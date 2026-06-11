Al árbitro somalí del Mundial se le niega la entrada a Estados Unidos y es aclamado como héroe en casa

alternar título Abukar Mohamed Muhidin/Anadolu vía Getty Images

Días después de que se le negara la entrada a Estados Unidos, Omar Artan llegó a casa y recibió una bienvenida de héroe. Los funcionarios del gobierno lo recibieron en el aeropuerto con flores y los fanáticos lo envolvieron con la bandera somalí azul cielo.

En Mogadiscio, la capital, miles de personas llenaron un estadio, no para un partido de fútbol, ​​sino para homenajear al árbitro, donde Artan fue izado en hombros entre aplausos de la multitud, un símbolo de orgullo nacional en un país a menudo menospreciado en el escenario mundial.

“Lo que pasó ya pasó y fue el destino. Estoy agradecido por el apoyo que me brindó la FIFA”, dijo Artan a los periodistas a su llegada a la capital de Somalia, Mogadiscio.

Artan, que estaba a punto de convertirse en el primer árbitro de Somalia en un Mundial, dijo a sus seguidores que sigue decidido.

“Asistiré al próximo Mundial”, dijo a los medios locales. “Debemos esforzarnos por nuestro país y defenderlo. Nunca debemos sentirnos decepcionados. Amo a mi país y aliento a los jóvenes a continuar persiguiendo sus objetivos”.

Durante el fin de semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le negó la entrada a Artan en el Aeropuerto Internacional de Miami. La decisión, a pesar de tener pasaporte diplomático y visa válida, fue defendida por Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial. “Cualquiera que se comunique con malos actores que planean hacer daño a los Estados Unidos de América no podrá entrar”.

Un funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato, alegó que Artan se había asociado con “miembros sospechosos de organizaciones terroristas”. NPR se comunicó con Artan para hacer comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

Un portavoz de la FIFA dijo que Artan ahora no podrá entrenar para el torneo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, y que comienza en Ciudad de México el jueves.

En Somalia, Estados Unidos ha sido un socio clave en la lucha contra el grupo militante Al-Shabaab, vinculado a Al Qaeda. Sin embargo, las acusaciones estadounidenses han enojado a los ciudadanos somalíes.

Ilham Gasser, miembro del parlamento somalí, dijo: “Muchos somalíes sienten que ha sido tratado injustamente. Si se trataba de preocupaciones genuinas de que un individuo tuviera vínculos con organizaciones terroristas, muchos somalíes se preguntan, ¿por qué no se identificaron esas preocupaciones en el proceso de visa?”

El año pasado, Somalia estuvo entre los 12 países sujetos a una amplia prohibición de viajar por parte de Estados Unidos. El presidente Trump ha menospreciado repetidamente a Somalia, llamando a su gente “basura” y describiendo al país como “probablemente el peor y más peligroso país”, calificándolo de “infierno”.

En cambio, el revés de Artan se ha convertido en un momento de orgullo nacional, mientras Somalia celebra uno propio en el escenario mundial. Aunque esta vez la Copa del Mundo se le haya escapado, su logro en casa es imposible de ignorar.