Trump – Quién criticó a Obama por levantar las sanciones a Irán

Presidente Donald Trump parece estar cerca de llegar a un nuevo acuerdo con Irán que, según informes, tiene muchas similitudes con el acuerdo de la era de Obama que él criticó, incluido el levantamiento de sanciones para Irán.

Datos clave 1. No está claro exactamente en qué consistiría el levantamiento de sanciones para Irán, Reuters informó el viernes que el acuerdo eximiría todas las sanciones sobre el petróleo de Irán y descongelaría miles de millones de dólares en activos congelados. 2. El Vicepresidente JD Vance describió el levantamiento de sanciones como condicional el viernes, escribiendo en X que “los iraníes no están recibiendo efectivo, y no se están liberando fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión”. 3. Vance dijo que si Irán “cumple con sus obligaciones, entonces los beneficios económicos llegarán a ellos y a toda la región”. 4. El Secretario del Tesoro Scott Bessent también ha descrito cualquier levantamiento de sanciones como basado en el desempeño, diciendo durante un discurso en el Foro Económico Nacional de Reagan en mayo que “cualquier cosa que se retire se hará lentamente” y se basará en “hitos que el régimen iraní tendría que cumplir”. 5. En 2015, Trump criticó a la administración de Obama por levantar algunas sanciones a Irán en el acuerdo nuclear conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) y las restableció cuando asumió el cargo en 2018. 6. Trump y los republicanos criticaron a la administración de Obama por pagar $1.7 mil millones a Irán para resolver una disputa de décadas sobre equipo militar como parte del acuerdo, acusando a la administración de Obama en un tweet de 2018 de “cargar aviones con 1.8 mil millones de dólares en EFECTIVO y enviarlo a Irán como parte del horrible Acuerdo Nuclear con Irán”.

Principal Crítico Cuando surgieron informes a finales del mes pasado sobre un acuerdo tentativo que implicaba un levantamiento de sanciones, el ex Secretario de Estado Mike Pompeo comparó el acuerdo con el pacto de la era de Obama, escribiendo en X que equivaldría a pagar a Irán “para construir un programa de [Armas de Destrucción Masiva] y aterrorizar al mundo”. El Senador Ted Cruz, R-Texas, también expresó preocupaciones sobre el levantamiento de sanciones como parte de un posible acuerdo, escribiendo en X que “si el resultado de todo eso es que un régimen iraní… ahora recibe miles de millones de dólares, puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y tener un control efectivo sobre el Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”.

Tangente Trump dijo anteriormente a un informe de Axios que considerar que EE.UU. acordara descongelar $20 mil millones de fondos iraníes congelados a cambio de que Irán renunciara a su reserva de uranio enriquecido era “totalmente falso”, insistiendo en que “no hay dinero cambiando de manos”, le dijo a Reuters.

Contexto – Trump y Vance negaron el viernes que el acuerdo de paz tentativo favoreciera a Irán. Trump acusó al régimen iraní de filtrar términos falsos a los medios, aunque no especificó cuáles términos eran falsos ni confirmó ningún acuerdo de un acuerdo tentativo. – También está por verse si el acuerdo requeriría que Irán ceda el control del Estrecho de Ormuz. Los medios estatales iraníes informaron que el estrecho sería reabierto, pero controlado a través de una asociación conjunta entre Irán y Omán. – Los aspectos nucleares del acuerdo también serán altamente escrutados. Reuters, citando fuentes anónimas de Occidente, entre mediadores e Irán, informó que se pospondrían las discusiones nucleares por 60 días después de que se alcance el acuerdo.