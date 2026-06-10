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Soldados del Ejército de los EE. UU. realizan operaciones en Medio Oriente

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Gabriel Sánchez
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Los soldados del Ejército de EE. UU. realizan operaciones en el Medio Oriente

Soldados del Ejército de los EE. UU. realizan operaciones en Medio Oriente

Un artillero de defensa aérea del Ejército de EE. UU. observa cómo se cargan los interceptores Patriot gastados para su transporte en el Medio Oriente. El Patriot es el principal sistema de misiles antibalísticos de la Army. (Foto del Ejército de EE. UU.)

Date Taken: 06/09/2026

Date Posted: 06/09/2026 08:51

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VIRIN: 260609-D-A0839-9616

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Este trabajo, U.S. Army Soldiers Conduct Operations in the Middle East, debe cumplir con las restricciones mostradas en https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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