Un trabajador de McDonald’s sufre graves quemaduras en la cara y el cuerpo después de que un compañero de trabajo le arrojara aceite caliente, dice la familia

Un empleado de McDonald’s de California sufrió quemaduras en la cara, el cuello, el brazo y la espalda después de que su colega supuestamente le arrojó aceite caliente.

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Jacob Smith, de 20 años, permanece en el hospital tras el incidente del 30 de mayo en un McDonald’s de Yuba City. Su madre, Amber Smith, le dijo a KCRA de Sacramento, afiliada de NBC, que se estaba preparando para regresar a casa cuando fue atacado.

“Estaba en la oficina preparándose para contar el dinero cuando vio algo por el rabillo del ojo, se giró y le arrojaron aceite”, dijo.

La policía de Yuba City identificó al sospechoso como Jalani Bluett, según KCRA. Bluett, de 23 años, supuestamente huyó del McDonald’s después del incidente, pero fue arrestado el 31 de mayo por agentes del condado de Sutter después de ser declarado desaparecido.

Jacob Smith se recupera en la unidad de quemados de la UCI de UC Davis después de que, según la policía, un compañero de trabajo en un McDonald’s en Yuba City, California, le arrojó líquido caliente. vía GoFundMe

Los registros judiciales en línea muestran que ha sido acusado de un delito grave de agresión con lesiones corporales graves, un delito grave de caos y un delito grave de agresión con un arma mortal. Se declaró inocente.

No está claro qué llevó al ataque.

El defensor público de Bluett no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

John Cook, propietario y operador del McDonald’s de Yuba City, dijo que Bluett ya no trabaja en la organización.

“El grave incidente que tuvo lugar en nuestro restaurante… es profundamente preocupante y nuestro objetivo es apoyar a nuestro empleado, Jacob, mientras se recupera”, dijo Cook en un comunicado enviado por correo electrónico. “La seguridad y el bienestar de nuestros empleados, huéspedes y comunidad siguen siendo nuestra principal prioridad”.

La madre de Smith le dijo a KCRA que tiene heridas en un lado de la cara, en el cuello, en el brazo derecho y en la espalda. Ella dijo que él ha estado experimentando un dolor “insoportable” y que los médicos están tratando de reducir el tamaño de las quemaduras “para tratar de minimizar la cantidad de injertos de piel que piensan tener que hacer”.