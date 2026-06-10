Soldados del Ejército de los EE. UU. realizan operaciones en Medio Oriente

Los soldados del Ejército de EE. UU. realizan operaciones en el Medio Oriente
Un artillero de defensa aérea del Ejército de EE. UU. observa cómo se cargan los interceptores Patriot gastados para su transporte en el Medio Oriente. El Patriot es el principal sistema de misiles antibalísticos de la Army. (Foto del Ejército de EE. UU.)
Date Taken: 06/09/2026
Date Posted: 06/09/2026 08:51
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