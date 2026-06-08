Las autoridades de Florida dicen que frustraron una ‘toma de posesión adolescente’ planificada en St Augustine Beach a través de las redes sociales

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Mientras las “tomas de posesión de adolescentes” causan estragos en todo el país, las autoridades del condado de St. Johns en Florida dicen que frustraron un evento después de detectar publicaciones en las redes sociales que animaban a los jóvenes a acudir a St. Augustine Beach para lo que los funcionarios describieron como una reunión potencialmente caótica y violenta.

“Esta no fue una invitación para una fiesta de adolescentes o una reunión en la playa. Fue una invitación para tomar el control de nuestra playa y crear caos y posiblemente conducir a la violencia”, dijo el lunes a Fox News el jefe de policía de St. Augustine Beach, Daniel Carswell.

Las autoridades cancelaron preventivamente la toma prevista por razones de seguridad pública y para enviar una señal a quienes planeaban participar.

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“[We did this] “Para poner a todos en alerta de que si vienen, si van a responder a esta invitación, habrá tolerancia cero aquí en St. Augustine Beach”, añadió Carswell.

El sheriff del condado de St. Johns, Robert Hardwick, dijo que abordar las conversaciones sospechosas en las redes sociales comenzó con el análisis de los informes de la comunidad y el seguimiento exhaustivo de los intentos de los organizadores de actuar entre bastidores.

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“Los organizadores comenzaron a moverlo, básicamente en carteles, tratando de estar estratégicamente detrás de escena, tratando de que la gente se interesara por el evento en sí. Y nuevamente, simplemente no toleramos esta basura en el condado de St. Johns…”

Carswell no recuerda ningún intento previo de organizar un evento de este tipo en el condado de St. Johns, pero señaló otros casos en todo el país, incluidos algunos en el Estado del Sol.

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“Estas cosas se difunden… a través de TikTok y las redes sociales…”, dijo.

“No sabes si van a ser 10 personas, 100 personas o 1.000 personas. [be] aparecer, por lo que es extremadamente agotador para nuestros recursos, especialmente siendo un departamento de policía pequeño como el nuestro”.