Trump ahora dice que se anunciará un acuerdo de paz “pronto” y cancela nuevos ataques

alternar título Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP

El presidente Trump dijo el jueves que cancelará los ataques en Irán para esta noche y que un acuerdo de paz es inminente. Es la última salva de una serie de proclamas latigazos que amenazan con más ataques y prometen paz.

“Basado en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán se llevaron al más alto nivel del liderazgo iraní y fueron aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, cancelé los ataques y bombardeos programados contra Irán esta tarde”, escribió en Truth Social.

“El Bloqueo Naval permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se finalice esta Transacción. La hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve”, añadió.

Más tarde dijo en la Oficina Oval: “Deberíamos terminar en los próximos días. Vamos a firmar, tal vez en Europa, y es algo grandioso”.

Se le preguntó a Trump si consiguieron un acuerdo sobre cuestiones nucleares y dijo “sí, conceptualmente”.

Esto se produce cuando Trump en los últimos días había vuelto a intensificar su retórica de guerra.

El jueves por la mañana temprano, el presidente había dicho que Estados Unidos atacará a Irán “MUY DURO ESTA NOCHE”, mientras casi simultáneamente le decía a Fox News que las dos partes todavía están negociando.

Trump publicó que Estados Unidos también se apoderaría de la vital infraestructura petrolera iraní, incluida la isla Kharg, “en algún momento en un futuro no muy lejano”.

La isla, un sitio clave de infraestructura petrolera para Irán, ha estado durante mucho tiempo en el radar del ejército estadounidense como objetivo estratégico, pero conlleva un alto potencial de bajas estadounidenses.

“Mi preferencia siempre ha sido tomar la isla Kharg”, dijo Trump en Fox News, añadiendo más tarde. “Pero no sé si Estados Unidos tiene estómago”.

Y ahora, Trump dice que el acuerdo está tan cerca que dice que la hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve.

Las declaraciones un tanto contradictorias representan la caja en la que Trump se encuentra tratando de someter a Irán (y bombardearlo) mientras la inflación alcanza la cifra más alta en años y su popularidad permanece en un punto bajo.

Está claro que Trump quiere que la guerra termine.

Jennifer Stromer-Galley, profesora de estudios de la información en la Universidad de Syracuse, dice que también hay muchas otras cosas que están fuera de su control.

“Creo que desde una perspectiva retórica, Trump todavía está tratando de fabricar la realidad que quiere que sea verdad, pero se topa con el estado real de las cosas sobre el que al final no tiene mucho control”, dijo.

Dijo que también se trata de asegurar a los estadounidenses que todo funcionará como prometió si tiene un poco más de tiempo para poner fin a la guerra. El desafío es que los precios de la gasolina siguen subiendo. La electricidad es cada vez más cara. Y después de semanas y semanas de escuchar lo mismo, las encuestas muestran que los estadounidenses están perdiendo confianza en el mensaje.

Después de más de tres meses de guerra, Irán ha cerrado efectivamente el Estrecho de Ormuz, una estrecha vía fluvial por donde pasa alrededor del 20% del suministro energético mundial.

Desde abril está vigente un alto el fuego volátil, pero las dos partes han estado atacando cada vez más los objetivos del otro a medida que Trump se siente frustrado por la falta de un acuerdo.