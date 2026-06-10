Un análisis de noticias del frente de guerra que podría hundir las conversaciones de Trump con Irán

Un análisis de noticias del frente de guerra que podría hundir las...

Durante semanas, el Presidente Trump ha prometido repetidamente, al menos 37 veces, según algunas estimaciones, que un acuerdo con Irán está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, un problema lejos del epicentro del conflicto puede resultar ser el mayor obstáculo para cualquier tratado: Líbano.

Ese potencial disruptivo quedó bien expuesto durante 18 horas a partir del domingo, cuando Israel atacó la capital libanesa, Beirut, lo que llevó a Irán a lanzar misiles contra Israel por lo que dijo que era una violación del alto el fuego. Los ataques israelíes llegaron después de que cohetes de militantes de Hezbollah golpearan el norte de Israel.

La refriega se intensificó a intercambios de misiles y ataques aéreos que amenazaron con sumir nuevamente la región en un conflicto total, e incluso expandir la guerra para incluir a los rebeldes hutíes de Yemen.

La calma se restableció pronto después de que el Presidente Trump exigiera algo frenéticamente que Israel e Irán “dejen de disparar inmediatamente.” Más tarde, adoptó un tono de reprimenda cuando insistió una vez más en que las negociaciones pondrían fin pronto a la guerra, “sujetándose a la ignorancia o la estupidez que se interponga en su camino.”

Pero la situación resaltó la fragilidad del enfoque de ni-guerra-ni-paz de Trump hacia las negociaciones. Otro recordatorio de la naturaleza precaria del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán llegó el martes, cuando Irán derribó un helicóptero Apache del ejército de EE. UU. cerca del Estrecho de Hormuz. Después de que Trump prometió que Estados Unidos respondería “por necesidad”, el ejército lanzó ataques contra objetivos iraníes.

Para Israel, y especialmente para el primer ministro Benjamin Netanyahu, la fragilidad del alto el fuego puede ser el punto crucial.

Muchos israelíes temen que cualquier acuerdo de Estados Unidos con la República Islámica los deje enfrentándose a un enemigo implacable, uno que, incluso sin armas nucleares, podría amenazarlos con misiles o ataques de aliados como Hezbollah, un grupo militante chiíta libanés que Irán ha alimentado durante décadas convirtiéndolo en una facción paramilitar capaz y un partido político.

“Trump no ve a Líbano como una prioridad, así que si puede llegar a un acuerdo nuclear con Irán, es flexible en cuanto a Líbano,” dijo Joe Macaron, un analista geopolítico con base en Beirut. Pero Israel ve a Líbano como un “escenario clave con el cual vetar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.”

“Siempre que Netanyahu siente que están a punto de terminar, hace algo en Líbano, porque este es el espacio donde realmente puede impactar las conversaciones”, dijo.

Varias cesiones negociadas por Estados Unidos entre los gobiernos libanés e israelí han fracasado en detener los combates. Hezbollah rechazó todos esos pactos, incluido uno firmado la semana pasada que pedía que cesara unilateralmente las operaciones y se retirara del sur del Líbano.

Mientras Hezbollah continuaba atacando el norte de Israel, el ejército israelí intensificó su ocupación del territorio libanés.

Mientras tanto, Irán dice que el alto el fuego con Estados Unidos debe ver silenciadas las armas en todos los frentes, incluyendo Líbano, una posición que es inaceptable para Israel.

Aunque Irán se quejó de los ataques previos de Israel en el sur del Líbano, los ataques no provocaron una reacción. Pero Teherán estableció una línea roja en el Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut donde Hezbollah tiene influencia.

Los intercambios de esta semana fueron el peor quiebre en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero no fueron la primera vez que estuvo a punto de descarrilarse debido a la campaña de Israel en Líbano.

En abril, Trump prácticamente obligó a Netanyahu a reducir hostilidades con Hezbollah después de fuertes ataques a Beirut amenazaron con descarrilar el alto el fuego solo días después de entrar en vigor.

Cuando Netanyahu ordenó ataques al Dahiyeh este mes, Trump llamó al primer ministro israelí para decirle que lo detuviera, criticándolo como “loco”. Trump luego dijo que estaba “un poco molesto por su constante lucha con Líbano.”

Hezbollah se unió a la lucha en marzo, unos días después de que comenzara el asalto de EE. UU. e Israel a Irán, lanzando misiles y aviones no tripulados sobre el norte de Israel en solidaridad con Irán y, según dijo, para responder a las violaciones repetidas de Israel de un alto el fuego anterior, firmado en noviembre de 2024.

Israel respondió con una brutal campaña aérea y profundizando su invasión terrestre en el sur del Líbano, en lo que dijo era un intento de neutralizar o destruir a Hezbollah y crear una zona de amortiguamiento en suelo libanés. Hasta ahora, según el Ministerio de Salud del Líbano, han muerto unas 3,666 personas, mientras que una cuarta parte de la población ha sido desplazada y más de una décima parte del país está ocupado.

Que Netanyahu haya arriesgado enojar a Trump esta semana es en parte por razones de política electoral. Enfrenta la reelección en octubre y está rezagado en las encuestas. También se encuentra con un público israelí que clama por una línea más dura contra Hezbollah, con o sin la aprobación de EE. UU.

Mientras tanto, Irán tiene sus propios cálculos al venir en ayuda de Hezbollah, incluso si significa provocar una conflagración más amplia.

“Fue un esfuerzo de múltiples frentes por reafirmar la disuasión,” dijo Sanam Vakil, directora del programa de Medio Oriente y Norte de África en Chatham House, un think tank con sede en Londres.

“Esta fue una guerra existencial para Irán, y debido a que sobrevivió, está pensando en el día después,” dijo Vakil. “Quiere proyectar a su pueblo, pero también a la región, que está aquí para quedarse, que es una República Islámica impredecible, no una derrotada.”

La nueva dirigencia de Irán también quería demostrar que las políticas más cautelosas defendidas por el anterior líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado el primer día de la guerra, ya no estaban en juego, agregó Vakil.

Después de los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023, Israel persiguió la llamada Eje de Resistencia, una constelación de milicias y gobiernos apoyados por Irán que incluye a Hezbollah. Irán en gran medida se mantuvo al margen mientras Israel los destrozaba y asesinaba o derrocaba a sus líderes.

Pero la confrontación de esta semana con Israel, la primera vez que Irán se involucra en hostilidades directas en defensa de un aliado, representa un cambio significativo, dijo Sadegh Larijani, jefe del Consejo de Discernimiento de la Expediencia de Irán.

“El ataque de Irán en defensa de Líbano no fue solo una respuesta militar; más bien, fue la declaración formal de una doctrina estratégica,” dijo Larijani, hermano de Ali Larijani, el principal funcionario de seguridad de Irán, quien fue asesinado al principio de la guerra.

“Esta acción envió un mensaje claro de que si uno de los lados del Eje de Resistencia es atacado, resultará en una respuesta más allá de las fronteras geográficas y cambiará las ecuaciones de la región,” dijo Larijani.

La andanada de misiles de esta semana también fue buena publicidad, especialmente en Líbano, donde el gobierno ha actuado para detener el patrocinio de Irán a Hezbollah y limitar su influencia en los asuntos del país. (El liderazgo de Líbano ha insistido en celebrar negociaciones de alto el fuego con Israel, independientes de las que involucran a Irán.)

Pero para muchos libaneses, especialmente los chiítas que conforman la columna vertebral del apoyo de Hezbollah, la voluntad de Irán de ir a la guerra por Hezbollah contrasta fuertemente con las políticas conciliadoras del gobierno hacia Israel, y no favorece al gobierno.

“Los iraníes ganaron por puntos, porque aunque no hicieron nada en Israel que fuera muy perjudicial, lograron un objetivo simbólico,” dijo Macaron.

También parece claro que Irán ve una oportunidad en la renuencia de Trump a reiniciar la guerra.

“Los iraníes están interpretando correctamente a Trump. Reconocen que quiere salir,” dijo Vakil.

“Pero también están calculando que nada de esto va a desaparecer o resolverse fácilmente. Por lo tanto, intentan aferrarse a esta asociación [con Hezbollah] que han construido durante décadas,” añadió.

Con ninguna de las partes dispuesta a ceder, una nueva confrontación sobre Líbano parece ser solo cuestión de tiempo.

El martes, Israel intensificó los ataques en Tiro, una ciudad que antes de la guerra albergaba a unos 100,000 habitantes y se consideraba el corazón económico del sur del Líbano. Más temprano en el día, por primera vez, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación para toda la ciudad, incluido su barrio cristiano, que fue excluido de ataques anteriores.