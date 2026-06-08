Cómo mantenerse seguro mientras viaja durante un calor extremo

Mientras los viajeros se preparan para emprender viajes de verano, las temperaturas abrasadoras les acechan.

Según los meteorólogos, este verano podrían alcanzarse temperaturas superiores al promedio, y un fenómeno de El Niño en desarrollo podría significar un clima más cálido más adelante en el año o el próximo verano. Las temperaturas sofocantes son más que un inconveniente: pueden causar agotamiento por calor y un golpe de calor potencialmente mortal.

Los viajeros pueden tomar precauciones para divertirse teniendo en cuenta la preparación para el calor.

“De la misma manera que nos preparamos para viajes más extremos en el frío, deberíamos empezar a considerar esos consejos para mantenernos seguros en los meses de verano”, dijo el Dr. Alexander Azan de NYU Langone Health, quien codirige la iniciativa Proyecto HEATWAVE.

Consulta la previsión y encuesta a tus compañeros de viaje

Antes de despegar, compruebe la temperatura del aire tanto de día como de noche, así como el índice de calor, que tiene en cuenta la humedad, dijo Azan.

Si las temperaturas parecen abrasadoras, sea flexible. Trasládese a regiones más frías a lo largo de la costa o en elevaciones más altas. Planifique actividades al aire libre más extenuantes, como caminatas o caminatas largas, temprano en la mañana o al final de la tarde, fuera de las ventanas de mayor calor. Una película al mediodía, una visita a un museo o una pausa en una cafetería pueden ser más adecuadas.

Compruebe si su alojamiento tendrá un acondicionamiento fiable y si la región ha sufrido cortes de energía o caídas de tensión recientes. También puede buscar instalaciones públicas, como centros de refrigeración, y anotar números de teléfono clave para informar emergencias médicas.

Además de lo que traes, piensa en a quién traes. Las personas con determinadas afecciones médicas o medicamentos pueden ser más vulnerables al calor mientras viajan.

“Muchos de los medicamentos recetados que tomamos para afecciones comunes como presión arterial alta, ansiedad y depresión, en realidad interrumpen la capacidad de nuestro cuerpo para termorregularse”, dijo Ashley Ward, directora del Centro de Innovación en Políticas de Calor de la Universidad de Duke.

Los adultos mayores, las personas que puedan estar embarazadas, los niños pequeños y los bebés también son especialmente susceptibles, así que ajuste sus planes en consecuencia. Llevar a un bebé contra su cuerpo puede transferir calor adicional, por ejemplo.

Empaque una botella de agua reutilizable y traiga ropa transpirable de colores claros que lo mantenga fresco. No olvide protector solar, gafas de sol, un sombrero de ala ancha y una toalla refrescante. Un ventilador portátil también puede ser útil, pero evita usarlo durante temperaturas particularmente altas, ya que simplemente te devolverá aire caliente.

Tenga en cuenta la seguridad del automóvil durante los viajes por carretera

Si estás planeando un viaje por carretera, haz que inspeccionen tu vehículo unas semanas antes para asegurarte de que todo esté en buenas condiciones, especialmente el sistema de refrigeración del motor y la batería del coche. Si va a conducir al extranjero, pregunte si el coche de alquiler tendrá aire acondicionado.

Lleve agua y refrigerios para mantener a los pasajeros y las mascotas con energía durante el viaje y tome descansos para hidratarse y estirarse, pero no deje a los niños pequeños, las mascotas o los adultos mayores solos en el automóvil ni siquiera por unos minutos.

Mantenga el automóvil lo más fresco posible estacionándolo en áreas sombreadas y usando un protector de parabrisas. Al entrar a un automóvil lleno de vapor, encienda el aire acondicionado pero apague la recirculación para evitar que el aire viciado se cicle. Baje un poco las ventanillas, luego ciérrelas y active la recirculación una vez que el coche empiece a enfriarse.

Para evitar quedarse atrapado en el calor, no conduzca con menos de un cuarto del tanque de gasolina, dijo el gerente senior automotriz de AAA, David Bennett. Si te quedas atascado y el motor sigue funcionando, puedes encenderlo y apagarlo cada pocos minutos para que el aire acondicionado aún pueda enfriar el auto. No camine por el costado de la carretera en temperaturas abrasadoras para buscar ayuda: en su lugar, quédese en el automóvil o en la sombra cercana y coloque reflectores o conos frente al vehículo. Lleve un cargador adicional que se conecte al automóvil para que pueda pedir ayuda si es necesario.

Manténgase flexible y reconozca los signos de enfermedades causadas por el calor

Los viajeros deben ser conscientes de cómo cambia su comportamiento durante las vacaciones. Pasar largas horas al aire libre, participar en actividades intensas o consumir más alcohol de lo habitual puede aumentar los riesgos relacionados con el calor.

Las personas a menudo se meten en problemas cuando ignoran tanto las condiciones ambientales como las señales de advertencia que les envían sus cuerpos. â€”Creen que pueden salir adelante. Eso es un error”, dijo Ward.

Durante la exploración del día, utilice el sistema de compañeros y esté atento a signos de enfermedad por calor, como mareos, náuseas o calambres musculares y sudoración con la piel fría y húmeda. Si usted o un compañero de viaje comienzan a sentirse mal, diríjase a un área sombreada y tome sorbos de agua mientras se afloja la ropa ajustada.

Si los síntomas empeoran hasta provocar dificultad para hablar, pérdida del conocimiento, confusión extrema o sensación de calor al tacto, busque ayuda de inmediato. Eso podría indicar algo más grave, como un golpe de calor.

Si el calor extremo hace que un viaje sea insostenible, existen formas de recuperar los costos. Agregar un beneficio de cancelación por cualquier motivo a su seguro de viaje puede ofrecer un reembolso parcial si las cosas se ponen demasiado calientes. También hay servicios como Sensible Weather y WeatherPromise que reembolsan los costos de viaje y alojamiento por cada día que el viaje se vea interrumpido por la lluvia, fuertes nevadas o mucho calor. Los clientes pueden agregar una garantía climática a su carrito por un costo adicional al reservar con los socios de viajes y hoteles registrados de estas organizaciones.

A medida que las temperaturas siguen subiendo, los expertos dicen que lo más importante que pueden hacer los turistas es escuchar a sus cuerpos y permanecer flexibles.

Al mantenerse alerta, tomar medidas para calmarse y ajustar los planes cuando sea necesario, los viajeros pueden ayudar a garantizar que su viaje siga siendo seguro y agradable.

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