Parches portátiles: Cómo Barrière intenta perturbar la industria de suplementos.

La industria de suplementos ha visto una demanda creciente en los últimos años, ya que los consumidores se centran cada vez más en la salud y el bienestar.

Junto con eso, los parches portátiles se han vuelto más comunes, con marcas como The What Supp Co y The Good Patch promocionando productos que dicen ofrecer los mismos resultados que las vitaminas orales sin necesidad de tragar pastillas.

Una empresa, BarriÃ¨re, dice que está trayendo algo nuevo a la mesa. Actualmente ofrece parches que brindan ayuda a los consumidores en todo, desde el sueño hasta aumentos de energía y apoyo inmunológico.

La CEO y co-fundadora Cleo Davis-Urman le dijo exclusivamente a CNBC que la empresa proyecta duplicar sus ingresos para 2025 y alcanzar los 10 millones de dólares en 2026, con una valuación actual de 19 millones de dólares. Davis-Urman también dijo a CNBC que BarriÃ¨re también se lanzará en 1,700 tiendas de Walmart con sus dos nuevos productos, incluido un parche para el mareo y lo que la empresa afirma es el primer parche de intolerancia a la lactosa en el mercado.

BarriÃ¨re ha pasado de tener presencia en poco más de 600 tiendas en el segundo trimestre de 2025 a estar disponible en más de 6,000 tiendas en el segundo trimestre de 2026, según la empresa. Sus productos se venden en grandes minoristas como Target, Ulta y Urban Outfitters.

Sin embargo, aunque los parches portátiles se vuelven más accesibles, el mercado sigue estando en gran parte sin regular por la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos.

Los productos de BarriÃ¨re no están aprobados por la FDA. La agencia supervisa los suplementos según la Ley de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos de 1994, que clasifica los productos como alimentos en lugar de medicamentos y en gran medida permite que la comercialización quede en manos de las empresas.