discreto en el mercado después de una OPI de $1 mil millones.

La mayor empresa de gestión de activos de la India tiene un...

El director general y director ejecutivo de SBI Funds Management Ltd., Debasish Mishra, durante una conferencia de prensa en Mumbai, India, el jueves 9 de julio de 2026. Los mayores inversores de SBI Funds Management buscan recaudar hasta 116.9 mil millones de rupias ($1.22 mil millones) en lo que se espera sea la primera OPI de mil millones de dólares en la India este año. Fotógrafo: Indranil Aditya/Bloomberg via Getty Images

Las acciones del mayor gestor de activos de la India, SBI Funds Management, se cotizaron con una prima del 7% sobre su precio de OPI el martes, frustrando las esperanzas de un fuerte debut.

La OPI de $1 mil millones de la firma, que es una empresa conjunta entre el State Bank of India y el Grupo Amundi de Europa, había recibido ofertas por un valor de 2.97 billones de rupias ($30.7 mil millones). La emisión estaba sobresuscrita 41.6 veces, debido a una respuesta entusiasta de los inversores institucionales.

Durante el año financiero que terminó en marzo, la prima promedio de cotización para las OPI de la India fue del 8%, en comparación con el 28% del año anterior, según un informe de KPMG India en mayo. Los inversores estaban pendientes de esta cotización, ya que un fuerte debut hubiera indicado un apetito por nuevas emisiones públicas a gran escala como Jio Platforms y la National Stock Exchange.

Ofertas en el mercado de valores por valor de $50 mil millones podrían inundar los mercados indios este año, aunque la continuación de la guerra en Irán sigue siendo un riesgo clave.

“Deberíamos esperar construir una empresa sostenible que impulse este mercado en el futuro”, dijo Olivier Mariée, jefe de las redes de socios internacionales de Amundi y miembro de la junta directiva de SBI Funds, durante un evento previo a la cotización.

SBI Funds tenía 29.5 billones de rupias ($395 mil millones) bajo gestión hasta marzo.

“Nuestra aspiración es ser el gestor de fondos de cada indio”, dijo Debasish Mishra, director general y director ejecutivo de la firma, en el evento.

India ha sido el mercado de OPI más prolífico del mundo en los últimos dos años, con el mayor número de cotizaciones, pero la actividad ha sido tranquila en la primera mitad del año.

El aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Irán ha presionado a la economía india, quitando brillo a su historia de consumo interno. Esto ha coincidido con un rally global de inversión en acciones de IA, una industria donde India no tiene grandes campeones.

Desde el comienzo del año, el referente del mercado indio Sensex ha perdido más del 9% y ha sido uno de los mercados de valores más mal desempeñados, mientras que el Nifty 50 ha caído un 7.5%.