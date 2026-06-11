Inversores se preparan para una larga lucha a medida que la escalada de la guerra en Irán desvanece las esperanzas de un fin temprano de las hostilidades.

Inversores se preparan para una larga lucha a medida que la escalada...

En medio del recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente, los inversores están cada vez más lidiando con la posibilidad de un conflicto prolongado y ajustando su estrategia a una “larga batalla”.

La última escalada se produce después de que el Comando Central de EE. UU. atacara objetivos militares iraníes, lo que provocó represalias de Teherán, que atacó a países del Golfo el jueves.

Los futuros de EE. UU. estaban al alza, aunque los mercados en Asia estaban en general a la baja. El petróleo, que el jueves subió alrededor del 2%, se ha mantenido por debajo de los 100 dólares por barril, ya que los operadores aún ven suficientes amortiguadores en el mercado para evitar un choque completo de suministro.

A pesar de las interrupciones en el envío a través del Estrecho de Ormuz, las rutas de exportación alternativas, el aumento de las exportaciones de energía de EE. UU. y las liberaciones de reservas estratégicas de petróleo han ayudado a mitigar el golpe.

Para los inversores, el desafío más importante puede ser un mundo en el que los costos energéticos permanecen elevados, mientras que los costos de endeudamiento siguen altos. El conflicto con Irán, que EE. UU. dice no será “eterno”, parece estar cada vez más prolongado, si no se convierte en una “guerra interminable”.

“La etiqueta de ‘guerra interminable’ pone el énfasis en el lugar equivocado. Las guerras rara vez duran para siempre, pero los primas por riesgo pueden,” dijo Billy Leung, estratega de inversión en Global X ETFs.

“Con la mediación colapsando y los ataques resumiéndose, los mercados han pasado de fijar el precio de un alto el fuego a una larga batalla,” agregó.

A medida que cada nuevo intercambio de ataques hace que una resolución diplomática parezca menos probable, los mercados se preparan para un conflicto más prolongado. El resultado puede no ser una caída abrupta, pero podría ser algo más duradero: un mundo en el que los inversores exijan una prima mayor por riesgo geopolítico, incluso después de que desaparezcan los titulares.

Leung dijo que los inversores ya no están tratando el conflicto como un shock temporal de inflación. En lugar, los mercados están recalculando el costo de capital en un mundo de elevada incertidumbre geopolítica.

“Una guerra prolongada termina con la era de comprar todo y ser recompensado,” añadió. “Con los costos energéticos y el costo real del capital aumentando, los obstáculos para las ganancias suben en general.”

Benjamin Jones, jefe global de investigación en Invesco, dijo que el escenario base de la empresa sigue siendo un escenario de “statu quo” caracterizado por ataques intermitentes en lugar de una guerra total. Los mercados de acciones han seguido en gran medida el enfoque geopolítico tradicional, señaló: “se desplomaron y luego se recuperaron.”

“Fitch Ratings esta semana rebajó su perspectiva del sector soberano global de ‘neutral’ a ‘deteriorándose’, citando el impacto de la guerra entre EE. UU. e Irán. La agencia de calificación espera que el conflicto debilite el crecimiento global, aumente la inflación y los rendimientos de los bonos, y aumente los riesgos geopolíticos.

“Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo a CNBC: “Tanto EE. UU. como Irán creen que el tiempo juega a su favor y no tienen interés en aceptar concesiones que crucen las líneas rojas del otro.”

“El estancamiento podría continuar durante bastante tiempo, sin importar cuántas bombas arroje EE. UU. sobre Irán,” añadió.