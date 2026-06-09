Equipo de primeros respondedores militares se une al Departamento de Bomberos de Clackamas para entrenamiento de rescate de aviación.

Durante un desastre simulado donde las furiosas aguas de una inundación aislaron barrios enteros y sumergieron carreteras de acceso, dos helicópteros de rescate militar surcaron justo encima del sinuoso río Sandy, con sus rotores cortando apenas por encima del denso dosel arbóreo en el condado de Clackamas, cerca de Sandy, Oregón, el 5 de junio de 2026.

Desde finales de febrero, la Guardia Nacional de Oregón, junto con otros equipos militares de primeros auxilios, ha estado entrenando con el Departamento de Bomberos de Clackamas en una serie de tres partes de “gatear, caminar, correr” para mejorar las capacidades conjuntas de respuesta a incidentes. El ejercicio final se centró en rescates acuáticos en el terreno biológicamente diverso del condado de Clackamas y utilizó un HH-60M Black Hawk de la Guardia Nacional del Ejército de Oregón de Salem, y un MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera de los EE. UU. asignado a la Estación de la Guardia Costera de Astoria para extraer a las víctimas de áreas atrapadas a lo largo del ficticio “río Clackamine”.

“Lo que estamos trabajando hoy es la coordinación entre nuestras capacidades interinstitucionales con la Guardia Nacional y los equipos de rescate acuático en el lado de la Guardia Costera y civil”, dijo el sargento de artillería del ejército Elliot Ariel, asignado a la Compañía de Golf, 1er Batallón, Regimiento de Aviación 189. “El entrenamiento es beneficioso para la comunidad, y la práctica ayuda a agilizar nuestro proceso de comunicación y cómo tendríamos que hacerlo en un evento del mundo real”.

Morgan West, Oficial de Resiliencia Comunitaria del Departamento de Bomberos de Clackamas, dirigió los tres ejercicios de entrenamiento. La etapa de “gatear” ocurrió el 26 de febrero durante un ejercicio de monitoreo del aire que resultó en un accidente con un tanque de amoníaco anhidro en Clackamas, Oregón. La sesión de “caminar” se llevó a cabo el 10 de abril en el Aeropuerto del río Sandy y se centró en el entrenamiento de paquetes de pacientes, sesiones informativas específicas de la misión de las aeronaves y actividades de iza a bordo de los helicópteros Black Hawk y Jayhawk. Se utilizó un CH-47 Chinook de la Guardia Nacional del Ejército de Oregón de Pendleton para la familiarización en tierra y el entrenamiento de carga.

“Esas preguntas de ‘No estamos seguros… No sé cómo hacer eso… ¿De qué somos capaces…?’ – Es por eso que estamos aquí hoy”, dijo West al abrir la sesión de entrenamiento de abril, que llevó al ejercicio final de “correr”, con el Ejército y la Guardia Costera realizando cada uno “idavuelta” para extraer a las víctimas heridas.

Un plan sólido y líneas de comunicación abiertas prepararon el escenario para este ejercicio final. Como con cualquier ejercicio multiagencia, la verdadera prueba fue unir a todos, ya sea cara a cara, por radio, en tierra o sobrevolando.

“Tener los controladores de combate aquí [del 125 STS] fue un factor crítico de seguridad”, dijo West. “Son un gran recurso porque ayudaron con la secuencia de aeronaves entrando y saliendo de la zona de recuperación”.

El 125th es una de las dos unidades de Tácticas Especiales en la Guardia Nacional Aérea, la otra siendo la 123ª Escuadrón de Tácticas Especiales en Kentucky. Esta unidad comprende Controladores de Combate y Equipos de Clima de Operaciones Especiales. También cuentan con una amplia experiencia en paracaidismo de línea estática y militar, rápel, operaciones de embarcaciones pequeñas y operaciones de vehículos todo terreno.

“La separación en el espacio aéreo es lo más importante y tener un plan en su lugar”, señaló uno de los aviadores de Tácticas Especiales del 125th que realizaba el control de tráfico aéreo para este ejercicio. “Pero hoy fue super fluido”.

Observando que las operaciones de rescate aéreo suelen estar destinadas a las operaciones de la Guardia Costera a lo largo del Océano Pacífico, el teniente de navío de la Guardia Costera Griffin Garber dijo que el contraste en el entrenamiento fue un cambio bienvenido.

“Es un ambiente muy único, especialmente para nuestras tripulaciones que están acostumbradas al océano, ya que no hay mucha cobertura arbórea allí, por lo que es genial entrenar y obtener esa experiencia en este entorno”.

Los Pararescatistas de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE. UU., conocidos como “PJs”, del 304º Escuadrón de Rescate en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Portland, también participaron en el entrenamiento. Apoyaron tanto a la Guardia Nacional del Ejército como a los Médicos de Vuelo de la Guardia Costera en tierra, ayudando a cargar a los pacientes en cestas de camillas de rescate. Aunque el escuadrón tiene su base en Portland, es parte del 943º Grupo de Rescate en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan en Arizona y del 920º Ala de Rescate en la Base de la Fuerza Espacial Patrick en Florida. La unidad tiene una larga historia de misiones de búsqueda y rescate en el noroeste del Pacífico.

El 7 de marzo de 2022, 11 miembros de la unidad enfrentaron vientos fuertes y nieve profunda para ayudar a rescatar a dos alpinistas heridos atrapados en el Monte Hood, en el centro de Oregón. Como lo habían hecho antes, se unieron a los aviadores de la Guardia Nacional del Ejército de Oregón para lanzar una operación de búsqueda y rescate coordinada en el Couloir Leuthold después de que los dos alpinistas cayeran casi 200 pies. La Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas solicitó su experiencia para la exigente misión de recuperación terrestre.

Las condiciones para esta parte final del ejercicio de tres pasos se desarrollaron después de días de lluvias implacables, cuando los suelos saturados del ficticio condado de Clackamine ya no podían absorber las aguas crecientes. Los arroyos que alimentaban el área inferior de Sandyville se desbordaron rápidamente, causando graves inundaciones a lo largo del ficticio río Clackamine. Los barrios locales quedaron aislados y sufrieron daños significativos a medida que el agua seguía subiendo. En respuesta, la Gestión de Emergencias del Condado de Clackamas solicitó urgentemente la ayuda del Departamento de Gestión de Emergencias de Oregón. Esto provocó un esfuerzo coordinado de rescate, con equipos de Búsqueda y Rescate de Bomberos de Clackamas y unidades militares movilizándose para ayudar a los afectados por la grave inundación.

El ejercicio final reflejó una operación de rescate específica de la vida real realizada por la Guardia Nacional del Ejército de Oregón hace más de dos décadas.

El 13 de diciembre de 2003, el Equipo de Rescate Militar de la Guardia Nacional del Ejército de Oregón respondió a una llamada urgente de Emergencias de Oregón y llevó a cabo un rescate sobre el agua a lo largo de un tramo similar del río Sandy.

A las 5:30 p.m., llegó una llamada urgente. Dos kayakeros estaban varados, aferrándose desesperadamente a una barra de arena mientras el río crecido por la tormenta se elevaba debajo de ellos. Desafiando la oscuridad y la nieve, el entonces Teniente Coronel de la Guardia Nacional del Ejército Dan Hokanson lideró la misión como piloto al mando, un papel que presagió su futuro como el 29º jefe de la Oficina de la Guardia Nacional.

A pesar de disparar una cuerda a través del río, el equipo terrestre no pudo alcanzar a los kaykeros, cuyas manos estaban demasiado entumecidas por el agua fría de 38 grados para agarrarla. Con un helicóptero parado por corrientes poderosas y árboles masivos que se precipitaban aguas abajo, el rescate en bote se convirtió en la última esperanza. Después de más de tres horas en el agua helada, los kayakeros estaban al borde de la hipotermia. Gracias al equipo de Black Hawk de Oregón ese día, ambos kayakeros sobrevivieron y se recuperaron por completo, y no hubo heridos en los rescatadores.

Respuestas de la vida real como esta destacan la importancia del entrenamiento y el apoyo para la próxima generación de primeros auxilios en el noroeste del Pacífico a medida que continúan con este legado.

“Este ha sido un entrenamiento paso a paso para todos nuestros equipos involucrados. Muchos de nuestros miembros han sido desplegados fuera de la región y el área de bomberos de Clackamas, por lo que entendemos qué necesidades nos faltan”, dijo Kyle Olson, quien ha coordinado ejercicios regionales de preparación para desastres para el Departamento de Bomberos de Clackamas. En agosto pasado, trabajó con la Guardia Nacional del Ejército de Oregón para comenzar los esfuerzos iniciales de respuesta a las inundaciones junto con las tripulaciones de CH-47. “Tenemos muchas personas talentosas en cada una de estas competencias y con estos conjuntos de habilidades que pueden salir y ayudar cuando más lo necesitamos”.