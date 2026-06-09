Periodistas formados en la cobertura ética de conflictos y protección infantil

Periodistas nigerianos se están sometiendo a un entrenamiento intensivo en Abuja sobre reportaje sensible al conflicto, protección infantil y construcción de la paz como parte de los esfuerzos para fortalecer la cobertura de los medios de comunicación de niños afectados por conflictos armados y violencia.

El taller de cinco días, organizado por el Instituto Dallaire para Niños, Paz y Seguridad en colaboración con Periodistas por los Derechos Humanos (JHR), está diseñado para dotar a los profesionales de los medios de comunicación con el conocimiento y las habilidades necesarias para informar de manera responsable sobre temas relacionados con conflictos que involucran a niños.

El entrenamiento forma parte de la implementación de los Principios de Vancouver, una iniciativa internacional destinada a prevenir el reclutamiento y uso de niños en conflictos armados.

Una de las sesiones clave, facilitada por el veterano periodista y formador de medios de comunicación Sr. Fidelis Mbah, se centró en el reportaje sensible al conflicto y el papel de los medios de comunicación en mitigar o exacerbar conflictos.

El Sr. Mbah explicó que el periodismo sensible al conflicto requiere que los reporteros vayan más allá de informar sobre incidentes violentos y examinen las causas raíz, impulsores y posibles soluciones a los conflictos.

Según él, los periodistas tienen la responsabilidad de garantizar que sus informes promuevan la comprensión en lugar de la división.

“Los periodistas no simplemente informan sobre conflictos; dan forma a la comprensión pública de los mismos. La cobertura responsable puede contribuir al diálogo, la reconciliación y la paz, mientras que la cobertura descuidada puede inflamar tensiones y profundizar divisiones”, dijo.

Destacó que si bien el conflicto es parte normal de la interacción humana, la violencia no es inevitable y a menudo se puede prevenir a través de la toma de decisiones informada y el compromiso constructivo.

El facilitador instó a los participantes a garantizar el equilibrio y la equidad en sus informes dando voz a todas las partes interesadas, en particular a las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables cuyas perspectivas a menudo se pasan por alto.

“El periodismo sensible al conflicto nos exige mirar más allá de la violencia misma y examinar las causas subyacentes, las comunidades afectadas y los posibles caminos hacia la paz”, afirmó el Sr. Mbah.

También aconsejó a los periodistas que eviten el lenguaje inflamatorio, verifiquen la información minuciosamente y distingan claramente entre hechos y opiniones.

“Nuestra responsabilidad no es solo contar a la gente lo que sucedió, sino también garantizar que nuestra cobertura no cause más daño a individuos y comunidades vulnerables”, agregó.

(Observación de contexto: Los periodistas nigerianos están siendo capacitados en reportaje sensible al conflicto, protección infantil y construcción de la paz para mejorar la cobertura mediática de niños afectados por conflictos y violencia).

(Fact Check: El Sr. Fidelis Mbah facilita una sesión sobre reportaje sensible al conflicto y destaca la importancia de mirar más allá de la violencia para examinar las causas subyacentes y las posibles soluciones).