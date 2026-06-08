Alexander Zverev Finalmente Rompe Para Ganar su Primer Major en Roland Garros.

En los últimos años, Alexander Zverev ha ganado el desafortunado título de ser “el mejor jugador que nunca ha ganado un campeonato importante”. El alemán de 29 años, número 3 del mundo, había perdido los tres finales de Grand Slam anteriores antes de la final de Roland Garros del domingo.

Pero Zverev, sembrado número 2, finalmente logró romper esa racha con una dramática victoria por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 sobre Flavio Cobolli, número 10, para ganar su primer título importante.

Al ganar el título, Zverev se derrumbó en celebración sobre la arcilla roja, para luego ir a las gradas a abrazar a su padre y abuela. Su madre no ve sus partidos en persona debido a los nervios y estaba en el hotel esperando una llamada telefónica.

El alemán se llevará a casa $3.25 millones con el título, mientras que Cobolli, quien buscaba convertirse en el primer italiano en ganar en Roland Garros desde 1976, ganó $1.624 millones.

Zverev había perdido los tres finales anteriores de Grand Slam, pero finalmente logró su 25º título. Es el primer campeón alemán masculino en Roland Garros desde 1937 y el primer alemán en ganar un título importante desde Boris Becker en el Abierto de Australia de 1996.

La victoria de Zverev puso fin a una racha de nueve campeonatos consecutivos ganados por el número 1 Jannik Sinner y el número 2 Carlos Alcaraz.

Zverev rompió tres veces el saque de Cobolli y ganó fácilmente el primer set en 35 minutos, cerrándolo con un ganador cruzado impresionante. El italiano cometió 16 errores no forzados en el set.

Zverev finalmente logró superar el obstáculo, pero ahora enfrentará la presión adicional de ganar otro título importante cuando Sinner y Alcaraz regresen.

“La victoria no cambia nada”, dijo Andre Agassi en TNT. “Vas a tener esa presión de nuevo si sigues teniendo esas expectativas sobre ti mismo.”

[Contexto: Alexander Zverev logra su primer título de Grand Slam en Roland Garros 2026, rompiendo su racha de derrotas en finales anteriores. Se convierte en el primer hombre alemán en ganar en Roland Garros desde 1937 y el primer alemán en ganar un título importante desde Boris Becker en 1996. Cobolli, el rival de Zverev, se queda cerca pero no logra hacer historia como el primer italiano en ganar en Roland Garros desde 1976.]