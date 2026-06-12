Juez emite orden judicial que bloquea el Fondo contra la Armanización de la administración

Un juez federal emitió una orden judicial el viernes bloqueando a la administración Trump de establecer su “Fondo Anti-Armas” de $1.8 mil millones después de expresar preocupaciones sobre que altos funcionarios no hayan comprometido por escrito a no avanzar con el fondo.

La Jueza de Distrito de EE. UU. Leonie Brinkema citó repetidamente la negativa del Fiscal General interino Todd Blanche a comprometerse a no seguir con el fondo bajo pena de perjurio, así como las propias palabras del presidente Donald Trump sugiriendo que estaba decepcionado de que el gobierno no pudiera establecer el fondo para compensar a los acusados en relación con el ataque al Capitolio el 6 de enero.

El fondo, anunciado el mes pasado por el DOJ para compensar a quienes alegan que fueron injustamente señalados durante la administración Biden, fue propuesto a cambio de que Trump aceptara retirar su demanda de $10 mil millones contra el IRS, así como dos reclamaciones civiles por $230 millones relacionadas con la investigación de colusión con Rusia que enfrentó durante su primer mandato y la búsqueda de 2022 en su finca Mar-a-Lago, lo que provocó acusaciones de auto-negociación y un alboroto bipartidista sobre el posible uso de fondos públicos para pagar a los alborotadores que atacaron el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.

Los abogados del DOJ han argumentado que el caso ahora es inútil, escribiendo en un documento judicial la semana pasada que no avanzarán con el fondo. Durante la audiencia del viernes, el juez Brinkema presionó repetidamente al abogado del DOJ, Andrew Block, sobre por qué Blanche no ha revocado simplemente su orden anterior que establece el fondo.

Brinkema dijo que “no podía creer” que Block, dada la importancia del caso, no hubiera intentado obtener una respuesta, y dijo que la negativa del gobierno en ese sentido creó una “gran laguna en el expediente” del caso.

Brinkema dijo que no creía que hubiera ningún daño para el gobierno si hubiera una orden judicial en vigor, y les dio una semana para responder con una declaración formal, bajo pena de perjurio, declarando que no se establecerá ningún “Fondo Anti-Armas”, lo que potencialmente allanaría el camino para desestimar el caso.

El juez Brinkema señaló repetidamente las propias declaraciones cambiantes del presidente Trump en las últimas semanas sobre el fondo, incluido su ataque directo a Brinkema misma después de que temporalmente pausara el fondo a principios de este mes, en el que la llamó “jueza radical de izquierda”.

“Cuando el presidente de los Estados Unidos dice que está decepcionado de que algo no esté avanzando”, dijo Brinkema, eso solo agregaría evidencia de que el fondo podría “aparecer” en el futuro.

Brinkema dijo en un momento durante la audiencia que esta misma semana una persona no identificada había enviado una solicitud de dinero del fondo directamente al tribunal.

“Tuvimos que devolverlo”, dijo Brinkema.

Más tarde en la audiencia, Brinkema expresó dudas sobre la legalidad del acuerdo de Trump que estableció el fondo, señalando una orden judicial en Florida que recientemente solicitó a los abogados de Trump que respondieran a las afirmaciones de que podrían haber cometido un fraude en su tribunal.

“¿Piensas que esto es un negocio legal?”, preguntó Brinkema a Block.

En un momento, Brinkema leyó en el expediente un escrito de amicus presentado en la demanda por el Senador Cory Booker y el Senador Bill Cassidy que instaba a bloquear permanentemente el fondo debido al potencial de compensar a individuos que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Brinkema dijo que el documento mostraba que el interés público en evitar el establecimiento de un fondo así “es muy fuerte”, y cuestionó la idea de dirigir casi $1.8 mil millones a un grupo tan pequeño de personas que un número significativo de estadounidenses se opondría firmemente.

La orden judicial del viernes llegó dos días después de que otro juez federal negara la solicitud de un grupo de vigilancia gubernamental de una orden de restricción temporal para bloquear el establecimiento del fondo.

El Juez de Distrito de EE. UU. Richard Leon negó la solicitud de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, dictaminando que el caso era inútil debido a las “múltiples representaciones” del gobierno en documentos judiciales y declaraciones públicas de que el DOJ no avanzaría con el fondo.