‘Incluso cuando los árbitros tomaron posiciones incorrectas’: el presidente argentino Javier Milei sobre la derrota en la final del Mundial ante España

Lionel Messi de Argentina. (Foto AP/Pamela Smith)

Los subcampeones de la Copa del Mundo de Argentina regresaron tranquilamente a casa después de su derrota por 1-0 ante España, y el presidente Javier Milei reveló que los jugadores optaron por no realizar ningún desfile de la victoria ni celebración pública. A pesar de varias ofertas del gobierno, el equipo decidió que estaba demasiado decepcionado por la derrota final para celebrar.En declaraciones a LN+, Milei dijo que a los jugadores se les ofrecieron múltiples formas de celebrar su campaña, pero las rechazaron todas.“A los jugadores se les dio la opción de realizar seis celebraciones diferentes. Pero, claramente, y debido a la tristeza que les causó no poder ganar la final, decidieron no realizar ninguna celebración”, afirmó.El Presidente también había ofrecido recibir al equipo en la Casa Rosada si ganaban el Mundial y luego sugirió un feriado nacional tras quedar subcampeones, pero esos planes fueron abandonados tras la decisión de los jugadores.Hablando de la derrota, añadió: “El partido del domingo fue extremadamente difícil para nosotros y, sin embargo, Argentina podría haber empatado en los minutos finales, a pesar de que el desarrollo del juego no fue nada favorable para Argentina”.Pero elogió al equipo, diciendo que Argentina “siempre tomó posiciones y se comportó de manera mesurada durante todo el torneo, incluso en los momentos en que los árbitros tomaron posiciones incorrectas hacia la selección argentina en algunos partidos, ya que respondieron de manera muy mesurada y organizada, y siempre se distinguieron por luchar hasta el final”.Milei también defendió a Lionel Messi, quien no regresó a Argentina con el resto del plantel.“Creo que tenemos mucho que agradecer a Messi, por todas las cosas maravillosas que ha dado en el campo. Y para nosotros, los que amamos el fútbol, ​​no hay palabras para describirlo”, dijo, calificando a Messi como “el mejor jugador de todos los tiempos”, añadió. El presidente también instó a los aficionados a respetar la decisión de Messi de mantenerse alejado, diciendo: “No creo que este sea un momento en el que se sienta cómodo y eso también hay que tenerlo en cuenta”.Al reflexionar sobre la final, Milei sintió que Argentina había sufrido un mal arbitraje durante el torneo, pero elogió a los jugadores por mantener la compostura. También describió a España como “un oponente formidable” y dijo que Argentina luchó hasta el final a pesar de las difíciles circunstancias.